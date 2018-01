Cancanta Ce Ta Sa Dattawa Su Ka Amince Na Tsaya Takara – Aminu Sani

Dan takarar Kansila a mazabar Iyatawa da ke karamar hukumar Mani a jihar Katsina, AMINU SANI, ya ce ya bayyana cewa, dattawan garinsu da matasa ne su ka tsayar da shi a matsayin dan takarar Kasila. Hanarabul Aminu Sani ya bayyana hakan cikin tattaunawarsu da wakilin LEADERSHIP A YAU Lahadi, Rabi’u Ali Indabawa, ga yadda ta kasance

To bari mu fara da jin suna da tarihi a takaice.

Bismillahirrahmanirrahim, da farko sunana Aminu Sani, an haife ni a Jihar Katsina Karamar hukumar Mani cikin garin ‘Yan gwamna a mazabar Iyatawa. Mahaifina haifaffen wannan gari ne, daga nan kasuwanci ya dawo da shi garin Kano. A Kano na girma na yi karatun Firamare da Sikandire, bayan na gama Sikadire na je na yi Difulomata akan Kwamfuta.

Bayan nan na koma Katsina da zama, Allah cikin ikonsa daga baya na samu aiki a Abuja, yanzu haka ina aiki a Abuja karkashin ( Ja’iz Charity and Debelopment Foundation )

To me ya baka sha’awa ka tsunduma harkar siyasa?

To ita dai harkar siyasa zaba ta aka yi, domin a irin zuwa gida da nake yawan yi ina ganin iyaye ‘yan uwa da abokan arziki, sai dattawa da sauran jama’ar wannan gari namu suka zauna suka yanke shwara cewa, ni suke so in tsaya takarar Kansila a zaben da za a yi na shekarar 2019, kuma suka cimma matsaya kan cewa ni zan tsaya kan haka, to kuma dama haka ake so, ya zamto jama’a ne da kansu suka zabe ka saboda yabawa da halayyarka. Kuma sun yi alkawari za su duk abin da za su iya wajen tabbatar da cewa an ga manyan gari kan batun wannan takara, don ganin hakar ta cimma ruwa. Saboda haka na amsa masu kan cewa na amince zan tsaya wannan takara, ka ji yadda aka yin a shiga harkar siyasa.

To idan Allah ya baka nasarar cin zabe wane irin tanadi ka yi wa mazabarka?

To hakikanin gaskiya, baya ga wannan magana da mutanen gari suka yi, akwai korafi na hanya ta shiga wannan gari, domin babban gari ne, amma ruwa ya zagaye shi babu hanyar shiga, don haka akalla muna bukatar gada guda biyu ko uku. Musamman saboda manoma da ‘yan kasuwar da suke son idan sun yi noma su fito da shi. Sannan akwai Masallacin Juma’armu na wannan gari wanda an gina shi shekara da shekaru, bana mantawa iyayenmu ne suka gina shi, kuma da mu aka je aka bude wannan Masallaci, yanzu Masallacin ba ma gyara yake bukata ba, sake gininsa yake bukata, in sha Allahu shi ma yana cikin kudurina.

Sannan kuma akwai maganar wutar lantarki wanda tuni an kakkafa fala-falai, a yanzu ana bi gida-gida ana harhada kudaden mutane domin ganin an kawo masu Tarasfoma, to kamar yadda gwamnati ta kawo wadannan fala-falai, kamata ya yi a ce idan Allah ya ba mu gwamnati mu ga mun yi iya kokarinmu don ganin an kawo mana wannan Taransafoma, idan aka kawo wannan tarasfoma kuma mu yi iya bakin kokarinmu wajen ganin an ja wuta ko wane gida haske ya wadata. Saboda wannan shi ne moriyar siyasa. Sai kuma ilimi wanda shi ne ma mafi muhimmaci ga rayuwrar al’umma, shi ma da iznin Allah za mu tabbatar mun yi iya abin da za mu iya, don ba komai Kansila yake da ikon yi ba, amma dai wanda ya zama kujerarmu za ta kawo mana shi, to wannan za mu ga cikin yardar Allah mun gabatar don ci gaban wannan yanki namu.

Magoya bayan yan siyasa na korafin duk lokacin da aka ci zabe su gudu a daina ganin su, ya kake kallon abin?

Haka abin yake, sai dai abin dubawa a nan shi ne, mutane ba duk aka taru aka zama daya ba, kuma kowa irin ra’ayinsa. Hakikanin gaskiya kamar yadda na yi bayani a baya cewa, mutanen gari su suka yaba da hankalina suka gaya cancanta in tsaya takara, zan yi iya bakin kokarina wajen ganin cewar na kawo mana ci gaba a yankinmu. Kuma zan yi kokarin zama da mutane don jin abin da ya dace ayi, idan akwai abubuwan da kai baka sani ba, amma kana zama da mutane, to su za su gaya maka, to cikin hikimar Allah sai a samu nasara. Za mu yi kokarin karbar shawarar da magabata za su bamu, kuma insha Allah ba za mu zama daya da wadancan mutanen ba.

Wasu jama’a na cewa dan siyasa baya zama sai da ‘yan daba, yaya a naka bangaren?

Gaskiya ne, domin tun a baya muna ganin irin wadannan abubuwa suna faruwa, to wannan siyasa, siyasa ce wadda ta canja a yanzu, kowa ya sani cewa yanzu muna gwamnatin Shugaba baba Buhari, wanda kuma mulkin adalci ne. Idan ka kwatanta shi da mulki da aka yin a baya, za ka ga mulki ne da ‘yan siyasa za su zo da kudi suna raba wa mutune ana ta hayaniya, to irin wannan shi yake haddasa fada, a tara ‘yan daba a yi watsa masu kudi da sauransu.

Mene ne ra’ayinka a kan komawar Buhari mulki karo na biyu?

Eh to a hakikanin gaskiya muna ainihin farin ciki, ba don komai ba mu ‘yan Nijeriya ba za mu manta da abinda ya faru a baya ba, wanda alhamdulillahi a yanzu gas hi jama’a da dama suna ganin ci gaba wanda Shugaban kasarmu Muhammad Buhari ya kawo. Saboda haka muke rokon shi ya dawo ya sake darewa kujerar mulki karo na biyu, ayyukan da ya dauko mana ya karasa mana su, wannan shi ne.

A karshe wane kira za ka yi ga ‘yan uwanka ‘yan siyasa?

To kiran da zan yi ga ‘yan uwana ‘yan siyasa shi ne, mu ji tsoron Allah, mu sani duk abinda muka yi idan ba ma ganin Allah, to shi fa ya na kallon mu.