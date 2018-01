Sirrin Iyayen Giji… Bayani Kan Sha’awa

Up Next

Zafi yayin saduwa da miji (discomfort during sedual intercourse) .

Ciwo daga wajen a’aurarta (Itching out side the bagina) .

Zafi yayin fitsari. (burning during urinate) .

6- Kin wanke gaba bayan an tsuguna a masai.

3- Kin wanke farji da ruwan zafi; misali bayan an yi al’ada.

A cikin karshen farjin mace akwai wata tsoka a tsakiya. Ita wannan tsoka Allah ya yi ta babu macen da azzakari zai taba wannan gurin face sai ta samu kanta cikin gigita da dimauta har ta kasa mallakar kanta. Amma kuma wannan gurin ya na iya samun matsala in har ya dakushe a dalilin wasu abubuwa kamar “sanyi ko basir”. Macen da ta ke jin salam babu gamsasshen dadi lokacin da a ke tare da ita, to ya na iya zamowa ko ciwon sanyi ko basir ne su ka kama ta.

A likitance kuma an tabbatar akwai wani sinadari, wanda gwargwadon yawansa a jikinki gwargwadon yawan sha’awarki, kuma a na kiran wannan sinadari da ‘testosterone’ da turance. Amma bincike ya tabbatar cewa na maza ya fi yawa, sai dai na mata ya fi kaifi, amma ya na iya dakushewa kamar yadda wuka ta ke dakushewa. Mafi yawan mata wannan sinadarin a dakushe nasu ya ke, domin sha’awarsu ba ta karfi.

Kowane daga cikinsu Allah ya saka ma sa sha’awa gwargwadon tasa. An halicci mace da sha’awa 99 shi kuma namiji ya na da guda daya.

To, uwar gida ba sai na yi miki dogon bayani ba, wannan makon ma shirin zai dora daga inda ya tsaya. Saboda yawan tambayar da na ke samu daga ’yan uwa mata yawancinsu su na ƙorafin ba su san meye sha’awa ba ko su ce ba su da sha”awa sam, siyasa na yi tunanin fadada bincike na a kan sha’awa. Don haka ku biyo ni:-

