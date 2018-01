An Gargadi ’Yan Nijeriya Dangane Da Annobar Sankarau

Alamomi masu nuna an kamu da ita cutar sun hada da wuya ya kage, zazzabi mai zafi, kuraje, ciwon kai, amai, da kuma dimaucewa. Duk da yake ana kulawa da sauri da masu cutar kashi 5 – 10 na wadanda suka kamu da cutar suna iya mutuwa ne cikin awa 24 – 48 lokacin da aka gano alamun.

Cikin karshen watan Maris na 2017 an samu kamuwa da cututtuka 2,524 da kuma mutuwa 328, a Kananan Hukumomi 90 a jihohi 16 na Nijeriya.

Shekarar 2003 an samu wadanda suka kamu da cutar 4,130, sai kuma mutane 401 suka mutu, 2008 an samu wadanda suka kamu mutum 9,086 da kuma mutuwar mutum 562, sai kuma shekarar 2009 aka samu kamuwar mutane 9086 da kuma mutuwar mutum 562.

Cutar sankarau ita wannan cutar tana shafar mutane da dama, kwayar cuta mai suna Nesseria meningitides, wadda take kawo nakasu ga akan wani abu ciki kwakwalwa, da , spinalcorda wanda wani kashi ne wanda ya hada wuya da karshen kashi na bayan mutum. Cutar ta fi yaduwa tsakanin watannin Nuwamba da kuma Mayu na wata sabuwar shekara , lokcin da ake fara ruwa.

Ya kara bayanin cewar ma’aikatar lafiya tana tuntubar gwamnatocin jihohi domin ta gano, wuraren da suke da matsala, dominn su kara mayar da hankalinsu can.

An gargadi ‘yan Nijeriya da cewar su lura, su kuma kasance cikin shirin kota- kwana, saboda yiyuwar aukuwar mummunar cutar sankarau saboda wannan yanayin tane.

Advertisement