Hangen Nesa: Ganduje Da Kwankwaso Na Bukatar Juna

Ina kira da mai girma Gwamna Dakta Abdullahi Umar Ganduje da Sanatan Kano ta tsakiya, Injniya Dakta Rabi’u Musa Kwankwaso da su kalli wannan kukan nawa don ganin tashe-tashen hankula tsakanin magoya bayansu bai ci gaba da faruwa ba, ina kira da kowannensu ya san cewa idan babu yau akwai gobe, kuma gaba ta fi baya yawa, idan har magoya bayansu suka gane sun fi girmama ra’ayin kawunan su, to tabbas kowannen su zai iya samun matsala akan manufar siyasar sa tagaba, kowannen su nada buri koda ba wannan lokaci ba.

Duk da cewa fada tsakanin shugaba da Yaron sa bawani abu bane a siyasan ce, amma a jihar kano akwai bukatuwar suyi karatun ta nutsu, ya kamata su dawo daga rakiyar magoya bayan su, kar su yadda da zuga da zuki ta malle, kar su yadda da masu yadaa cewar KANO BA SULHU, wannan kalma ce datake kawo tashe-tashen hankula, a kano burin mu dabar siyasa tazama tarihi, amma idan har magoya bayan su za su ci gaba da zuga su to tabbas za a samu matukar koma baya a siyasar kowanne daga cikin su, za a samu koma baya wajen irin ayyukan da dukan su suka aikatawa jihar ta kano, hakan zai zamo koma baya wajen darewar siyasa a tsakanin manyan ‘yan siyasar ta kano, wadda hakan basu kadai zai shafa ba illa ‘yan jihar ta kano.

Idan har dukkanin su suna kishin kano ne, dole ne su yadda sai sun yi aiki da juna don amfanin al’ummar su, babu wani abin birgewa ace kowanne acikinsu ya dauki tsagi tareda ganin bazai janye daga niyyar sa ba, idan har suna da alkiblar hana jam’iyyar PDP dawowa, to dole ne kowa yana bukatar kowa, dole ne masoyansu su hade kamar abaya don su samu nasara, kowanne dole sai yayi aiki da dan uwan sa don cimma nasara, hausawa nacewa hannu daya baya daukar jinka, dole ne suyi taimakekeniya wajen ganin kowannen su yasamu damar kuma daarewa kan kujerar sa, sai dai in sun hakura sun bar wa gwamnatin adawa.

Advertisement