Sabon Zamani: Gajeren Labari Don Fadakarwa Ga Matasa (I)

Idan Allah ya yanka wa dan’adam kazar wahala ko yana so, ko baya so to tabbas sai ya fige ta. Na yarda da waccan karin maganar da Hausawa suka fada, Saboda ni na fige kazar da kaina, amma ban ci naman ba, karshe babu ribar dana samu. Na san za ku so jin, shin mene ne ya faru har na kawo waccan karin maganar a kaina? To dole ne in kawo shi a kaina, dan kuwa in har zan tuna baya ba zan taba mancewa da lokacin da na gama digiri dina ba.

Na yi karatun digiri a kan darasin lissafi na gama. Na samu aikin sa kai da wata karamar sakandiri kafin gwamnati ta dauke ni cikakken ma’aikaci. Ba zan manta ranar da na ga sakon abotarshi ba, ranar da ya turo man “Friend rekuest” a shafin dandalin sada zumunta na “Facebook”. Kamar wasa cikin doki, na dinga inda-indar anya shi ne, ko ba shi ba ne? Saboda yanzu jama’a na kirkirar “Facebook account” da sunan wasu manyan mutane dan yaudara.

Na nitsa sosai cikin hotunan da ya dora, sai na ga eh! Lallai shi ne, ba ko tantama. Dan haka na karbe shi da sauri. Ina jiran inji abin da zai ce man, duk kuwa da girman kan da ake danganta shi da shi. Wani dan siyasa ne na karamar hukumarmu, wanda ya taba yin ‘chairman’ a baya. Yanzu kuma ya dawo neman kujerar takarar dan majalissa, saboda hadama da son tara abin duniya, wancan lokacin da yana ciyaman babu tsiyar da yayi wa mutanen karamar hukumarmu. Sai dai Gwamnati ta ba shi kudi ya cinye ya yi murus! Tamkar Allah bai halicce mu ba.

Na fadi hakan a raina lokacin da zuciyata ta fara zafi. Har ba na son tuna labarin nan, dan kuwa duk in na tuna sai takaici ya kamani. Wani lokacin har kulle kaina nake a shago na ki fitowa saboda zafin abun idan ina tunowa. To Amma ya zan yi ya zama dole na fadi labarin nan gare ku domin ku ji, ku kiyaye har ku ba wasu labari su ma su kiyaye kansu.Ranar wata Lahadi, irin La’asar din nan sakaliya, ina zaune kofar gidanmu rike da wayata a hannu, sai na yi tunanin lekawa a shafin fuskar littafi “Facebook” dan ganin wainar da ake toyawa. Ina hawa na ga sallamar mutane da yawa, wanda idan da sabo na saba. Yawanci abokan gari ne, ko wadanda muka yi karatu tare.

Na ga sallamarshi kamar yadda dama ban fidda rai da ganin sallamar ba tun lokacin da ya turo man sakon abota. “Assalamu Alaikum Barka da rana Kamal, idan ka samu lokaci ina son ganin ka gidana an jima. Idan ka zo ga lambata ka kira.” Shi ne sakon da ya turo man. Cikin doki da azama na rubuce lambar a karamar wayata na aje, dan kuwa idan ka ji kira samu ne, musamman irin wannan na ‘Yan siyasa. Yamma nayi ban makara ba kamar yadda ya ba ni umarni. Na shirya na kure adakata, da wata farar shadda wadda na dinka ga auren kanwata Badiyya, da hula baka mai ratsin fari, da takalmina kafa ciki bakake.

Na fito waje na kira mai mashin ya kai ni har kofar gidanshi ya dire. A raina na dinga ayyana kyawun gidan, zubi da tsarin ginin gidan ya hadu sosai, har ina bayyanawa a zuci cewa, “Ji wannan gidan dan Allah tamkar ba za a mutu ba. Amma fa na san gare ni wannan gidan yake wata tsiya, ga Honorabul wannan gidan ba wani abu ba ne, Dan na tabbatar yana da irinsu da yawa a wani wajan daban.

Na zaro wayata daga cikin aljihu na danna masa kira, wanda na tabbata yanzu zai dauka. Sakamakon can baya idan jama’a suka kira shi ba dauka yake ba, Amma tunda yanzu ya dawo neman wata kujerar na tabbatar kowa nashi ne. Ina cikin wannan sake-saken zucin na ga ya daga wayar, wadda da sauri na kara cikin kunnuwana cikin alamar girmamawa. “Assalamu alaikum, ranka ya dade barka da yamma Kamal ne.” Na fada ina jiran na ji abin da zai ce. “Au! Kamal ne wai, to lambobinka nawa, ai ina da waccan lambar taka ta ‘airtel’” Na yi dariya, a raina dan ko ban san siyasa ba, rayuwar makaranta da na yi ma barikin kanta ce. Sai na shanye maganar cikin cewa, “Allah sarki haka ne ranka ya dade, waccan Mtn din tawa ce ya samu matsala shi ya sa na canza wani layin”. Ya yi shiru kamar yana nazarin wani abu. Na gane hakan ne sakamakon shiru da na ji yayi. “Ka zo gidan ne?”

Na ji ya fada kasa-kasa tamkar ba ya son wani ya ji maganar. “Eh na zo gani ma a kofar gida.” “To ka shigo ciki, ka ce wa maigadi wajena ka zo, ya yi maka iso nan bayan gida inda nake hutawa”. Na kashe wayar na danna kai cikin gidan. Na taradda maigadin tsoho, muka gaisa sannan na ce masa “Maigidan nan ya san da zuwana, shi da kanshi ma ya ce ka kai ni wajensa” Ya amsheni hannu bibbiyu har yana kokarin cewa ya san ni. Na san wannan duk shirin Honorabul ne, shi zai ce masa ya dinga karbar mutane cikin fara’a, dan na gama gane duk wani karatun dan siyasa yanzu. Muka nufi bangaren da mai gidan yake, muna tafe muna labarin

duniya, yana fada man irin nasarorin da duniya ta samu yanzu, da kuma abubuwan wayewar kai da aka samu yanzu, wanda lokacinsu babu su. Wannan ya sa na ji tsohon ya shiga raina, dan ina son mutum mai fahimta da saukin gane Al’amuran rayuwa, Musamman yadda ya san tarihin abubuwa da yawa, duk kafin mu kai inda Honorabul yake ne tsohon ke ta fada man abubuwan can dana lissafo.

Muka zo inda maigidan yake hutawa, Wani babban lambu ne duk a cikin gidan ga shiukoki nan kala-kala da kayan marmari, wajan yana ba da wani sauti mai kamshi ga zuciya, tare da nishadi ga dukkan jiki, Wata irin ni’ima ke ratsa jiki da ka tunkaro wajan. Muna zuwa wajan honorabul na ga mai gadin ya zube tamkar zai masa sujjada yana gaisuwa. Shi kuma ya hakimce saman wata kujera ta alfarma, yana karanta jarida, wadda ina gani na gane “Leadership” ce. Kasan inda yake zaune wani kafet ne na alfarma aka shimfida, Shi kadai zaune wajan ba kowa. “Na gode Ado” Na ji ya kira mai gadin da sunan bai sake cewa komai ba, Daga nan mai gadin ya tashi ya fita daga wajen.

Za mu ci gaba mako mai zuwa…