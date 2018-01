MUKALA: Hattara Dai Inyamurai (17)

A wannan lokacin sojojin arewa ne suka dauki biyu bisa ukun sojojin da ke gabashin Najeriya watau kasar Inyamurai, saboda haka Ojukwu ya hura wutar cewar a janye su daga yankin Inyamurai ko kuma ya maido da ‘yan sanda a gidan Gwamnati. Ya yi ta wannan babatu na tsawon sati guda. Shi ma Ogunewe yana nan yana tuntubar Janar Gowon har dai suka kai yarjejeniya cewa a fitar da sojojin arewa daga kasar Inyamurai. Nan da nan aka shirya cewa sojojin Inyamurai da ke Arewa su koma gida haka su ma na arewa da ke can su baro kasar Inyamurai. Daganan aka samu jirgin kasa wanda ya kwasho sojojin Arewa da iyalansu. Bayan tafiyar sojojin Arewa sai Ojukwu ya mayar da ranar 29 ga watan Agusta ta zama ranar makoki.

Inyamurai sun ce sun rasa manyan sojojinsu har talatin da uku (33) mutanen tsakiyar yamma sun rasa mutane bakwai (7) suka kuma Yarabawa suka rasa mutane (3). Bayan su kuma Inyamurai sun sake rasa wasu karin mutane dari da hamsin da uku (153), tsakiyar yamma ta rasa mutane goma sha hudu (14), su kuma Yarabawa sun rasa mutane uku (3). Daga cikin wadanda Inyamurai suka rasa manya akwai Janar daya da Lt col guda da Manjo guda tara (9) da Laftana biyu (2) da second leuftenant biyu (2). Suka kuma tsakiyar yamma sun rasa Lt col guda (1) da Manjo biyu (2) da Laftana biyu (2) da second leuftenant biyu (2) sai Yarabawa da suka rasa Lt col daya (1) da second leutenant biyu (2). Na kasa daga cikin Inyamurai sun hada da Warrant Officer goma sha daya (11) da staff sergent goma sha biyu (12) saje talatin (30) kofur ashirin da biyar (25) Lance kofur ashirin da biyu (22) da kuma kurata hamsin da uku (53). Suka kuma tsakiyar yamma suna da Warrant Officer guda (1) da staff saje shida (6) da saje hudu (4) da kofur biyu (2) da Lance kofur guda (1). Yarabawa sun rasa warrant officer guda (1) da staff saje daya (1).

To yanzu ga shi Inyamurai sun bi hanyoyi biyu ta siyasa da kuma karfin soja amma kuma duk sun iske cewa Arewa ta yi musu fintinkau a wadannan wurare kuma ba ni tsammanin akwai wata hanyar samun mulki ban da wadannan hanyoyi biyu. Tun da dabara samun mulki ta kare sai Inyamurai suka yi niyar ballewa su kafa ta su kasa don suna ganin sojojin Arewa sun bar musu wajensu kuma nasu na wani sassa sun dawo gida sai suka fara shirin yaki. Daganan ne kuma dubbai suka yi ta shiga cikin aikin soja. Aka kuma shiga koya musu aiki soja. Mafi yawan wadanda suka shiga sojan dalibai ne na jami’a da kuma leburori amma kuma ba su da cikkakkun makamai da horon soja. Saboda haka Ujukwu ya shiga samo musu daga kasashen Faransa da Spain da kuma Portugal. Shi kuma Madiebo ya fada a cikin littafinsa cewar lokacin da suka ga an samu sojoji ma su dan dama da kuma makamai sai suka yi shawarar yin bataliya biyu wadda suka kira bataliya ta 9 da kuma ta 14.

Daganan kuma sai suka hada sojojin sama inda Inyamuran da Allah Ya yi wa gyadar dogo suka samu tsallake rijiya da kundun baya suka dawo gida suka hada sojojin sama wanda suka kira Biafran Air Force ko kuma BAF a takaice kuma suka samo jiragen yaki samfurin B25 da B26 Bombers da kuma jirage masu saukar ungulu. Da ya ke B bombers din suna da matsala sai suka dasa musu bindigogi da rokoki na kai farmaki.

Bayan wannan kuma suka hada sojojin ruwa a birnin Calabar inda suka yi amfani da wurin da sojojin ruwa na Najeriya suke a garin sa’annan kuma suka gyara jiragen kwale-kwale wadanda suka likawa bindigogin kai farmaki suka kama sintiri a cikin tekun Atlantika.

Bayan wannan kuma suka horar da matasa tun daga maza har mata don su zama reserbe don su rika kai dauki a duk lokacin da bukatar hakan ta taso. Bayan wannan kuma suka hada wadansu masu dadin baki wadanda suka shiga cikin talakawa suna kara musu zimmar fita a gwabza da kuma dalilan da ya sanya ya kamata duk wani Inyamuri ya fita a yi wannan gwagwarmayar da shi. Wannan ya sanya duk wani Inyamuri ya kama taimakawa sojoji tun daga abinci har kudi da sauran kayan aiki.

A lokacin sojin Biyafra ba su da kayan sarki. Wannan ya sanya suka tayar da masakun sashen don dinka kakin soja. Bayan wannan suka ci gaba da yin abubuwa kamar roka da nakiya da gurneti da makamin da ake harbawa da kuma magunguna. Hakika in har za a ce akwai abin da ya zamar wa Inyamurai alheri a cikin wannan yakin wannan shine babba, don har zuwa zamanin yanzu Inyamurai sun iya kwaikwayon duk abin da suka gani sai dai na su babu inganci kamar na asali.

Su kuma mata aka ba su aikin yin leken asiri. Wannan shine su rika shiga yankin Najeriya suna sauraren abubuwan da ke faruwa suna kawo wa shugabanni. Yawancin wadannan matan duk ‘yan kasuwa ne. Sa’annan kuma aka koya wa wasunsu yadda za su kula da marasa lafiya da yadda za su iya gyara abin da aka lalata da dahuwar abinci ga sojoji da sauran abubuwa da ake bukata a lokacin da abubuwa suke cabe.

Ganin irin abubuwan da Inyamurai ke yi ya sanya su ma bangaren Najeriya suka kam shirin yaki. Tun daga wannan lokacin Ojukwu ya kama huci yana kartar kasa cewar sai ya balle daga kasar Najeriya. Ganin wannan hali nasa aka samu masu yin sulhi tun daga cikin Nahiyar Afrika har zuwa wajenta inda suka zo suka yi iyakar kokarinsu amma abin ya faskara. Daga cikin masu yin sulhun har da wasu dattawa a cikin Najeriya inda suka yi iyakar kokarinsu amma kowane sashe ya cije a bisa ra’ayinsa. Bayan shi Janar Ankarah ya zo ya yi iyakar kokarinsa amma ya kasa shawo kan matsalar. Bayan ya koma sai ga Sarkin Sarakuna Sir Haile Salasie na kasar Habasha ya yi nasa kokarin amma hakarsa ba ta cin ma ruwa ba ya koma. Daga shi sai kuma Bakar fatar nan mai fafatukar neman hakkin Bakar fatar Amerika Mr Martin Lurther King shi ma ya zo ya yi nasa tsakure-tsakure amma abu ya cije.

A wannan lokacin babu abin da Ojukwu ya ke yi sai hura hanci kamar yadda Obasanjo da Wale suka ce a cikin littafinsu. Dole a yi masa dukkan abin da ya ke in ko ba haka ba a hautsuna.

A wannan lokacin an yi taro a garin Aburi na kasar Ghana don a gano bakin zaren amma bayan da aka gama yarjejeniya ba a kiyaye jarjejeniyar ba kuma shi Ojukwu ya nuna ba ya son wani sulhu, abin da ya ke so shine kawai a yi yadda ya ce. In ko ba haka zai balle daga Najeriya kamar yadda Wale Ademoyega ya fada a cikin littafinsa na Why We Struck.

Wannan ya sanya da Gwamnatin Yakubu Gowon ta yi dokar soja ta takwas (Decree 8) sai Ojukwu ya sanya kafa ya hambareta, kuma ya ki yin aiki da ita.

Bayan wannan da Gwamnatin Tarayya ta kira wani taro na shugabannin soja a cikin watan Maris a Benin sai ya ki zuwa yana nuna matukar bai yi shugabancin Najeriya gaba dayanta ba to dole ya yi shugabancin kasar Biyafra. Tun lokacin da aka yi fada da Inyamurai a arewa a ranar 7 ga watan Yuni 1966 ya riga ya fada cewa ai mun dawo daga rakiyar Tarayyar Najeriya, lokacin ballewa ne kawai bai iyar ba.

Bayan wannan kuma sai ya yi boshiyo ya kwace duk kayan da suke mallakin Gwamnatin Tarayya ne a yankin gabashin kasar nan sa’annan kuma ya kitsa hanyar za a sace wani jirgin sama na Najeriya na ‘yan kasuwa wanda ya taso daga Benin zuwa Ikko. Ganin wannan ya tabbatar wa da Gwamnatin Tarayya cewar babu yadda za a yi da wannan mutun sai an hautsuna. Wannan ya sanya Yakubu Gowon ya sanya takunkumi ga yankin Gabashin Najeriya ya kuma umurci kada a sake kai musu komai. Bayan wannan kuma don a rage masa karfi a hana kawo yaki sai Gwamnatin Tarayya ta yanke shawarar yayyanka kasar zuwa jihohi. An yi wadannan jihohi a ranar 27 ga watan Mayu 1967. An yi jihohi shida a arewa. Wadannan jihohi sune:

Jihar Arewa Maso Yamma mai hedkwata a Sakkwato. Jihar Arewa ta Tsakiya mai hedkwata a Kaduna Jihar Arewa maso Gabas mai hedkwata a Maiduguri Jihar Binuwai-Filato mai hedkwata a Jos Jihar Kano mai hedkwata a Kano Jihar Kwara mai hedkwata a Ilorin

Yarabawa aka yi musu jihohi biyu guda ana kiranta jihar Yamma mai hedkwata a Ibadan da kuma Jihar Ikko mai hedkwata a Ikko su kuma mutanen yankin Benin aka yi musu jihar Tsakiyar Yamma mai hedkwata a Benin.

Bayan wannan kuma sai su kuma gabashi aka yi jihohi uku ga sunayensu:

Jihar Gabas ta Tsakiya mai hedkwata a Enugu. Jihar Gabas maso Kudu mai hedkwata a Calabar Jihar Ribers mai hedkwata a Fatakwal

Wannan abu ya baiwa Ojukwu haushi shi da mutanensa wanda ya sanya suka balle daga cikin Tarayyar Najeriya a ranar 30 ga watan Mayu kwana uku kacal da kirkirar wadannan jihohi. Amma kafin ballewar sai da shugabannin Inyamurai suka wani taro a Enugu a ranar 27 ga watan Mayu 1967 inda suka goyawa Ojukwu baya cewar ya balle.

Daganan kuma kowane bangare ya kama shirye-shiryen yaki a ciki watan Yuni. Kowane bangare ya kara yawan askarawansa sannan kuma ya matsar da su kan iyaka don gudun mamuwa. Bayan wannan kuma Gwamnatin Tarayya ta sanya takunkumin kai komai a wannan yankin na Inyamurai. Shi kuma Ojukwu ya ce daga yanzu kamfanonin mai su rika biyan kasar Biyafra haraji. Tun a wannan lokacin Biyafra ta samu goyon baya daga kasashe kamar su Tanzaniya da Gabon da Cote d’ boire da kuma Haiti.

An fara gwabza wannan yaki a ranar 6 ga watan Yuli 1967. An sanya Mamman Shuwa ya tsare daga Makurdi. Da ya ke Inyamurai sun san an fi su yawa da kuma kayan yaki sai suka yi dabara ta kare kai inda suka dasa nakiyoyi ta hanyar da duk suka san sojojin Najeriya za su bullo musu. Da ya ke sun samu sirrin ta inda za a bullo musu sai suka yi wani shiri da suka kira farmakin hana karawa gaba sa’annan kuma suka dauko sojojin haya wadanda suka koya musu dabarar yaki wata sa’a kuma su shiga a yi da su.

Ba zan tsaya bayanin yadda aka gwabza yakin ba don kada mukalar ta kara yawa, amma in sha Allah zan yi bayanin wannan yaki. Amma daga karshe aka kai ga cin karfin Inyamurai don zuwa farkon shekarar 1969 sai sojin Najeriya suka bi ta Aba suka kame garin Onitsha, daganan kuma suka nausa har suka kame garin Owerri. Suka kuma na can kudu suka nauso inda suka tasam ma Umu-ahia. Su kuma na arewa suka yiwo kudu. Daganan kuma wadanda ke daga kudu suka yi kokari har suka hadu da wadanda suka turo daga arewa inda aka yi wa Inyamurai kawanya ta kowace fuska.

Yakin ya fara zuwa karshe a ranar 23 ga watan Disambar shekarar 1969 inda aka samu raba kasar Biyafra biyu kuma kowane bangare an kewaye shi. A ranar 7 ga watan Janairu 1970 aka yi aniyar rutsawa inda kowanen bangaren sojan Najeriya suka burmo zuwa tsakiya don a rutsa da duk wanda ke tsakiya a wuraren biyu. A cikin wannan burmowa ne aka kame garin Owerri ranar 9 ga watan Janairu 1970 shi kuma gari Uli ya zo hannu a ranar 11 ga watan Janairu 1970.

Wannan kawanya da aka yiwa ragowar kasar Biyafra ya sanya Odumegwu Ojukwu ya yi amfanin da wani jirgi mai saukar ungulu wanda ya tanada don irin wannan rana ya kwashe dukkan iyalinsa zuwa kasar Cote de boire a ranar 10 ga watan Janairu 1970 yana bar wa Mr Effiong rikon abin da ya rage don hakika in bai tsere ba ana iya kama shi don wurin da ya rage masa kadan ne.

Shi kuma Major Effiong na samun wannan girma sai ya kira taron manyan sojan Biyafra da masu fada a ji ya ce musu babu abin da ya fi illa su sallama. Da ya ke duk sun ji babu dadi sun kuma san in har suka bari aka kama su za su wulakanta sai suka yarda da wannan shawara.

Wannan ya sanya Mr Effiong ya yi wa sauran abin da ya a rage hannunsa jawabi inda ya ce musu:

Ya ‘yan uwana,

Kamar yadda ku ka sani an bar mani amanar wannan kasa a ranar 10 ga watan Janairu 1970 kuma na tabbatar da cewa kuna nan kuna jiran ku ji jawabina. Hakika tarihi cike ya ke da mutane da suka ji ba a yi musu ba daidai ba suka dauki makamai don ramuwar gayya. Wannan shine muka yi. Mun yi haka don abin da aka yi wa mutanenmu a cikin shekarar 1966. Kuma yanzu na ga dole a ajiye makamai don mutane su samu sa’ida. Yanzu duk wadanda suka hana ruwa gudu na neman sulhu da Gwamnatin Najeriya ba su nan, saboda haka na yi niyyar za mu ajiye makamai.

Mun ajiye na mu makaman kuma ina rokon Janar Yakubu Gowon da ya yi wa Allah ya fadawa sojin Najeriya su kyale mu hakanan don jama’a na cikin wahala. Kuma hakika matsalar da muka samu da Najeriya za mu iya warware ta ciki ruwan sanyi. Saboda haka muna da jama’ar da za mu tura a duk inda aka ce mana mu je don a sulhunta kamar yadda Kungiyar Hadin Kan Afrika ta shirya a baya.

Shi kuma Yakubu Gowon na jin wannan sanarwa sai ya ce da ma abin da ake so kenan, saboda haka su turo wadanda za a yi sulhin da su su zo birnin Ikko. Daganan Obasanjo ya tasa keyar manyan shugabannin Biyafra ya kai su birnin Ikko. Wadanda suka je sune Lt. Col Phillips Effiong da Lt col Dabid Unege da Lt Col Patrick Anwuwah da Lt Col Patrick Amadi da kuma shugaban ‘Yan sandan Biyafra Chief Patrick Okeke.

Daganan Gowon ya bayar da umurnin a shigo da su inda suka shigo ya dube su yana fara’a ya ce musu ya yi murnar kara haduwa da su. Bayan sun gama gaisawa sai Lt Col Phillip Effiong ya ce kasar Biyafra ta ruguje kuma sun koma cikin Najeriya.

Bayan wannan ne Yakubu Gowon ya yi jawabi ga kasa inda ya ce:

Ya ku ‘Yan uwana ‘Yan Najeriya,

Yau muna yi wa Allah godiya cewar yau Ya kawo mu karshen wannan yaki bayan zamanmu da wasu manyan Biyafra inda suka ba mu tabbacin cewar sun fasa ballewa daga tarayyar Najeriya suka kuma ce za su yi biyayya ga Tarayyar Najeriya. Wannan ya kamo mu karshen wannan wahala da bala’i na watanni talatin (30).

Hakika duniya tana sane da irin kokarin da muka yi don kauce wa wannan yaki. Abin da ya tilasta mu yin wannan yaki shine don mu hada kan kasar nan. Kuma yanzu za mu yi kokarin ganin mun gina kasa mai karfin tattalin arziki kuma za mu taimaka ga ganin ci gaban sauran kasashe na Afrika. A halin da ake ciki Biyafra ta mutu mutus kuma mun turbude ta kuma yanzu babban laifi ne a samu mutun na kiran wani bangaren jihar kudu ta tsakiya da sunan Biyafra. Yanzu abin da za mu fuskansa shine yin sulhu kuma har yanzu muna da lokacin da zamu gina kasarmu.

A bangarenmu mun yi wannan yaki ba da gayya ba, ko kiyayya ba kuma cikin taka-tsan-tsan kuma muna yin sara muna duban bakin gatari. Mun sha son yin sulhu don mu rage abin da za mu kashe na wajen gyara wuraren da yaki ya bata da kuma tsugunnar da wadanda suka tagayyara. Yanzu tun da yaki ya kare sai wadannan ‘yan uwa namu su zo mu hada karfi da karfe mu sake gina kasarmu. Kuma a wannan yakin da aka yi babu wanda aka yi galaba a kansa ko kuma wanda ya yi galaba. Babu wanda ya yi nasara a cikin yakin illa hadin kan kasa da kuma fatar alheri wadda dukkan kasashe Afrika da sauran Bakaken fata a duk inda suke a duniya suke yi mana.

Muna makokin rayukan da aka rasa a wajen yakin, mu kuma wadanda muka rage muna yi wa Allah godiya da Ya kawo wannan lokacin na yin sulhu. Muna rokonSa Ya yi mana jagaba a wajen ayyukanmu don kowannenmu ya bayar da tasa gudunmawa wajen sake gina wannan kasaitacciyar kasa ta mu.

Gwamnatin Tarayya za ta fara wani shiri na taimako a wuraren da yaki ya daidaita don rage kaifin wahalar da jama’a ke ciki. Yanzu za mu aika musu da abinci da muhallai na wucin gadi da kuma magunguna. Duk wani Inyamurin da ya ke aiki a Gwamnati kafin wannan fitina an umurce shi da ya koma ya ci gaba da aikinsa ba wata tsangwama. Kuma ba da dadewa ba za a fara taimakawa wadanda ba aikin Gwamnati suke yi ba don samun halin tsayuwa da kafafafunsu. Kuma da yardar Allah wannan kasa za ta zama kasaitacciya. An sanya wa takardar saranda hannu a ranar 14 ga watan Janairun 1970 wanda ya kawo karshen tawaye da kuma ballewa.’

Daganan wannan fitina ta kwanta wadda aka hada tun ranar 15 ga watan Janairu na shekarar 1966 watau ta shekara hudu babu kwana guda. Saboda haka Mai karatu ka yi hattara kuma ka kiyayi janyo fitina don farkonta aka sani ba a san karshenta ba.

Daga karshe ina rokon Allah Ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon bin ta. Haka kuma Ya nuna mana karya ya ba mu ikon kinta. Wassalamu alaikuma wa rahmatul- Lahi Ta’alaa wa barakaatu-Hu.

Yusuf Idris Bilbis.

