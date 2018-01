Girki Adon Mata

Tare da Lubabatu Yau (Aunty Lubabah)

Miyar Kayan Ciki

Kayan Hadi

1- Kayan ciki

2- Korean tattasai

3- Tattasai

4- Attaruhu

5- Albasa

6- Tafarnuwa

7- Kayan kamshi

8- Curry

9- Sinadarin dandano

10- Gishiri

12- Man ja

Yadda A Ke Hadawa

Da farko uwargida za ki wanke kayan cikin ki yankasu yadda ki ke so. Ki dora a wuta ki zuba wadataccen ruwa kisa Albasa da thyme da gishiri ki barshi ya tafasa. Sai ki dauko tattasai da Albasa da Attaruhu ki yanyanka su a tsaye ki ajiye a gefe. Idan ruwan ya fara tsotsewa sai ki zuba Sinadarin dandano ya kara dahuwa. Sai ki sauke ki dora man ja ki sa Albasa ki dan soya man sai ki zuba kayan cikin ki soya sama sama, kana ki zuba ruwan naman ki bari ya kara tsotsewa sai ruwan ya rage kadan sai ki zuba kayan miyan da kika yanyanka amma badda tumatur. Ki dandana idan sinadarin dandano bai ji ba sai ki kara, Sai ya yi kamar minti biyar sai ki zuba tumatur ki rage wuta ya kara dahuwa a hankali kana ki zuba Tafarnuwa ki Monti daya ki sauke. Za ki iya ci da shinkafa ko da tuwon shinkafa da sauran su kar ki manta uwargida zubin maigida ya zama na farko kuma na musamman.

Dambun Kaza

Kayan Hadi

1- Kaza

2- Albasa

3- Kayan kamshi

4- Sinadarin dandano

5-Gishiri

6- Attaruhu

7- Tafarnuwa

8- Thyme

9- Man gyada

Yadda A Ke Hadawa

Dafarko uwargida zaki yanyanka kazarki ki wanke ki dora a wuta ki zuba ruwa mai dan yawa ki yanka Albasa ki zuba Gishiri da Kayan kamshi ki rufe. Ki jajjaga Attaruhu da Albasa da Tafarnuwa ki ajiye a gefe. Ki bar kazar ta yi ta dahuwa har sai gashin ya rabu da naman sai ruwan ya rage dan kadan sai ki zuba jajjagaggen Attaruhun da Albasa da Tafarnuwa. Ki barsu su turara sai ki rage wutar kana ki sa muciya ki tuka kamar yadda ake tuka tuwo har sai kashin ya rabu da tsokar sai ki sauke ki sa a mataci ya tsane kana ki sami manyan farantai ko buhu mai tsabta ki zuba naman ki baza kana ki sami guri me tsabta ki shanya ya bushe. Amma kada a sa a rana in ya bushe sai ki dora kasko a wuta ki zuba mai. Idan kaza daya ce ludayi daya za ki zuba don ba a son a cika mai da yawa in ki ka soya zaki ga ya yi kamar auduga.

Karin Bayani:-

Ko na nama in za ki yi haka za ki yi. Amma naman ya zamana zalla tsoka. Kuma ba a son mai kitse ko jijiya. A ci dambu lafiya.