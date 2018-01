Kungiyar ‘Yan Sintiri Ta Gudanar Da Babban Taronta A Kaduna

An Bukaci NDLEA Ta Kai Dauki Kan Shaye-shayen Miyagun Kwayoyi A Kebbi

Shi ma a nasa jawabin, Mataimakin Shugaban kungiyar na kasa, Naby Captain Abubakar Umar Bakori mai ritaya, ya ce, tuni Kotun tarayya dake Abuja ta raba gardama ta hanyar yanke hukunci akan wanene halastaccen Shugaban kungiyar ‘Yan Sintiri na kasa, bayan kwashe shekaru takwas da watannni takwas ana fafata shari’a, inda daga karshen lamari Kotu ta amince da Shugabancin Alhaji Ali Sokoto ta kuma kori karar da Musa Jahun mai ikirarin Shugabancin kungiyar, sannan wani karin abin murna da farin ciki akan kungiyar Sintirin shi ne, Majalisar dokoki ta kasa wato Sanatoci da Wakilai sun amince da bukatar mayar da kungiyar ‘Yan Sintiri hukuma a Gwamnatance domin anyi bitar batun an tsallake matakai na uku, abin da ya yi saura yanzu shi ne mika batun gaban Shugaban kasa domin rattaba hannu.

Kungiyar ‘Yan Sintiri ta Kasa wanda a turance ake kira da (Bigillant Group of Nigeria), karkashin Shugabancin Shugaban Kungiyar na kasa Alhaji Ali Sokoto, ta gudanar da babban taron horas da Kwamandojin kungiyar na Jihohin Tarayyar kasar nan 36 domin kara sanin makamar aiki ta yadda za su taimaka wajen inganta sha’anin tsaro a fadin kasar nan baki daya.

