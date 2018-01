Matukar Aka Cire Son Rai, Za A Kawo Karshen Rikicin Fulani Da Manoma A Nijeriya –Matori

SANATA SALISU IBRAHIM MUSA MATORI tsohon dan majalisa ne, kuma yana daga cikin dattijan arewa a hirarsa da LEADERSHIP A Yau dangane da rikicin manoma da Fulani makiyaya wacce ta ke addabar wasu sassan Nijeriya a halin yanzu, ya yi bayanin cewar da masu neman tayar da fitinar nan za su gane cewar suna jefa talakawa a cikin damuwa ne da sun daina. yana mai bayyana cewar rashin fahimta matukar ba akwai masu amfana da ita ba, kuma da zarar aka cire son zuciya da son kai to tabbas za a kawo karshen rikicin Fulani a fadin kasar nan. Ya bayyana cewar talakawa a kowani lokaci sune ke shan wuya, kuma ya bayyana cewar zama a teburin shawara ita ce hanya daya tilau na kawo zaman lafiya ba fita domin yin fadace-fadace ko tashin hankali ba. A hirarsa da wakilinmu KHALID IDRIS DOYA ya bayyana muhimman abubuwa da kuma hanyoyin da za a bi domin samun gyara akan rikicin ga hirar kamar haka:

Me za ka iya cewa kan rikicin da ke faruwa a halin yanzu manoma da makiyaya a wasu Jihohin Nijeriya?

Allah ya sauwaka! Allah ya yaye ya kuma bamu zaman lafiya, da lafiyar ita kanta da kwanciyar hanakali. Wannan shi ne abu na farko da zan fara fada a kan wannan rikicin da ke faruwa a tsakanin manoma da kuma makiyaya. shi irin wanna rikicin abu ne na bakin ciki ba kadan ba, domin duk wadda ya san yadda zaman takewar kasar nan take sama da shekara 100-200 da suka wuce bamu fama da irin wannan fitintinun. Hatta zaman da Nasara ya yi a kasar nan har ya yi ya kare ya san yadda ya shirya ya kuma tafiyar, kuma ba a samu wata fitina ba. Saboda haka, ka ga wata sabuwar aba ce da aka kirkirota, kodayake kuma za a iya cewa ba tun yau ne rikicin manoma da makiyaya ya fara faruwa a kasar nan ba, yana cine kamar wutar auduga, a hankali sannu-sannu har aka kawo inda ake yanzu.

Idan muka dubi tarihin Nijeriya rikicin manoma da makiyaya ya jima a samunsa, amma kuma kamar har zuwa yau ba a dauko hanyar lafawarsa ko gyara shi ba. shi ya abun yake ne kam?

To, samun mafita idan aka tsaya tsakani da Allah a tsakanin talakawar kasa da masu mulkin kasa da kuma masu ruwa da tsaki kan wannan al’amarin za a iya samun mafita a kansa, za a iya samo bakin zaren. Babu wata fitina a fadin duniyar nan wacce ba za a iya samun maslaha a kanta ba, kowace iri ce kowa. Mun ga fitintinun da suka fi irin wannan muni a cikin rayuwa amma Allah ya kawo maslaha a lokacin da su mutanen da abun ya shafa suka fita tsakaninsu da Allah suka nemi warware al’amarin. Don haka matukar aka zo aka zauna domin neman yadda za a yi kuma kowa ya cire son zuciya ya ajiyesa gefe guda ina tabbatar maka za a mance da wannan fitinar ta manoma da kuma makiyaya a fadin Nijieriya zai zama tarihi gaba dayansa.

Wasu suna alakanta rikicin manoma da makiyaya a halin yanzu da cewar siyasa ta shigo ciki me za ka ce kan hakan?

Ai ba wasu bane kawai ba, kai ma ya kamata ka alakanta rikicin nan da siyasa, domin inda can ma babu siyasar a ciki to yanzu siyasar ta shigo ciki. siyasar kuwa ba daya ba; ba biyu ba ba kuma uku ba, suna nan da tari yawa, al’amuran da suka taru suka suka yi cinkoso akan wannan al’amarin. Idan ka duba koda a taron da suka kira shi wai ‘mika hanun gaisuwa a tsakanin wasu jinsi ko kabilu na bangaren Kogin Naija’ ai ko ba a gaya maka ba kai ka san akwai siyasa a ciki domin irin maganganun da aka yi da kuma irin abubuwan da aka nuna a kan al’amarin abun wani rigingimun makasudinsu kuma asalinsu siyasa ce. amma abun bakin ciki da bata rai da kuma tausayi yadda wadansu wadanda Allah ya damka shugaban kasar nan a hanunsu, da kuma wadanda suka yi shugabanci suka sauka da kuma wadanda suke kai a yanzu da ma kuma wadanda suka nema basu samu ba, har yanzu wasu suna nan akan akidarsu na in dai basu bane sai dai a kifar kasar ma ta kama da wuta kowa ma ya mutu, kowa ma ya kone su dai suna da dukiyar da suka tara a wadansu wurare suna da gidajensu da kuma inda za su koma su zauna su bar talakawa a cikin rikici da wannan konanniyar kasar da suka baccalaka. Mun ga lokacin da aka yi yakin Basasa a kasar nan mun ga yadda mutane suka kaurace wa gidajensu suka koma wasu kasashe makwafta domin neman tsira da rayuwarsu, amma suka bar talakawa sune aka yi ta kashewa. Sun kuma kwashe ‘ya’yensu na talakawa ne suka yi ta mutuwa. Ka gaya min ‘ya’yan masu kudi nawa ne suka mutu a yakin Biyafara har su ma Inyamuran nan su nawa ne masu hanu da shunin da aka kashe, ‘ya’yan talakawa da talakawan su ne aka bari suka sallawanta.

Yanzu din ma ya zama wajibi a sake fada wa jama’a dukkanin wani abun da ka ganshi wadda ba a yi shi a kan teburin shawara ba, to karshensa za a tafi fagen yaki ne, idan kuma aka tafi fagen yakin kuma dole ne sai an sake dawowa teburin shawara to tun da kuwa teburin shawarar nan dole ne sai an dawo masa don mene ne ma tun farkon za a fara tsallake teburin shawarar a tafi yakin? Kamata ya yi a zauna bisa tebur a dallale komai, a duba idan mutane suka ce ga yadda suke so sai a zauna, su wadannan da suke maganar nan suna magana ne da yawun jama’a ko suna magana ne da yawun kashin kansu domin wasu bukatunsu da suke son ya biya? Wacce ba ta biya ba, idan ka duba yanzu muna zamani ne na demokradiyya, shi kenan na yarda muna demokradiyya amma a cikin demokradiyyar nan ita ta haifar da wakilai wadanda sune wakilan jama’a wadanda jama’a suka zaba domin su yi magana da yawun jama’a. idan ana da wani magana na gaskiya na fisabililla sai a yi magana da su ‘yan majalisun nan namu, tun da sune wakilanmu sune muka zaba domin su wakilci mu. Amma kawai wani kato kakkarfa ya fito wadda ko a gidansu ko a unguwarsu ba za a ce ya je ya wakilci mutane ba, sai ya fito wai shi ne yake magana da yawun miliyoyin mutune ya zo wai shine yake magana da yawun miliyoyin mutane ai wannan rainin hankalin ya kai inda ya kai. Idan ana bukata wani abun da ake cewa sake fasalin kasa ko kuma makamantansu kai koma dai mene ne suke so don ni ba ta bakina za ka ji ba don Allah a yi kokari a kundin tsarin mulkin nan a karramashi a mutunta shi domin shine ya haifar da ‘yan majalisan nan. Amma dukkanin wani abun da za a yi sabanin wannan to mutane su kwana da sanin cewar idan jiya sun yi ba ballai ne yau kuma su yi su sha ba.

Baka ganin su kansu ‘yan majalisun sakacinsu wajen yin ayyukan da suka shafi jama’a, hakan ne ke sanya jama’a rashin aminta da su?

Wannan nan kuma wata magana ce ta daban, suna aikin da ya dace ba su yi wannan abubuwa ne dabam. Domin shi kundin tsarin mulki ya tanadi abubuwa jingim a ciki, idan abubuwan da mutane suke so amma abun da mutanen da suka zabanku nan ba ku yi musu ba, to yanzu ba ga shi ana maganar zabe ba, har ma INEC ta fadi ranakun da za a yi zaben nan sai jama’a su canza mutum tun da bai yi musu abun da suka zabesa don shi ba, komai ya yi farko karshe nan na zuwa. Sai jama’a su zabi wadanda suke ganin za su yi musu abun da kuke so, in so kuke a raba Nijeriya ko a kona Nijeriya Allah ba zai baku wannan burin ba domin nufinku ba mai kyau bane, amma mutum ya zo domin neman ra’ayin kansa ya nemi ruguza Nijeriya Allah ba zai ba shi ikon hakan din ba ta kowani janibi kuwa. Shi talaka sunansa talaka a kowani yare ko kabila kuwa mutum ya fito don haka dukkanin wadda ya jawo fitina akan talakawa nan take zagayawa, don haka su ma jama’ansa za su shiga damuwa, amma idan mutum ya yi abun da ya dace ka ga al’ummansa suma za su mora, su talakawa suna bukatar kariyarsu takowani janibi ne, don haka shi talaka na son a yi masa hidima don a taimake shi, kuma rikicin nan ta kowani fuska a kan talakawa take tsayuwa.

Su masu neman tayar da fitina a Nijeriyar nan su sani ba sune suka kafa Nijeriya ba, sun zo suka samu kasar nan a kafenta don Allah bai dace su dawo suna kokarin farraka dukkanin zaman lafiyar nan da kuma kwanciyar hankalin da ke kasar nan ba.

Sau tari makiyaya suna korafin cewar su matsalolinsu bai wuce na labin da za su samu su wuce da shanunsu domin kiwo ba, amma kuma yanzu wasu jihohin sun kuduri aniyar hana kiwo a jihohinsu me kake gani kan wannan batun?

To hana kiwo, ba ma kiwo kadai ba koma dai mene ne in jiharka ne gidanka ne kana da ikon tsara abun da kake ganin zai yi maka daidai a jiharka. Amma maganar da ya shafi kiwo na fada maka tun farkon maganarmu da kai cewar Nasara ma da ya zo ya samu hanyoyin kiwo a Nijeriya ‘LABI’ ake kiransa, Labin nan kuwa tun daga Afirka ta tsakiya har ya shigo da cikin Nijeriya ya tafi Nijer ya mika ya hada da Kogin Naija, daga nan kuma ya zo ya fada Kogin Binuwai ya shiga har cikin Kurmin Goro da akwai Labi. Ana kuma mutunta labi, dukkanin gwamnatin da ta zo tana magana akan Labi ana kuma kiyayewa. Aka zo aka yi rashin sa’a masu manya-manyan gonakai da masu manya-manyan wuraren kiwon shano irin na zamani yawanci hanyoyinsu sai ya zo ya fada a kan labi din nan. Ina son ka gane wadansu ruwaren musammababin rigimar nan kenan wannan labin, su masu shanon nan sun saba kullum idan suka taho kai tsaye tun daga inda suka fito za su keta su tafi har sai sun hada da bakin Binuwai ko sai sun hada da bakin Kogin Naija wasu kuma har ma gaba. Idan kuma rani ya yi lokacin ranin sai su dawo, lokacin damina su koma wannan haka suke sama da shekaru 500, kowa ya san wannan. kuma ba a Afurka ta yamma ne kawai ba, ko’ina akwai su. Akwai makiyaya a Kenya haka yake a Ruwanda haka yake a Afirka ta Gabar akwai su sosai, sai dai kawai sunayen masu kiwon ne ya banbanta, a nan Fulani ne, a Kenya Masai a Sumaliya ana kiransu Amharik dukka haka Allah ya watsasu a cikin duniya ga Masai a Kenya Tusi a Ruwanda dukkaninsu masu kiwo ne sa’arsu kenan kai hatta Sudan ta Kudu ana kiwon nan, amma a maimakon a ke yin irin na yanzu nan na hauwa kowa ya dibo damuwarsa sai ya dibo rigar siyasa ya yafa domin domin neman harkitsa komai sai mutum ya fara neman ya zai yi ya kawo baraka da tashin hankali a cikin al’amari.

Kun ga jiya, haka nan kun ga yau. Idan aka ce ka bayar da shawar yadda za a kawo karshen wannan al’amarin me za ka ce?

Shawara mun bayar a sarari, mun bayar a asirce kai kanka da muka taba hira da kai a lokutan baya in ka je ka duba rekodarka za ka ji, na yi maka magana a kai, na ce hatta gwamnan nan na Binuwai na ce maka mun je wurin a matsayinmu na Dattawan Arewa an gana da shi an zauna an gwada masa gaskiyar abubuwa da suke akwai amma lokacin nan shi ya fahimta amma kuma wadansu daga waje kila basu fahimta ba; ya gwada mana gonarsa yadda ya yi da kuma yadda yake so a yi masu shano su zo su daure shanonsu, idan suka daure shi kenan a rika basu dusa da ruwa to ka ga wannan ya saba da yadda ainuhin yadda su Fulani suke yi da kuma tsarin yadda rawarsu take. Su rayuwarsu su taso daga can ne su koma nan, su taso daga nan su koma can. Babbar magana dai shi ne kawai a gwada musu yadda za su kiyaye. kai gaskiyar magana ma bar na fada maka kawai kar ma ka je ga dogon magana akan wannan idan dai har ana bukatar a warware wannan al’amarin tabbataccen magana shine a cikin takaitaccen lokaci za a yi ta, amma sai in an kudura niyya tsakani da Allah, san an kudurta niyyar cewar ana son gyaran, su gwammnoni sun fi kowa sanin hanyoyin da ya kamata su bi amma wata kila akwai niyyar amam aiwatar wane ke da wuya, duk wadda yake da tunanin a yi rigima ya yi nasara a wannan tafiyar da ake ciki ko su fulanin ko saura bangarorin jama’an muddin ba a nemi zaman lafiya ba babu wadda zai ci abun da ya nemo din cikin lafiya domin niyyarsu ba mai amfani bane.