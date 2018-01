Kungiyar NARTO Ta Gargadi ‘Ya’yanta Da Su Guji Mayar Da Harin Ramako A Nasarawa

An Cafke ‘Yar Damfara Mai Amfani Da Sunan Aisha Buhari’

Haka nan in ji shugaban kungiyar ta NARTO “a ranar 28 ga watan Yulin shekarar 2017 mambobin kungiyar NURTW sun kai hari ga “ya’yan kungiyar NARTO inda suka lalace mana motoci da kuma kwashe mana naira miliyan uku suka yi awun gaba dasu”.

In ji ta bakin sa “damuwar mu da kungiyar NURTW ta fara ne a ranar 28 ga watan satumba da kuma ranar 7 ga watan Oktoban na shekarar 2016 inda suka kai mana hare-hare a tashoshin mu guda tara suka lalace mana motoci da dama sannan sun bubbuga mambobin mu tare da kwashe motocin mu na sintiri suka tsere dasu”.

