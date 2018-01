RIGAR ’YANCI: Ba Buhari Kadai Ke Da Alhakin Kawo Canji Ba —Lukman Kankiya

Tare da Fadila H. Aliyu Kurfi [email protected]

Shafin RIGAR ’YANCI shiri ne na matasa da ya ke tattaunawa da jajirtattun matasa a kan rayuwarsu da mahangarsu kan siyasa, wane tagomashi matasan gare su idan sun ka ma gwamnati ta hau? Wasu matasa yayin zabe su na jikkata kawunansu wasu su rasa rayukansu, to me za su amfana da shi a siyasar kasancewarsu wanda suka zabure suka hada karfi da karfe don ganin sun dora shuwagabanni kan kujerar da suke akai.

A yau zan tattauna da Cmrd Lukman Umar Kankiya, shugaban majalisar matasa watau NYCN na kasa reshen jahar Katsina kuma shahararren marubucin litattafan turanci dan gwaggwarmaya.

Ko za mu iya jin dan takaitaccen tarihinka?

Da farko sunana Lukman Umar. An haife ni a garin Kankia da ke karamar hukumar Kankiya a jahar Katsina a shekarar 1983. Na yi karatun firamare a Kankiya in da na gama a shekara 1994. Nayi karatun sakandire a ATC wacce daga bisani ta koma SUNCAIS anan cikin garin Katsina wanda na kammala a shekara ta 2000. A shekara ta 2015 na kammala karatu a makarantar horas da malamai ta gwamnatin tarayya dake nan Katsina wato FCEKAT. A shekar ta 2008 na wuce jami’ar Umaru Musa Ya’radua da ke nan Katsina inda na kammala a shekarar 2012. Na karanta bangaren ilimi da tarihi wato BA (Ed) History. Na fara aikin yima kasa hidima(NYSC) a jahar Gombe, wanda daga baya na karasa a jahar Taraba. Yanzu kuma cikin ikon Allah na koma domin samun digiri na biyu a jami’ar Ahmadu Bello dake Zaria, wato ABU. Wannan shine takaitaccen tarihi na.

Asalin fara rubuce-rubucenka? Sai kuma zuwa yanzu littafi nawa ka fitar a kasuwa?

Kamar yanda kika sani ni bahaushe ne. Saboda haka littatafan farko da na fara rubutawa a harshen Hausa ne tun ina sakandire. Sai dai babu wanda aka taba bugawa. A lokacin da nike Karatun NCE a FCEKAT sai na fara rubuta kasidu na turanci. Ina jami’a na jagoranci buga mujallar farko da kungiyar dalibai “yan asalin jahar Katsina ta wallafa. A cikin wannan mujalla na bada tarihin marigayi shugaban kasa Umaru ‘yar’adu. Masu nazari da marubuta da dama sunyi amfani da wannan rubutu nawa daga baya. Wannan ya bani kwarin gwiwa kwarai da gaske akan cigaba da rubutu.

A halin yanzu ina da littattafai guda hudu a kasuwa. Akwai The Dirty Game wanda shine littafina na farko. Kagaggen labari ne akan gwagwarmayar siyasar shugaba Buhari daga shekarar 2002 zuwa dubu biyu da 2007. Wannan littafi yayi kasuwa sosai kuma dashi na shiga gasar Katsina Heroes Award wadda hukumar Peasant Library and Book Club suka shirya kuma na ci a matsayin “Katsina Best Writer of the Year, 2016.” Littafina na biyu shine Tears of Agony. Shi kuma akan rikicin Boko Haram ne. Watau yanda rikici a tsakanin jami’an tsaro da ‘yan ta’addan boko haram ya shafi talakawa da basu jiba basu gani ba. Littafina na ukku shine Birds of a Feather. Shi kuma akan matsalar kabilancine da addini da kuma yanda zamu iya zama cikin kwanciyar hankali da lumana duk da bambamcin dake tsakanin mu. Na karshen shine When We Were Children. Shi kuma kananan labarai ne na yara. Wadannan dai su suka fito a halin yanzu.

Me ya ja ra’ayinka har ka fara rubutu?

Abubuwa da yawa. Na farko shine shaukin ba da labari. Labarin kaina da kuma labarin al’ummar da na fito cikin ta. Koda yake, Allah ya hore mana mahaifi mai tsayuwa akan hidimar iyalin shi to amma yawan iyalin yafi karfin albashin shi na wata. Dadin dadawa ma sai na rasa shi a lokacin ina aji biyar a sakandire. Wannan yasa karatuna ya shiga tangal-tangal. Na sha wahala kwarai da gaske.

A daya bangaren kuma shine labarin al’umma ta. Mafi yawan marubuta musanman African Writers Series sukan bada labarin matsalolin da al’ummar su suke fuskanta. Misali a kasar Afirka ta Kudu, a lokacin da ake mulkin wariyar launin fata, wani marubuci mai suna Dennis Habstein ya rubuta wani littafi da ya kira, “White man We Want to Talk to You” shi wannan littafi ya bayyana ma duniya halin da bakaken fata suka shiga a hannun farare tsiraru a wannan kasa. Bayan mulki ya koma hannun bakaken fata, sai aka samu wani bature mai suna J M Coetze shima yayi wani littafi mai suna, “Disgrace” in da ya fadawa duniya halin da farar fata suka shiga a hannun bakake. To wannan shine abin ban sha’awa dangane da rubutu. Kowa na da yancin ya bayyana abun da ke damun shi. In ka dauki marubuta irin su Meja Mwangi da Nguigi Wa Thiong O duk sunyi rubutu akan matsalar mulkin mallaka a Kenya. A nan Nigeria ma marubutan kabilar Ibo da dama irin su Chimamanda Ngozi Adichie, Elechi Amadi, da Buchi Emecheta duk sun yi rubutu a kan halin da Ibo suka shiga a lokacin yakin basasa. To amma kash, mu marubatan mu na Hausa sunfi karkata akan soyayya. Kai kace Bahaushe baida wata matsala in ba soyayya ba.

A takaice na shiga harkar rubutu ne domin bada tawa gudunmuwar wajen fadakar da duniya a kan matsalolin al’ummar Arewacin Nigeria musammna Hausa/Fulani. Dalili na karshe shine domin bada gudunmuwata wajen farfado da adabi da karatu a tsakanin matasa wanda yayi karanci yanzu sakamakon tasirin kafar sadarwa ta zamani.

Me NYCN ke nufi?

National Youth Council of Nigeria a turance. A Hausa kuma majalisar matasa ta kasa. A gwamnatance itace uwar duk wata kungiya ta matasa wadda bata siyasa ba ko sana’a. Watau kungiyoyin taimakon kai da kai kawai. Kafa ce ta gina shugabannin gobe da wayar da kan su a fannoni daban-daban. Muna a karkashin kulawar ministan matasa ne na kasa. A jahar Katsina kuma da yake ba mu da kwamishinan matasa to muna karkashin mai ba Gwamna shawara akan harkokin matasa wato Alh Ibrahim Khalil Aminu Wazirin Safana.

Kasancewar ka dan gwaggwarmaya kuma kana saman kujerar shugabancin matasa me za ka iya cewa game da siyasa?

Siyasa abu ce mai kyau in an yi ta yanda ta dace. Domin koba komai mulkin siyasa kinsan yafi mulkin sarauta ko na soja.

Wane hasashe za ka yi game da siyasar Nijeriya da makomarta?

An ce sannu ba ta hana zuwa sai a dade ba a je ba. In dai aka ci gaba da mulkin siyasar ba tare da soja yayi katsalandan ba to na yi imani da za a kai gaci. Domin ko ba komai in kika lura ana samun ci gaba. Misali, daga dawowar mulkin dimokradiyya a 1999 zuwa 2011, kowa ya san ba zabe ake ba. Amma daga 2011 aka fara kamanta wa. 2015 ma za a iya cewa zabe aka yi mai kyau. To, kin ga ko nan aka tsaya cigaba ne.

Matsalar da mu ka samu a Nijeriya shi ne, bayan duk mun gama wahalar canza gwamnati, da kudinmu, da karfinmu, da lokacinmu, sai muka koma gida muka kwanta muna jiran mutum daya tak ya canza kasar. Mum manta cewa muma akwai ta mu gudunmuwar da zamu ba da sannan komai ya tafi dai-dai. Masinja a wurin aikin shi bai canza ba, dan sanda bai canza ba, manyan ma’aikata duk ba wanda ya canza, haka yan kasuwa amma mun dage muna zagin mutun guda akan yaki kawo canji. Aiko kinga ba yaudarar kai da ta fi wannan ni a ganina.

Meye makomar matasa a mahangarka game da siyasar ta kasar Nigeriya?

To, ni a ganina in aka ci gaba da tafiya a haka matasa basu da wata makoma mai kyau. Kuma in kika duba za ki ga suma matasan da nasu laifin. Ko a kafafen sadarwa na zamani kadai zaki iya gane cewa matasan mu basu biyo hanyar ci gaba ba. Mun koma yan maula da tumasanci. Muna ta yakar junan mu da yi masu hassada. In ba mun hada kai ba ba randa wadannan manyan namu za su bamu yanci. Domin shi ‘yanci kullun kwato shi ake ba kyauta ake bada shi ba.

Shin ko manyan kasar nan na wani yunkuri domin tallafa ma matasa ko kuwa dai?

Ba wata alama kwakwkwara dake nuna hakan. Dukkan wasu madafan iko masu maiko sun tarbe, daga su sai yayansu. Sun bar talakka da N-power.

Wacce gudunmawa matasa za su iya bayarwa wajen cigaban siyasa ko dimukradiyya a Nijeriya?

Matasa sune kashin bayan cigaban duk wata al’umma. Suke cikin shekarun karfi da hikima da fasaha. Idan an gina su, an gina al’umma. Idan an rusasu an rusa al’umma. Saboda haka matasa in sun samu tagomashi zasu iya bada gudunmuwa ta bangaren noma, da kasuwanci, da abinda ya shafi kafafen sadarwa na zamani wato ICT. Amma taimakon farko da matasan ke bukata shine a canza masu tubani wato mindset.

A cikin shekarar da ta gabata an samu canje-canje cikin masu rike da madafan iko a jahar ta Katsina. Misali, guguwa ta tafi da tsohon shugaban majalisa Hon Sabi’u Aliyu Muduru. An cire Kwamishinan ilimi ta jaha Farfesa Halimatus Sa’adiya Idris. Sannan kuma daga bayan nan kotu ta soke zaben dan majalisar tarayya mai wakiltar Mashi/Dutsi Hon Mansir Aliyu Mashi. Ta ya ka ke ganin hakan zai shafi nasarar jam’iyyar APC a zabuka ma su zuwa?

Kin dunkule abubuwa guda ukku wuri daya. Cire shugaban majalisar abune da ya shafi ‘yan majalisar. Duk da har yanzu ba su yi bayanin dalilinsu ba, amma abune nasu na cikin gida.

Shi kuma cire kwamishinan ilimi ba laifi ba ne. Domin wasu na kusa da ita sun nuna bata tsare aikin ta ba. Bata zuwa ofis ako da yaushe kuma bata daratta abokan aikinta. To amma abunda ya ba kowa mamaki shine hujjojin da gwamnati ta bayar. A cikin takardar cire ta an ce ta na aiki tukuru amma ita ba ‘yar siyasa ba ce. Kuma lokacin siyasa ya matso ana bukatar dan siyasa a wurin. To kin ga ya kamata ace andubi alummar jahar Katsina gaba daya ba mutum daya ba.

Kotu kuma da ta soke zaben dan majalisar Mashi/Dutsi wasu runfuna ne ba duka ba. Wannan kuma ya rage ga jam’iyyar APC ta shiga taitayinta. Dama a gefe ga wasu can wai su ‘yan APC Akida. To kinga jam’iyyar na bukatar wasu gyare-gayre. Amma duk da wadannan matsalalolin APC na da damar cin zabe fiye da kowace jam’iyyar a zabuka masu zuwa a jahar Katsina.