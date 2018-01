Zuwa Wajen Mauludi Na Da Lada Mai Yawa –Shekh Mustafa Kugu

Fitaccen malamin addinin musuluncin nan da ke garin Kugu a karamar hukumar Zariya, Shekh Mustafa Kugu ya tunatar da al’ummar musulmi dasu rika halartar wuraren da ake yin taron maulud, domin su sami ladan da ake samu Shekh Mustafa ya bayyana haka ne a lokacin da ya yagoranci taron mauludi da aka saba yi a zawiyyarsa karo na 89 a wannan gari da ake kira Kugu ya ci gaba da cewar, baya ga lada da wanda ya halarci mauludin zai samu, ga kuma ilimin tarihin Annabi Muhammadu [S.A.W.] da zai karu dashi da malamai ke gabatarwa a wuraren da ake yin tarurrukan mauludin.

Da kuma ya juya ga wadanda bas u yin taron mauludin ballantana su halarci wajen taron, sai ya shawarce su dasu kara tashi tsaye wajjen neman ilimin addinin musulunci, in sun yi haka, a cewar malam za su fita daga kangin jahilcin da suke ciki na matsayin mauludin Annabi Muhammadu [S.A.W.] a Alkur’ani mai girma da hadisan Annabi Muhammadu [S.A.W.] da kuma bayanan malamai.

Da kuma ya juya ga takwarorinsa Malamai kuma ya shawarce dasu ci gaba da bayyana wa mahalarta Mauludi tarihin shugaban halitta, ba wasu abubuwa na daban bad a za su iya kawo rarrabuwar musulmi, ya ce, kamar yadda wasu da suke kiran kansu malamai ke yi.