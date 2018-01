Kaucin Kaba Sha Nema: Iyayen Giji…

Tare Da Bilkisu Yusif Ali 08054137080 [email protected]

“Ka kaddara cewa Maza wasu mutane ne da ke zaune a duniyar Mars, su kuma Mata suna zaune a wata duniyar daban da ake kira Benous. Watarana maza suna cikin leke-lekensu da abin mangen nesa, sai suka hango wasu kalar mutanen a cikin duniyar Benous. Sai suka kayatar da su, har dai suka ji sun fara son su. Don haka nan da nan sai suka kirkri wani jirgi da zai dauke su zuwa waccen duniya.

Da zuwansu kuwa mutanen da ke cikin waccan duniya ta Benous suka karbe su hannu bibiyu. Aka zauna tsawon wani lokaci ana rangada soyayya. Wadda ba su taba dandanar irinta ba a da. Musamman dayake dama dukkansu sun dade suna jiran zuwan irin wannan rana.

Soyayyarsu ta kasance zazzaka mai cike da shauki da zumudi da dokin juna, tare da cewa daga duniyoyi mabanbanta suka fito. Suka kwase watanni suna koyon halin juna da bambance-bambancen da ke tsakaninsu na fannonin daban daban, cikin annashuwa. Bayan kwashe wasu ‘yan shekaru suna daddadar soyayyarsu a can kuma sai suka hadu dukkansu suka dawo duniyar Earth (wadda muke ciki).

Daga farko-farkon dawowarsu, soyayya ta ci gaba da tafiya gwanin sha’awa. Amma bayan wani lokaci da iskar duniyar ta kada su, sai yanayin duniyar ya yi tasiri a kansu, sai suka wayi gari matsalar rafkanuwa ta kama su. Don haka nan take sai dukkansu suka manta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu, suka manta cewa sam ba ma daga duniyoyi iri daya suka fito ba. To tun daga nan kuma kofofin rikici suka barke tsakanin maza da mata.”

John Gray Ph D

Daga abubuwan da muke yi wa kallon kananan abubuwa ne, ko kuma ba su da wani muhimmanci na a zo a gani. Alhali kuma suna ta faman wahalar da mu. Akwai sanin ainishin siffa ko halayyar abokan zamanmu. Tamkar dai mutum ne da yake a wata sahara mai zafi. Wanda kuma ya dogara da rijiya daya tilo mai zurin gaske don shan ruwansa. Amma don tsabar ki-fadi ko gardama sai ya ce ba ruwansa da ko lura da matattakalar rijiyar nan yayin da ya tashi shiga don diban ruwan. Balle kuma ma ai batun gina nasa matattakalun. Abin da kawai ya yarda shi ne, ya tabbata in dai har kishirwar nan ta kama shi, to tabbas zai iya shiga rijiyar, ko ta halin kaka. Haka kuma zai fito, tunda abin ya zama jiki. Amma ba ruwansa da ya tsaya ya yi nazarin wane mataki ya kamata ya dauka don shiga da fitowa daga wannan rijiyar ya zame mar mai sauki, ko ma abin da zai iya yi cikin nishadi!

Ko shakka babu, wancan misali shi ya fi kama da na mutumin da ya yarda cewa idan har yana so ya yi cikakkiyar rayuwa mai tattare da nutsuwa da cikar kamala, to yana bukatar abokiyar tafiya, wato mace. Amma tare da haka, ya yi burus, ba ruwansa da nazari ko neman ilimin ya ya zai yi ya fahimci ainishin yadda dabi’ar mata take. Domin hakika babu ko shakka duk wanda ya shiga sha’anin mace ba tare da sanin dabi’arta ba, ba abin da zai hana ya sha mamaki. Kuwa watakila duk inda ya tashi bayar da labarin mace ba zai iya yi mata adalci ba.

Mukan yi wa mata take: “Mata iyayen giji. In ba ku ba gida, in kun yawa gida ya baci.” Yayin da a nasu bangaren suke kwaskware taken ya koma: “In ba ku ba gida, in kun yawa gida ya gyaru.” Idan ka ji wannan kirari kamar ya yi wa matan tsauri, a yadda mazan suke furta shi. In kuma ka waiwayi wadanda matan ke yi wa mazan, sai ka ga wannan din ya zama nafila. Kirare-kirare irin su “Maza kwandon zawo.” da “Namiji dan kunama, ba dan goyo ba.” Ko salon magana irin su: “ Duk matar da ta riki miji uba, za ta mutu marainiya.” Dukkan su Kalamai ne da suke nuna yadda alaka ta yi tsami tsakanin maza da matan. Wadda kuma ba komai ba ne silarta illa rashin fahimtar juna.

Bari mu koma can sama, zuwa maganar can da kwararren masani a fannin sanin halayya da zamantakewa, wato Dr. John Gray ya yi. Wadda idan har za ka tsaya ka yi mata kallo irin na tsanaki kai tsaye za ka fahimci irin kwarewa wurin nakaltar dabi’unmu da ya yi. Inda ya dauke mu cancakat daga namu duniyoyin ya cilla mu wasu domin nuna bambancinmu tun daga tushe, don kawai ya cim ma abubuwa biyu muhimmai. Abu na farko, shi ne ka yarda cewa tsakaninka da macen akwai gagarumin bambanci. Na biyun kuma shi ne, in ka yardan kuma ka tashi ka nemi ilimin sanin yadda za ka iya rayuwa da ita, tare da duk wannan bambanci. Bayyana kadan amma muhimmai daga cikin irin fannonin da za mu iya fahimtar dabi’un mace shi ne kuma babban makasudin wannan waraka da kake karantawa.

Dr. Gray yana ganin ainishi mace da namiji ba su kasance abu guda daya, kamar an tsaga kara ba. Sai dai kawai a ce dukkan su mutane ne. Kuma sun yi tarayya a wasu fannonin, yayin da su ka yi hannun-riga a kusan mafiya yawan fanni. Wato ba wai sura ko kirar jiki da motsinsu kawai da idanuwanka suke iya gani ne ya sha bamban ba. Akwai ma gagarumin bambanci game da yadda muke kallon abubuwa da dama. Kamar yadda muke nuna so ga masoya ko abokanan zamanmu. Yadda muke yunkurin taimakawa wanda muke so. Da yadda muke bayyana fushi, in ranmu ya baci. Da yadda kuma muke yi don samun sauki, ko hucewa daga fushin. Da ma bukatun da su ka fi soyuwa a wurinmu, wadanda su ne idan aka yi mana muke ganin lallai in an yi mana an kai matukar wurin nuna mana so.

Mafi girma kuma mafi gamsarwar hujja ita ce hadisi ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana: “ Hakika ita mace an halicce ta ne daga kashin hakarkari. Ba za ka taba iya mikar da ita ba. Idan kuwa ka nace kan sai ka mikar da ita, to za ka karya ta ne. Karya ta kuwa, shi ne ka sake ta.” Ashe kenan za mu iya saurin fahimtar gagarumin banbancin da ke tsakaninmu, bisa la’akari da yadda tun asali halttar ta saba. Bari mu dubi misalan kadan daga dabi’unsu.

Mace

A duniyar mata ta sha bambam da ta maza kwarai. Domin su sun fi girmama nuna kulawa, da soyayya, da ado ko kwalliya, da yawan magana da zumunci da makamantan wadannan. Sukan bata mafi yawan lokacinsu wurin yunkurin taimakawa ko karfafa gwiwar mutane da hoho-juna da kulla kawance ko zumunci. Suna kuma jin kansu a matsayin cikakkun mutane yayin da suka ga sun zartar wani aiki mai alaka da wadannan dabi’u nasu. Su, sabanin maza, ba ruwansu da wani damuwa da kirkire-kirkire, kimiyya da fasaha, kera ko zana manyan gine gida da ababen hawa, balle kuma kira ko sarrafe makamai. Abin da suka fi damuwa da shi kawai a zauna cikin lumana zumunci da haba-haba da juna. A mafi yawan al’amura dai dab’unsu kishiyoyin na maza ne.

A mako na gaba in sha Allahu za mu zayyano yanki mafi yawa na dabi’un.