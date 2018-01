Bakon Marubuci: Bukatar A Waiwayi Wasu Al’amura

[email protected] 08065533969

Ko shakka babu ya kamata idan an fara tafiya a rika waiwaya baya domin watakila akwai wasu abokan tafiyar da sai, an rika yi ana duba yadda suke, saboda ko dai su basu saba da irin wannan tafiya kasa ba, ko kuma suna da wata damuwa daban can. Ya kuma kasance ba kowa ba ne ya sani, sai dai su da abin ke damuwa. Wananan gwamnati wadda ta kusa shekara uku akan mulki ta taka rawar gani musamman a irin halin tabarbarewar tsaro da ta samu kanta, ta maida hankalinta sosai, wanda ga shi abin yanzu ya kusa zama tarihi cikin ikon Allah. Ba za a taba mantawa da kokarin da ta yi ba, na inda aka kawo zuwa yanzu a kan al’amarin tsaro.

Talakawa wadanda ma fi yawansu su ne suka bada muhimmiyar gudunmawa wajen zaben ita, jam’iyyar APC tun daga matakin kansila har zuwa shugaban kasa, zuwa yanzu abubuwan sai dai sam barka. Amma duk da haka Talakawa wadanda sune kashin bayan ko wane mulki suna cikin wani hali, na yadda rayuwa ta kasance masu hannu baka hannu kwarya, musamman ko ana cikin gida darajar Naira tamu sai dai ayisha’ani wai an cuci na kauye. Abin sai ya rika daurewa mutum kai har ma ya fara tunanin, me yake faruwa ne?. Haka ne sai an ce me ke faruwa ne, ganin yadda wasu abubuwan ke tafiyar hawainiya, kodayake dai kowace kwarya akwai abokin burminta. Duk ayyukan akwai muhallin da ya dace da su kamata yadda na yi magana, akwai abin da kansila ya dace ya yi, har dai akai ga shugaban kasa, ba kowa ne zai aiki inda ba a tsammanin shi ba. Ma’ana ba wai mutum daya ba ne ya kamata a dorawa alhaki ba, idan abubuwa sun kai ga shiga wani mizanin da ba kowa ba ne zai gamsu ba.

Babban abin so da kuma dacewa shi ne idan kowa ya rika yin abubuwan da suka dace da shi, na cigaban al’umma da kuma kasa idan ana yin haka ba, ba ta yadda za a yi duk abubuwan da suka faru, a danganta da laifin wani mutum daya ba ne. Su kuma masu rika da mukaman siyasa ya dace kowa ya rika yin duk abin da ya san doka ta dora masa, idana ana yin haka tun farko, ba za a kai inda ake ba yanzu. Babu wata maganar ci gaba ga su wadanda suka bata lokacinsu lokacin zabe, suka zabi wadanda yanzu da bazarsu talakawan suke rawa, saboda kuwa idan ba talakawan ai kashinsu ya bushe ke nan. Ya dai kamata kafin a kai ga yin zaben ‘yan takara na mukamai daban-daban na siyasa, da akwai bukata ta a sake lale manufa, su wadanda suka dauka alkawaruka masu yawa to ga lokaci ya yi, wanda za a maida wa Kura aniyarta. Amma irin wannan hali na rashin tabbas da ake ciki ya dai kamata a, tuna saura kiris ne ya rage a sake buga karo, kowa kuma ya san kuri’ar talakawa idan ba a same ta ba, abin ya fi a doki mutum da sanda zafi. Su ne ke da zuma kuma kowa ya ce, madi yana da dadi to bai samu zuma ba, a dai tuna ta wace hanya za a sake tunkararsu tunda ga wasu zabuba suna matsorwa, shekara kamar kwana ce ga wanda ke da yawancin kwana. A kwana a tashi watarana sai kawai mutum ya ji ana maganar ai gobe ne za a fara zabe. Wasu daga cikin wadanda ke rike da mukaman siyasa kowa ya san duk ayyukan da ya yi ma mazabarsa, sai ya duba ina alkawuran da ya yi masu lokacin da yake yakin neman zabe.

Lokacin da za a yi garambawul ya yi na masu mukaman siyasa manyansu da kanana, zuwa yanzu, dai ya kamata a ce tunda an yi walkiya an gane duk inda kowa yake daga cikin ‘yansiyasa da kuma abubuwa da yake yi. Ita uwar jam’iyya walau ko dai a karamar hukuma, jiha, ko kuma gwamnatin tarayya, yanzu ne ya dace a yi nazari yadda ko wane mai mukamin siyasa yake, wato duk ci gaba da ya kamata a ce ya kawo , wa mazabarsa. Aka kuma yi sa’a daman ya daukawa madabarsa alkawari. Wannan fa ya kamata tun daga samar har kasa, ba kuma sani ba sabo, saboda wani abin na wasu ‘yan siyasa ya ma zama kamar rainin wayo da suke wa wadanda suka zabe su.

Ga dai tsadar kayayyakin masarufi wadda ta zama tamkar ruwan dare ba Birni ba Kauye ba, wannan ya kamata tun daga ita gwamnatin tarayya zuwa na jihohi, sai a kafa wata hukuma wadda za ta rika sayen kayayyakin hatsi da na masarufi, su rika sayarwa talakawa cikin farashi mai rahusa. Abin kuma ya kasance wanda zai dore ba wai kawai a shafawa mutane zuma a baki, bayan sun fara jin dadin, sai a sakar musu madaci. Irin hakan bai dace ba, saboda ai duk abin da gwamnati ta sa gabanta za ta iya yi ne, sai dai idan an sa son zuciya wanda daga karshe yake kasancewa bacin zuciya.

A rika sauraren ra’ayin talakawa duk wasu abubuwan da suka nuna ba su son su, yi kamata ya yi, a yi watsi da su, idan kuma ba haka ba, akwai ranar da su talakawa zasu iya sakarwa duk wani wanda ya nemi kuri’arsu hawan jini. Idan da suna ganin za su ci gaba da wasa da su kamar kwallom kafa, a rika yin nan da su ta kare, domin kan mage ya waye.

Yin duk wasu abubuwan da aka san zasu rage masu irin radadin yanayin rayuwa, su suka dace ayi tun daga mazabar kansila har ta kololuwa, abin da ya dace ke nan. Watanni kadan suka rage a kai ga shekaru uku duk halayen wadanda aka ba mukaman siyasa an sani, babban abin da kowa ya sa ido shi ne, koma canjin wuraren aiki a yi masu, wannan ya danganta ga wadanda suka yi abin a zo a gani. Wadanda ba su tsinana komai ba kamata ya yi a ce, an yi bankwana da su, su san inda dare yai masu, saboda ci gaba da barinsu a kan mukaman da suke ba zai haifa wa ita jam’iyyar da mai ido ba. An dade ba, a yi abubuwan da suka dace a yi ba wato canzawa su masu mukamai daban-daban wuraren aiki, idan kuma ba a gamsu da ayyukansu ba, sai a yi abin da ya dace.

Talakawa ba wai sun rena ayyukan da ake yi masu ba, amma suna son wadanda suka ka manta da wurarensu da su tuna da cewar, ana nan ana jiransu. Ko ba dade ko ba jima akwai ranar da za a hadu, amma kafin a hadun sai a yi abin da ya kamata. Amma dai maganar gaskiya a dan nisa, a kuma duba ko akwai bukatar arika waiwayen da ya dace , a yi amma ba a yi ba. Talakawa an barsu cikin kuncin rayuwa da rashin tabbas na yadda abubuwa suka daure masu kai. Shin an manta da su ne bayan kuma an san abubuwan da suke damuwarsu amma shiru kake ji, kamar malam ya ci Shirwa.