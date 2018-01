An Kafa Kungiyar Madogarar Talaka Don Tabbatar Da Adalci

A zantawar da suka yi da Sabo Ahmad kafin-Maiyaki a ofishinsu da ke Zariya, shugaban kungiyar Madogarar talaka Malam Sani Dangama ya bayyana kokarin da kungiyar ke yin a wayar da kan al’umma kan sanin abin da ya kamata su yi domin samun ‘yancinsu musamman a wannan lokaci da zabe ke kara karato wa, baya ga wannan kungiyar na daidai tsakanin al’umma idan sun samu sabanin fahimta, sannan kuma takan bi sawun neman hakkin marasa karfi. Idan mai karatu ya kasance tare da wannan tattaunawar zai amfana da abubuwa da dama, wadanda za su taimake shi a rayuwa. Ga kuma yadda tattaunawar ta kasance:

Za mu so ka gabatar da kanka ga masu karatunmu?

Sunana Sani Dangama, kuma ni ne shugaban kungiyar madogarar talaka.

Mene manufar kafa wannan kungiya ta madogarar talaka?

Manufar kafa wannan kungiya shi ne, ta nemo wa jama’a hakkinsu sannan kuma, ta ilimantar da su, su san hakkinsu a kan gwamnati, na farko shi ne zababbun da muke zabe su wakilce mu a gwamnati, ma fi yawa yanzu mun fahimci mutanen da muke turawa ma fi yawa in suka je sai su manta da wadanda suka zabe su, to muna son mu wayar da kan jama’a a tabbatar da cewa duk wanda za a zaba a tabbatar da cewa wanda yake da tunanin mutanen ne a zucuyarsa, domin in har ya tafi ya sani cewa akwai wadanda suka aike shi, wannan aike da aka yi gare su ya sani akwai rahoto da ya kamata ya rika dawo wa ya rika gaya musu, ba kamar wanda za a aika sai ya shekara ko watanni bai zo mazabarsa ba, balle a san me yake ciki, balle mutane su san mene ne shi yake yi sannan kuma sakon da aka aike shi ya je ya fada? Kamar abubuwan da mazaba take bukata ya kamata ta aiki wanda ta zaba ya je da shi majalisa ko ta jiha ko ta kasa don a aiwatar da shi don jin dadin jama’arsu, akwai wani abu ma wanda ya fi karfin mazabar, ana so ne in an tada magana a kasa baki daya ga abin da muke bukata, ga abin da ake so ga abin da ake so. To idan har kungiya ta yi nisa ta san wadanda duk suke da kuru’a suna da irin wannan tunani a zuciyar su, to shi ke nan, mun yi nasara a kan abin da muke so, sannan wadanda suke da wani abu wanda ya makale a hannun gwamnati, amma hannunsu ko bakinsu ba zai iya kai wa ba, to mu kuma sai mu taimaka musu mu ga mun matsa don neman musu wannan abin ya dawo hannunsu, akwai abubuwa wandanda suke idan gwamnati ya kamata ta yi, ba ta yi ba, to mu kuma sai mu fade shi, mu matsa gare ta mu nema mu ce muna bukatar shi, to in aka ci sa’a duk wadannan abubuwa sai ka ga gwamnati ta ji muryar kungiya sai ta zo ta aiwatar da wannan al’amari, ka tuna ita wannan kungiya ba muna nan muna fada da gwamnati bane ko wasu mutane, a’a muna nema mu wayar da kan mutane ne kuma mu sanar da gwamnati cewa mutane suna sane da abin da gwamnati suke yi, kuma mutane sun san abin da ya kamata a yi masu, mutane sun san abin da suke tsammani daga gwamnati. wannan shi ne makasudin wannan kungiya tamu.

Wane ci gaba kuka samu daga kafa wannan kungiya zuwa yanzu?

A yanzu haka, mun yi abubuwa da yawa, mun yi tarurruka wanda muka nemi mutane na gundumomin mu da suke wannan karamar hukuma da kuma zone din nan mun yi tarurruka da ‘yan local gobernment guda takwas wanda mun sanar da su abin da kungiya take ciki da abin da muke so, su kuma sun tafi ga mutane a kauyukansu suna sanar da su abin da ake so, wanda sun fara fahimtar zabe na gaba in sha’Allahu ko wanene za shi to sai an tabbatar da cewa in an neme shi don ya yi wani abu zai zo, in an tambaye shi me ka je ka yi zai zo ya gayawa gwamnati muna so a yi mana kaza a yi mana kaza, za shi da wannan sakon, to wannan a yanzu haka mun fara samun canji.

Baya ga wanna sai kuma me kungiyar ke yi?

Baya ga wayar da kan al’umma kan zabar wanda ya cancanta ya zama wakilinsu, muna daidaita tsakanin al’umma idan an samu sabanin fahimta, akwai wani abu da ya faru tsakanin wasu masu saida abinci, plate ya shiga gidan waccen wadda take saida abinci, wannan da ta je neman plate na ta sai fada ya kaure, wani dan waccen sai da ya tafi har gidan wannan ya ce zai kashe ta in ba ta san shi ko waye ba, ta gudu ta kulle kofa, labari da ya zo mana muka ce to ba damuwa, muka je muka kai case kotu, kotu ta neme su aka sa ranar shiga, da ya ce zai ga wanda ya tsaya mata a nan garin, wai zai kashe ta, to ikon Allah ya sa da aka je kotu, har shi kansa sarkin Cikaji, duk mun kira su a kotu, da uwarsa da shi da sauran ‘yan uwansa sun ta bada hakuri, to a kan wannan mun sa a yi rubutu a tabbatar da ba zai sake irin wannan ba, ba wai gare ta kadai ba har ga kowa ma, ka ga mun samu daidaita saitin wannan yaro da yake irin wannan abu, in shaye-shaye yake yi muka ce ya daina, to wata kila in Allah ya yarda mun samu nasarar daidaita kansa da kuma iyayensa.

Idan kyasa-kyasai irin wadannan suka faru, ku kan je kotu ne ko kuna jira har sai an je kotu ne sanna ku shiga?

A’a, mu da kanmu ma mukan je kotu, kuma akwai wanda ba za a je kotu ba, sai mu kira wadanda abin ya shafa sai mu ga abin da za mu iya yi. Mun daidaita wadansu a irin wannan wanda daga maganar mu ne a kungiya sai maganar ta warware muka zauna lafiya da su, akwai wani wanda kuma ya gagara sai da muka je kotu.

Ita wannan kungiya ta ku da wa da wa ta kunsa?

Ta kunshi muta ne daga fannin rayuwa daban-daban kamar manoma da ‘yankasuwa da ma’aikata da lauyoyi da sauran bangarori na maza da mata, sannan kuma ita kungiyar ba ta siyasa ba ce, amma tana neman duk ‘yan siyasa saboda duka suna cikin community, saboda haka ba za mu ce ga siyasar da muke ba kuma ba mu a cikin wata amma dukkanmu kuma muna da siyasoshinmu daban-daban, saboda haka, ta kunshi mutane daban-daban, siyasoshin nan da ake da su, saboda haka mutane ne na community wanda yake da masu arziki da masu tsaka-tsaki da talakawa da mu muna ciki.

Yanzu a ina wannan kungiya take ayyukanta, ma’ana kun dauke ta ne zuwa Sabongari da Zariya ko kuwa kun fadadata?

A yanzu haka mun fara ta ne a nan Sabongari, amma mun fadada ta Zariya Local Gobernment da zone din gaba daya, local gobernments dinnan guda takwas duka muna da mambobi suna zuwa mitin, yau din nan ma mun yi mitin muna da wakilai kusan daga kowace karamar hukuma da ke wannan shiyya din, sannan muna son mu fadadata zuwa jihar gaba daya mu fara kai za ka ba da kaza, kai za ka bada kaza har mu ga mun dan tara dan abin da muka tara, sannan a yanzu cikin ‘yan community akwai wadanda Allah ya azurta su da arziki mai yawa, to sai mu je mu ce wane to muna so mu yi abu kaza, to daga nan muke samun kudinmu.

Kuna da alaka da gwamnati?

A yanzu haka ba mu riga mun sami alaka da gwamnati gaba daya ba, domin saboda ba mu riga mun gama yin rajista ba, yanzu idan wannan ya fito, sai mu sanar da gwamnati ga inda muke ga kuma abin da muke nema ita kuma ta yi, amma in wani abu ya taso mun rubuta, domin wancan karo a kan wancan mutumin mun je karamar hukumar muna nemam yadda za ta yi ta taimaka a kan wani mutumi da ya samu rashin lafiya.

Ta yaya kuke samun koke-koke?

Ta hanyar mambobinmu wadanda suke tare da mu wadanda suke daga kananan hukumomi daga gundumomi, su sukan kawo labari a kan wani abu a guri kaza, to daga nan ne sai mu kuma mu dauka.

Yanzu kenan idan wani abu ya faru a wani guri ana bukatar a fara sanar da mambanku, shi kuma sai ya zo ya sanar da ku?

Wannan haka ne.

Mene ne sakonka ga al’umma?

Sakona ga al’umma shi ne, duk abin da ke faruwa a ko’ina ne, muna so su sani cewa idan suna neman hakkinsu ya gagara su sanar da mu, mu kuma za mu taimaka musu mu ga mun bi an saki wannan hakki, sannan kuma duk mutane wadanda suka ji mu to su sani su sanar da sauran mutane wadanda ba su ji ba cewa ga makasudin wannan kungiya, shi ne tana so ta fito da wayar da kai na jama’a, su sani cewa dukkan abin da ya gagara, to bai gagari Allah ba, za mu iya bi mu ga mun nemo shi don talakawa su ji dadi.

Idan abu ya kai kotu, ku kan dauki lauyoyi ne ko kuwa akwai lauyoyi a cikin wannan kungiyar?

Ita wannan kungiya da ka ganta tana da lauyoyi, a yanzu haka lauyoyin da ke cikin mu sun kai goma, wanda ba sai mun nemo wani ba, mamban mu ne kawai za mu ce wane da wane za ku je akan maganar kaza, kamar wadannan abubuwa da suka faru mun sa wane da wane ku ne lauyoyi ku za ku je akan magana kaza, wane da wane, ba wai lauya daya ba, muna zabar wanda muke so ne ya je a kan wani kes ba wai mutum daya ba.

Kana da wani sako kuma bayan wannan?

Sakona shi ne, muna neman hadin kan jama’a, jama’a suna iya zuwa kowa mamba ne, domin muna bukatar iliminka da tunaninka da yadda za ka yi in ka ji wani abu daga gare mu ka kai mu na gaba, in wani ya faru shi ma a can zai iya biyo wa ta hannun wannan shi ma har a zo ga kungiya, abin da za mu iya yi kuma sai mu sa hannu.