Sharhin Mujallar Malami!

Sunan Mujalla: Malami

Shekarar Bugu: Yuli da Agusta, 2017

Kamfani: Pleasant Library and Book Club

Madaba’a: Babu

ISSN: Babu

Babban Edita: Dr. Mukhtar Alkasim

Mai Sharhi: Dr. Bashir Abu Sabe

Gabatarwa:

An samar da Mujallar malami ne domin fadakarwa da kuma wayar wa da al’umma kai a kan harkokin ilimi a jihar Katsina da kuma kasa baki daya. Dakin karatun nan na Pleasant da ke Katsina ke wallafa ta kuma tana da babban edita Dr. Mukhtar Alkasim, mawallafinta kuma kamar yadda aka nuna a shafi na biyu na Mujallar ta farko shi ne Dr. Ahmed Adamu.

Kamar yadda mawallafin ya bayyana a shafi na biyu, manufar samar da wannan mujalla bai wuce ganin halin kaka-nika-yi da ilimi ya shiga a wannan jiha da kuma kasa baki daya ba, wanda wannan shi ne ya jawo duk wani hali da kuma dakushewar da ake samu a wannan kasa.

Mujallar, a bugu na farko da ya fito a watan Yuli, 2017, da labaran da suka shafi ilimi da kuma karfafa gwiwa ga matasa da sauran al’umma. Wannan dalilin ne ma ya sanya suka yi tattaunawar musamman da wani gogagge kuma kwararren tsohon malamin makaranta da ya karade jihar Katsina da kuma kasa baki daya, wato Alhaji Ahmad Bawa Faskari inda ya yi fashin-baki kan harkokin ilimi na da, da kuma yadda yake a yanzu, da kuma kawo wasu hanyoyin da yake ganin za a iya bi domin inganta harkokin ilimi a wannan zamanin. Wani labarin da ya shafi ilimi da aka kawo a wannan bugun shi ne na kyakkyawan tsarin aji. Shi kuma an kawo hanyoyi da kuma tsare-tsaren da ake jin ya kamata aji a makaranta ya kasance. Wadannan su ne manyan labaran da aka kawo a bugun mujallar na farko, duk da cewar akwai wasu labaran kamarsu; Hanyoyin Inganta Ilimin Furamare da shirin nan na gwamantin tarayya na N-Power a Kan Ilimi kai, har ma da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle domin yara, akwai kuma labarai da aka kawo cikin hotuna.

A bugun Mujallar na biyu kuwa da ya fito a watan Agusta, 2017, an fara da kawo ra’ayin Mujallar Malami wadda babban editan mujallar ya kawo. Kazalika, akwai labarai irinsu Gasar da Kungiyar Likitoci Reshen jihar Katsina suka sanya wa makarantun sakandire na jihar da kuma hira da aka yi wani kwararren hedimasta wato malam Abubakar Muhammad inda shi ma ya fayyace fahimtarsa kan matsalolin da ke addabar ilimi musamman a matakin furamare. An kawo wasu labaran kamar na manufofin tsarin ilimi na kasa (National Policy on Education), da muhimmancin ilimi da illar jahilci, ga kuma wani fili da aka kebe na Ra’ayi, da labaran cikin hotuna wannan karon ma akwai auna fahimtar domin yara.

Sharhi:

Babu shakka samar da wannan mujalla wani mataki ne da mawallafanta ke ganin za ya kawo ko akalla samar da wata hanya ko mafita na halin da harkokin ilimi suka samu kan su a wannan jiha da kuma kasa baki daya. Kuma kusan duk rahotanni da kuma sharhi da ra’ayoyin da aka kawo cikinta abubuwa ne da suka shafi harkokin ilimin, ga kuma wasu da za su nishadantar tare da fadakarwa, kamar kacici-kacici da wakoki da labaran hikima da sauransu. Bugun Mujallar ya yi rangadadau! Dukkanta mai kala aka yi, hotuna kuwa tamkar ka kira su amsa, don kyau!

To sai dai, ba nan Gizo ke sakar ba! Domin kuwa akwai abubuwan dubawa domin kawo gyara da bunkasa wannan sabuwar Mujallar.

Na farko akwai kurakurai sosai game da ka’idojin rubutu a ciki. Akwai kalmomin da ya kamata a ce a hade suke, sai aka raba su. Wasu kuma a raben suke amma sai aka hade su, misali “zasu” maimakon “za su” da “zamu” maimakon “za mu” duk a (shf 5, Yuli, 2017) . Wasu daga cikin jimlolin ba su tafi yadda ya dace ba, musamman na kanun labaran. Misali, idan muka fara tun daga Ra’ayin Mujallar a shafi na 3, bugu na 2 wato Illar Shaye-shaye a kan neman ilimi, kamata ya yi ya kasance: Matasa da Shaye-Shaye: Matsaloli a Wurin Neman Ilimi. Amfani da kalmomin ma sai ya zama abin da ya zama, ji yadda mawallafi a shafi na biyu ya rubuta kalmar kaka-nika-yi (kaka ni ka yi), iri-iren wannan na da dama a cikin mujallar. Hakazalika, babu inda aka yi amfani da haruffan nan na K,k,D,d,B,b duk kuwa da cewa akwai manhajoji da dama irinsu abdalla, rabi’at da kuma yanzu kwamputa na zuwa da su ma a ciki.

Na biyu, mujalla ta ilimi tana bin wasu matakai kafin a samar da ita ko kuma domin ingantata. Akwai abin da ake kira da ISSN da duk Mujallar ilimi a duniya ke zuwa da ita. Ana samar da ba da ta a Dakin Karatu na Kasa (National Library), wannan lamba tana taskace da kuma kare hakkin mujallar a ko ina a duniya, kuma tana kara sa wa ta zama ta ilimin yadda hukumomi da cibiyoyin ilimi na duniya za su amsheta. A fitowar Mujallar Malami ta farko da ta biyu duk ba wannan lamba, kuma ba wani tanaji da aka yi a ciki da za ya nuna ana kan nemata.

Abu na uku shi ne babu madaba’ar da suka wallafa wannan mujalla. A bugun mujallar ilimi ana son a ga madaba’ar da suka buga ta, ta yadda mai karatu ko cibiyoyin ilimi daban-daban za su san cewa Mujallar ta samu bugu mai inganci.

Na hudu shi ne shafukan Mujallar. A tsarin mujallun ilimi na Duniya ana bukatar shafukan da Mujallar ilimi za ta kunsa su kai guda 40, amma a fitowar mujallar Malami ta farko da ta biyu dukkansu suna dauke ne da shafuka 27, wanda wannan babban nakasu ne wurin amsuwa da kuma bunkasuwar Mujallar a kasa da kuma Duniya baki daya.

Wani abin lura kuma shi ne, ba a ba makaranta dama sosai da sosai ba yadda za su barje guminsu game da harkar ilimi ba. Sannan wakilan Mujallar mutum biyu ne rak! Wanda idan dai harkar ilimi ce za a kalato daga sassa daban-daban, to mutum goma ma sun yi kadan.

Shawarwari:

Daga cikin shawarwarin da ake ganin za su inganata wannan Mujallar sun hada da:

A samar da haruffan nan na abdalla, ko rabi’at kuma a sanar wa duk wanda za ya aiko da gudummuwa ya yi amfani da daya daga ciki. A kuma samu wanda za ya rinka tace ta kafin a shiga madaba’a, wato ya karanta ya kuma samar da shawarwari kafin a buga ta.

Ya wajaba a nemo lambar nan ta ISSN domin tabbatar da karbuwar Mujallar a hukumance kuma a ilmance.

A duk lokacin da za a wallafa Mujallar a rinka sanya sunan madaba’ar da suka buga ta domin wannan shi za ya kara sa wa a yadda a kuma amince da ita.

Haka kuma domin Mujallar ta dace da tsarin mujalloli na Duniya, yana da kyau a cika shafukanta su kai 40 (yanzu haka ana shirye-shiryen kara su su wuce 40 din)

Duk labarai ko ra’ayoyi ko Sharhin da za a aiko a rinka tantance su kafin a buga, domin a cikin bugu na biyu akwai wani Sharhi da aka kawo da aka riga aka yi shi tun Cikin shekarun 1980, kuma ba a ambaci wancan mawallafin ba, sai mai wannan wallafar ya yi daraf ya dale!

Kammalawa

Babu shakka mawallafa wannan Mujallar sun cancanci yabo, domin kuwa zuwanta a daidai wannan lokacin na da matukar muhimmanci ga al’umma, Saboda ko ba kome za a iya daga ta a kalli wasu daga Cikin matsalolin da ke addabar ilimi da kuma kila shawarwari da hanyoyin magance su ta yadda ko ba a yi amfani da su yanzu ba, an dai zakulo kuma an bayyana su.

Manazarta

Malami (2017): Mujallar Malami. Babu wurin bugu…… Fitowa ta farko

Malami (2017): Mujallar Malami. Babu wurin bugu…… Fitowa ta biyu