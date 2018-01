2019: Za A Gane ‘Yan Nijeriya Sun Gaji Da APC —Galadiman Ruwan Zazzau

A ranar Talatar da ta gabata, fitaccen masanin tattalin arziki, dan kasuwa kuma mai rike da sarauta a masarautar Zazzau,GALADIMAN RUWAN ZAZZAU, DOKTA JAFAR SA’AD ya bayyana a ofishin jam’iyyar PDP, na karamar hukumar Zariya, tare da magoya bayansa kimanin dubu biyu da dari biyar, ya shiga wannan jam’iyya ta PDP tare da magoya bayansa da aka ambata.

Bayan yi wa Galadiman marhabin a cikin wannan jam’iyya, wakilinmu BALARABE ABDULLAHI, ya samu damar zantawa da shi, inda ya fara bayyana tarinsa da dalilan da suka sa ya tsunduma cikin jam’iyyar PDP da magoya bayansa, ya yi kuma tsokaci kan al’murra da dama da suka shafi siyasa da sauran matsaloli da dama.

Ga dai yadda suka zanta da wakilinmu:

Za mu so ka bayyana mana tarihinka.

Kamar yadda ka sani, suna na Jafar Sa’ad, Galadiman Ruwan Zazzau, an haife ni a unguwar Kaura a cikin birnin Zariya a zamanin Sarkin Zazzau Muhammadu Aminu, na rayu da Sarki Aminu na tsawon shekara shida, sai kuma a halin yanzu mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris yana shekara 43, to in ka hada sai ka gane yawan shekaru na ke nan, bayan na fara karatun Alkur’ani mai girma, an sa ni a makarantar firamare ta unguwar Rimi da ke garin Kaduna, sai Sultan Bello firamare, inda na kammala karatun firamare a wannan makaranta ta Sultan Bello. Sai kuma na yi karatun sakandare na a kwalejin gwamnati ta Kaduna.

Bayan na kammala karatun sakandare sai kuma na sami shiga kwalejin share fagen shiga jami’a wadda aka fi sani da [CAS] a nan Zariya, ina gamawa sai na sami shiga jami’ar Bayero,da ke Kano, inda na sami digiri na farko da kuma na biyu, a bangaren tattali arziki da kuma tsimi da tanaji, sai kuma digiri na na biyu a kan aikin banki da kuma tattalin kudi a dai wannan jami’a ta Bayero da ke Kano. Na yi ayyuka da dama a bankuna da kuma cibiyoyin kudi a sassa da dama na Nijeriya, daga nan ban yi aikin gwamnati ba sai dai aiki a bankuna da cibiyoyin kasuwanci da kuma aiki a bankuna, na yi ayyuka a wuraren da na bayyana a baya na fiye da shekara ashirin.

Game da ayyukan banki da na yi, na halarci kwasa-kwasai da dama a ciki da wajen Nijeriya, a kasashen waje na je jami’ar Habad, na yi kwas kan aikin banki da mu’amala da kudi da jami’ar Sitanfot da jami’ar Wanton, da wata jami’a a Birtaniya da jami’ar Oksofot, duk jami’o’in da na je na yi kwasa-kwasai ne kan aikin banki da hada-hadar kudi. Sauran kuma kasashen da na je, na yi kwas akwai Amuruka da Birtaniya da Jodan Da Istanbul da Toki da kuma Dubai, a kasashen da na bayyana yanzu, na yi kwasa-kwasai ne kan shugabanci da kuma yadda za a kafa kananan masana’antu da kuma ci gaban kasa.

Me ya ba ka sha’awa ka shiga siyasa?

Ai masana ilimi da suka gushe kamar su Aristos da kuma kuma Filitos sun bayyana cewar dan’adam, a tsarin rayuwarsa akwai siyasa a ciki matukar yana raye, kuma duk wata rayuwa da dan’adam zai yi akwai siyasa a cikin rayuwarsa, kuma shi mutum an so ya rika tunanin al’ummarsa tun daga mazabar gunduma, ta yadda za ka gano matsalolinsu, ka kuma gano yadda za ka tallafa wa rayuwarsu da ya shafi ilimi da sana’ar da suke so da dai sauran matsalolinsu.

To wadannan bayanai da na yi ma ka su suka yi mini jagoran shiga siyasa, domin al’ummarmu musamman matasa da sauran al’umma a fahimci yadda za a tallafa wa rayuwarsu. Wannan motsi ta shiga siyasa zai tallafa a fahimci yadda za a tallafa wa tsofaffi da kananan yara ko kuma yadda za a tallafa wa wadanda suka yi ritaya a ayyukan gwamnati. In ka fahimci matsalolinsu, za ka san yadda za ka sa su rika samun fanshonsu a kan lokaci da kuma tadda za ka tallafa wa duk wani mai neman taimako.

Shiga siyasa zai matukar tasiri a sami saukin tallafa wa wadanda na bayyana ma ka, kuma ko da ba a sami shiga gwamnati ba kiraye-kirayen da mu ke yi zai shiga kunnuwar ma su mulki,har dai su gyara abuuwanda suke neman gyara,bin wannan hanya zai tallafa wa shugabanni su fahimci yadda za su aiwatar da abubuwan da jama’ar kasa ke bukata.

Kuma ka ga tsohon shugaban kasar Amuruka, Obama ya zama shugaban kasa ya na dan shekara 47, shi kuma Debid Kemeron ya zama Firaministan Birtaniya ya na da shekara 42, yanzu haka shugaban kasar Faransa yana shekara 39 na Ostareliya yana da shekara 36, ka ga ashe kowace kasa a yau, yana da kyau ta yi tsarin da za su tallafa wa matasan kasar su, wannan tallafi ba zai tabbata ba sai an shiga siyasa tsundum.

In kuma ka lura a duniya a yau, matasa ke jagorancin kasashe da dama, in haka ya ci gaba, abin da muke sa ran ya fara faruwa a nan Nijeriya, wato matasa su shiga sahun gaba, na shugabancin kasar nan ta kowane bangare, amma mu a nan Nijeriya, muna tsakanin yawan mutane miliyan dari da tamanin, nan da wasu ‘yan shekaru, za mu kasance mun kai miliyan dari hudu da hamsin, to ka ga ashe kuwa dole mu shiga siyasa, domin mu bayar da gudummuwarmu na ci gaban kasar nan, kuma duk wani motsin tallafa wa al’umma, wajibi ne a sa matasa da kuma mata a tarago na gaba, in kuma ba a yi musu wannan tunani ba, a gobe ina ayyukan da za su yi, na gwamnati ko kuma na kamfani?

In na fahim ce ka, kana nufin gwamnatoci su kafa wasu kamfanoni da cibiyoyin bayar da rance ke nan ga mata da kuma matasa?

Lallai abin da nake nufi ken an, in an tallafa musu, sai su tsaya da duga-dugansu, batun dogara da ayyuka daga bangaren gwamnati, sai ya zama tarihi ke nan gaba.

Ka dade a gefen harkar siyasa, amma yau ga ka a tsakiya, na yadda ka shiga jam’iyyar PDP, me ya sa ba ka bayyana da wuri ba, ka tsaya yin nazari ne?

Komai sai Allah ya yi, amma fa na dade ina tuntubar al’umma da ‘yan’uwa da kuma abokan hulda, da Allah ya kawo karshen lokacin nazarin da na yi, shi ne na yanke shawarar shiga jam’iyyar PDP a wannan rana ta Talata.

Me ya sa ba ka shiga jam’iyyar da take da gwamnat ba, sai ka shiga jam’iyyar adawa, akwai wasu abubuwa da ka duba ne kafin ka yanke hukumci?

Lallai na yi nazari, bari in ba ka tarihi, ita fa jam’iyyar PDP,tana da tarihi mai tsawo a Nijeriya, a tawa fahimtar, wato bayan Nijeriya ta sami ‘yancin kai a shekara ta 1960, akwai jam’iyyun siyasa guda uku a kasar baki daya, a nan Arewa, sai jam’iyyar NPC ta sami karbuwa a Arewa, ta kuma kafa gwamnati a Arewacin Nijeriya, bayan an yi juyin mulki a a shekara ta 1979, muka rungumi wata nau’in shugabanci irin na Amuruka, in ka lura, jam’iyyar NPC ce ta juye ta zama NPN, bayan ta yi mulki na tsawon shekara hudu zuwa biyar, sai aka sake yin juyin mulki, aka kafa wasu jam’iyyu, wato NRC da kuma SDP da UNCPda sauran jam’iyyu masu yawan gaske, duk dai akidar siyasar na tafiya iri daya ne. Kwatsam, sai aka kafa wata kungiya da aka kira ta G34, ta juye ta zama jam’iyyar PDP. A bincike da kuma nazarin da na yi, zan iya cewar, jam’iyyar PDP ta dade a`kasar nan, sai dai can-canza suna, kuma canjin nan shi ke faruwa a duniyar siyasa a yau.

Har ila yau, wannan jam’iyya ta PDP ta yi mulki a Nijeriya, ta yi bakin iyawarta a abubuwa da dama, kamar hada kan kasar nan da samar da abubuwa na rayuwar al’umma da kuma yadda dimokuradiyyar ta zauna daram ba tare da samun wani cikas ba na tsawon shekara goma sha shida da suka gabata, har aka zo zaden shekara ta 2015, sai ‘yan Nijeriya suka ce, Jam’iyyar PDP ba ki yi mana dai-dai ba, sai suka yi waje da jam’iyyar PDP, sai APC ta ja ragamar Nijeriya.

Amma daga shekara ta 2015 zuwa wannan shekara ‘yan Nijeriya, ’yan Nijeriya sun gane sun yi kuskure, domin abin da suke zato ga APC har zuwa wannan rana ba su suka suke gani ba, to,ka ga sai a shekara ta 2019,’yan Nijeriya za su nuna wa APC ba su gamsu da su ba, wato PDP ta dawo, kamar yadda Apc ta zo bayan zaben shekara ta 2015. Ka ga yanzu jam’iyyun da muke da su a Nijeriya, wato, PDP da kuma APC, wanda kuma ‘ya’yan PDP ne suka bunkasa APC, su kuma za su dawo su bunkasa inda suke a da, wato jam’iyyar PDP, alamu sun nuna a nan gaba zai kasance muna da jam’iyyu biyu masu karfi, PDP da kuma APC da kuma sauran jam’iyyu da ba su yin wani tasiri a siyasar Nijeriya. Kuma ka san PDP na da mutane da suke da tunanin ‘yan Nijeriya a fannoni da dama, sabanin APC, da aka sami akasin haka daga 2015 zuwa yau.

Yanzu ka bayyana jam’iyyar PDP, ya batun takara da aka dade da son a ji ka furta?

To, batun takara dai kamar yadda muka yi ne na shiga jam’iyyar PDP, za mu ci gaba da tuntubar mutane kan abin da ka tambaya, na fito daga gundumar Kaura, in sun ce in yi takarar kansila, zan amsa kiransu, na fito daga karamar hukumar Zariya, in sun ce in yi takarar shugaban karamar hukuma ko majalsar jihar Kaduna ko majalisar wakilai ko ta tarayya duk wanda suka ce in yi zan ci gaba da nazari, sai dai yana da kyau, mu ci gaba da addu’ar zadi daga Allah. Mun dai bayyana kanmu, muna jiran jama’a.

In na fahimce ka, har yanzu, ba ka yanke hukumcin takarar da za ka yi ba ke nan?

Lallai haka nake nufi, sai abin da al’umma suke so mu yi musu.

Akwai wani salon siyasa da kake son fito wa da shi da zai bambanta ka da sauran ‘yan siyasa?

To,ba zan ce babu ba, amma a baya na bayyana maka cewar, ba zan ce ga takarar da zan yi ba, sai mutane sun ce in yi ka za, sabanin sauran ‘yan siyasa da su ne ke ce wa takarar da za su yi, kuma in sun furta babu mai canza musu abin da suka ce, ka ga ni ba haka nake yin siyasa ta ba. Kuma ina ganin dan siyasa ya rika tunanin wanda ya zabe shi bayan zabe, ba ya manta da wanda ya zabe shi ba, sai zabe ya kusanto zai tuna da wanda ya zabe shi, wannan ba siyasa ba ce ko kadan.

Me kake so ‘yan siyasa su rika sa wa a zukatansu, musamman bayan sun ci zabe?

Wannan ai mai sauki ne, su sa tunanin kasa a gabansu da wadanda ke kasar, su kuma yi tunani tare da aiwatar da abubuwan da za su tallafa wa mutanen kasa ta kowane bangare na rayuwa, kamar ilimi da kiwon lafiya da bunkasa tattalin arzikin al’umma da dai abubuwa masu yawan gaske.

Ya ka dubi shekara uku na jam’iyyar APC?

Ai yadda ‘yan Nijeriya ke kallon APC na cewar ta gaza kawo musu abubuwan da suka zabe ta kai, ni ma haka nake kallon wannan jam’iyya, wato ta gaza, sai ma in Allah ya kai mu 2019 za ka tabbatar da haka. Domin sun ce za su yi abubuwa da dama a bangarorin man fetur da kiwon lafiya da tattalin arziki da hanyoyi da tallafa wa matasa da kuma inganta rayuwar al’umma, to zuwa yanzu cikin abubuwan da zana,wanne ne aka yi har aka kammala kuma dan Nijeriya ya yi na’am da shi ko kuma da su? Kuma rashin gamsuwar nan ya rataya ne ga wadanda aka zaba musamman shugaban kasa kansa, ba ma gwamnoni ba.

Wadan ne hanyoyi kake ganin sun dace a fitar da ‘yan takara nagari a zabe mai zuwa?

Ai wannan mai sauki ne, a dubi me mutum ya yi a cikin al’ummar da ya fito, a wane gida ya fito, a damar da ya samu ta rayuwa, wane mutane ya tallafa wa rayuwarsu in an an bi wannan hanya, za a tsira daga zaden kara da kiyashi da aka yi a 2015.

A karshe, wane tunani kake yi wa zaben 2019 a tsakanin babbar jam’iyyarku mai adawa ta PDP da kuma jam’iyyar APC?

Wannan bayani a bayyane suke, domin kafin zaben 2015, mun hango matsalolin da za su iya sa jam’iyyar PDP shan kaye in ba ta ankara ba, sai ko hakan ya faru, to yanzu ma in ka tuna, shugaban kasa da bakinsa ya ce wa ‘yan Nijeriya su yi hakuri a karshen shekara ta

2015, ya ce a kara hakuri a shekara ta 2016, ya sake cewar ‘yan Nijeriya su yi hakuri a 2017, amma da aka shiga 2018, da bakinsa ya ce ‘yan Nijeriya ba su da hakuri. Ni a nawa tunanin sai a zaben shekara ta 2019 ne zai gane ‘yan Nijeriya suna da hakuri ko a’a?

Muna godiya da ba mu damar wannan tattaunawa da muka yi da kai

Ni ne ke da godiya, Allah ya ci gaba da daukaka wannan jarida, amin.