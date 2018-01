Miyetti Allah Ta Koka… An Kashe Makiyaya 1,000 Da Shanu Miliyan Biyu

An Kaddamar Da Makarantar Horar Da Ma’aurata A Kano

“A ‘yan tsakankanin nan mun rasa mutane 1,000 ciki har da kananan yara da mata, sannan an salwantar mana da shanu miliyan biyu.” in ji Kungiyar

“’Yan Nijeriya na sane da irin halin rashin tsaron da ake fama da shi a wasu sassan kasar nan. wanda wannan ya janyo asarar rayuka, da salwantar dukiya mai tarin yawa. Sai dai abin ban takaicin, makiyaya wadanda ake yawan afkawa, ko da yaushe sune ake zargi da kunno rigima. Al’amarin ya tsananta ne bisa la’akari da irin wariyar da ake nunawa Fulani Makiyaya a fadin kasar nan, ta yadda har hakan ya kai ga tauye mana hakkokinmu.” in ji Sakataren

Kungiyar Miyetti Allah, wacce ta kasance daya daga cikin inuwar Fulani Makiyaya, ta bayyana cewa an kashe Fulani 1,000 da salwantar da Shanu miliyan biyu.

