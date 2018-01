An Kama Masu Sarrafa Boma-Bomai A Jihar Edo

Kwamishinan ya kara da cewa “A lokacin da suke hada-hadar wani bom IED ya fashe inda ya tarwatsa fuskar daya daga cikin masu sarrafa bom din mai suna Sanusi, inda kuma hakan ta kai ga mutuwar mutum guda daya wadda ba mu samu sunansa ba”. In ji kwamishinan Kokumo.

Wadanda aka kama kuma ake zargin dai su ne Idris Ibrahim mai shekara 22 da Zainab Ibrahim da kuma Oyeza Abdul (mace), an kama su ne a yankin Okugbe da ke kusa da Iddo a Okpela da ke karamar hukumar Etsako ta gabas da ke jihar, bayan da bom din ya fashe musu.

