Majalisar Tarayya Na Son A Dawo Da Tallafin Mai

Shi dai matakin gayyatan Shugabannin an yanke daukar shi ne bayan da Danmajalisa Honorabul Karimi Sunday, Dan Jam’iyyar PDP daga Jihar Kogi, ya gabatar da wata bukata a gaban Majalisar, na bukatar da a binciki maganar biyan tallafin albarkatun mai da ita Hukumar ta biya.

Advertisement