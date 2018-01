Dalilin Da Ke Sa Mutane Yin Kalaman Batanci

Up Next

Haka nan kuma dole gwamnati ta rinka yin adalci a kan dukkan ‘yan kasa ba tare da nuna wani bambamci a tsanin ‘yan kasa ba. Amma matukar gwamnati za ta mai da wasu ‘yan kasa su zama saniyar ware ko ta mai da wasu su zama tamkar ‘ya’yan mowa, a yayin da ta maida wasu kamar ‘ya’yan bora to dole ne a samu kalaman batanci kuma idan basa, abi abin a hankali ba zai iya haifar da wata masifa a kasa wacce idan ta zo za ta gallabi hatta wadanda su ke jin cewa suna da kariya kuma ‘ya’yan mowar da gwamnati ta fifita ba za su samu nutsuwar da za su yin rayuwa mai ‘yanci ba.

I dan ana son a dakile kalman batanci a kasa dole ne a tabbatar an fahimci abubuwan da ke sanya mutane su yi kalaman. A cikin wannan bibiyar an gano wasu dalilai da ke sanya ‘yan Nijeriya yin kalaman batanci, wanda suka hada da:

It wannan cibiya ta iya gano cewar kalaman batanci a Nijeriya suna faruwa ne ta dalilai da kuma hanyoyi kamar haka:

Cibiyar Fasahar Sadarwa da Cigaban Al’umma da a turanci ake kira Centre for Information Technology and Debelopment (CITAD) tana aiki wajen biyiyar Kalaman batanci mussamman a shafukan sada zumunta na yanar gizo, sakamakon taimako da tallafi da kungiyar ta samu daga wata kungiyar da a ke kira MacArthur Foundation, cikin ayyukan da cibiyar ta ke sun hada da bibiya don gano kalaman batanci a shafukan sada zumunta, gano masu yin kalaman na batanci, bangarorin da a ke yin kalaman batanci a kan su dama dalilan da suke sa mutane yin kalaman batancin.

Advertisement