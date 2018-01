Tattaunawa Ta Musamman Da Matashin Marubuci Zaid Ibrahim Borno

Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki makaranta wannan jarida mai farin jini da tarin albarka LEADERSHIP A YAU LAHADI. Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan fili namu na ADABI A YAU.

A Yau Lahadi filin namu na ADABI A YAU ya karbi bakuncin fasihin matashin marubucin daga jahar Katsina wato ZAIDU IBRAHIM BARMO wanda aka fi sani da Mr. Zaid, wanda shi ne marubucin littafin Jajirtacciya, Katangar Alaji, Mishtaheeda, Katangar Sarki da dai sauransu, kuma daya daga cikin shugabannin kungiyar marubuta ta Tsintsiya Writers Association kuma memba a kungiyar marubuta ta Kungiyar Marubutan Katsina (KMK). Ga dai tattaunawar da wakilinmu Adamu Yusuf Indabo ya yi da matashin marubucin Zaidu Ibrahim Barmo.

Waye Mr. Zaid?

Ni sunana Zaidu Ibrahim Bormo, na zo wannan duniyar ne a shekara ta 1998. Ni haifaffen jahar Katsina ne a karamar hukumar Jibiya. Na fara karatun Islamiyya tun kafin na fara na boko. Na yi primary da secondary duk a garin Jibiya, na kammala a shekarar 2015 – 2016. Bayan na gama sai na tafi makarantar cibiyar samar da aikin yi ga matasa wato National Directorate Of Employment (NDE) inda na yi certificate a kan na’ura mai kwakwalwa ‘Computer.’ Sannan na yi wata makarantar ita ma ta na’ura mai kwakwalwa ‘Flyng High And Education Serbices’ duk certificate ne. A wannan shekarar ta 2017 – 2018 na nemi admission a FCE Katsina kuma na samu zan karanci Hausa/social Studies.

To, ya aka yi ka samu kanka a wannan fagen na marubuta, ko kuma wani abu ne ya ja hankalinka ka cusa kanka?

Yadda aka yi na samu kaina a wannan fagen na marubuta shi ne, asalin labarin ya samu ne lokacin ina Primary 3. To a lokacin an kawo mana wani Malamin Hausa, yana karanta mana littattafan Hausa irin su Magana Jari Ce, Kulba Na Barna, Na Gari Na Kowa da dai sauransu. To a wannan lokacin na fi kowa nutsuwa da sauraro a cikin ajinmu, haka ma na fi kowa son malamin ya shigo ajinmu. Da zarar Malamin ya fita sai ni ma in dauko littafina na rubutu in ce zan rubuta labari, tun ban san ka’idojin rubutu ba da ma me rubutun kansa ya kunsa ba. A haka har na je Secondary School aka saka ni a ‘Hausa Club’ wanda wannan ya sa na kara jajircewa sosai. Ina secondery aji uku na rubuta littafai sun kai Goma (10) don ma wasu suna bacewa.

Wacce shekara ka fara rubutu, kuma a cikin su wanne ka fara rubutawa?

Na fara rubutu a shekara ta 2008; tabarmar Sarki na fara rubutawa, duk da yanzu haka ni kaina ba ni da shi.

Yanzu haka ka rubuta litafai sun kai nawa, kuma wanne ya fi karbuwa a wajen makaranta?

Na rubuta littattafai Goma Sha Biyu (12) wasu na yaki, wasu na zamantakewa, da na tatsuniyoyi, ga kuma na tarihi da na yi a kan masarautar Jibiya, wanda nan gaba kadan za a yi bikin kaddamar da shi. Littattan dai su ne, KATANGAR AJALI, WANI AL’AMARI, JAJIRTACCIYA, FITATTUN LABARAN NISHADI, TATSUNIYOYI, MISHTAHEEDA, TABARMAR SARKI, YAUSHE ZA MU GANA? BABBAN GIDA, BAKUWAR DARE, TARIHIN MASARAUTAR, JIBIYA, SIRRUKA NA MUSAMMAN GA MAZA DA MATA. Maganar karbuwa kuwa jama’a sun fi son Bakuwar Dare duk da bai fita kasuwa ba, amma na fara tallan labarin ne a facebook. A nan ne jama’a da yawa suka karanta sun kuma ba ni shawarar ya kamata na buga shi. Musamman yadda labarin ya zo da salon ciki, ma’ana tauraron labarin ne ke ba da labarin da kansa, wasu na cewa irin wannan salon na rike mai karatu sosai har ya so ya ji abin da zai faru a gaba.

To a jerin wadannan littattafan naka, wanne ka fi shan wahala wajen rubuta shi, me ya wahalar da kai din?

Na fi shan wahala wajen rubuta littafin Wani Al’amari, saboda labari ne da ya fara daga kauye zuwa birni, sai kuma ya kasance taurarin labarin ba su san abubuwa da yawa na rayuwa ba, ma’ana suna da karancin wayewa da ilimi. Sai kuma matsala ta rashin haihuwa, wanda su kansu ba su san waye me matsalar a tsakanin su ba. Ga kuma matar da tsoron zuwa asibiti, saboda tana ganin kamar asibiti wani waje ne da ake mutuwa. Dole labarin na bukatar bincike a kan wannan matsalar da hanyoyin magance ta. To hakan ya sa kullum ina wajen likitoci don neman karin bayani, kuma ga Fulatanci. Haka na je har kauyen da na gina labarin a kansa na yi bincike sosai game da yadda suke gudanar da rayuwarsu a lokacin rani da kuma damuna.

To ya maganar matsalar kasuwa da mafi yawan marubuta ke kuka da ita?

Maganar matsalar kasuwa da marubuta ke kuka da ita ni a nawa ganin ta samo asali ne daga rashin bayanin da ba a wa duk sabon marubucin da zai shiga harkar, sai a ta fadawa mutum romonta da ribar da zai iya samu, amma da za a wa mutum bayanin yadda kasuwar take dalla-dalla ba a ba shi a kudundune ba to ko me zai faru ba zai koka ba.

Wasu marubutan na ta tsallakawa fagen rubutun fim, ko kai ma kana da wannan ra’ayin?

A can baya ba ni da ra’ayin rubutun fim, wannan kuma bai rasa nasaba da rashin sanin yadda zan yi rubutun fim din ne. Amma yanzu na fara koya har ma ina kokarin mayar da littafina Wani Al’amri zuwa fim.

Ka na cikin wata kungiya ne ta marubuta ko ba ruwanka da kungiya kamar dai yadda wasu marubutan ke ikirarin su suna zaman kansu kawai?

Ina cikin kungiyoyin marubuta kamar Kungiyar Marubutan Katsina (KMK) inda nake a matsayin memba, sannan ina cikin kungiyar Tsintsiya Writers Association Ina rike da matsayin Jami’in Hulda da Jama’a. Bayan haka ni memba ne a kungiyar Gatari Writers Association Jibiya.

To me Mr. Zaid zai ce game da marubutan da suke bajekolin fasaharsu a yanar gizo wanda kai ma ana ganin naka rubutun musamman a shafinka na Facebook?

Gaskiya ne nakan taba rubutu a facebook, don a can ma na yi tallan Bakuwar Dare. Amma dai marubutan online marubuta ne kamar mu masu buga littafi, sai dai mu an san mu sabanin su da suke bayan fage, suna da basirar kirkirar labari mai ma’ana kamar yadda muke kirkira, ba za a ce ba su da tasiri ba, don tasirin nasu ne ma ya nakasa kasuwar littafi a yau. Saboda yanzu lokacin da muke ciki ko karamar waya gare ka za ka iya badawa a tura ma littafi guda ka karanta a wajen masu ‘downloading’ a kan kudi kalilan. Kuma a cikinsu akwai baragurbi wadanda suke sanya kalaman da suka ga dama, don sun ga babu wata hukuma da take hukunta su ko hana hakan a yanar gizo. Ka ga ke nan marubutan online baraza ce ga kasuwancin littafi da kuma tarbiyyar al’umma.

Wadanne nasarori ka samu a wannan duniyar ta rubutu da marubuta?

Idan aka yi maganar nasara dole in fara godiya ga Allah da ya ba ni ikon shiga cikin marubuta tun Ina yaro karami, don na shiga kungiyar KMK babu sana’a daga iyaye sai yayuna. Na samu jama’a da yawa da suke kirana suna yabon rubuce-rubucena daga jihohi da dama na kasar nan. Littafina na farko da na fitar wani ne ya dauki nauyin bugawa sanadiyyar rubuce-rubucena da yake gani kuma yake yabawa, wannan ma nasara. Na yi abokai da yawa a marubuta da muke zumunci da su. Kuma yanzu haka muna niyyar kafa sabuwar kungiyar matasan marubuta Kamzab wadda muke fatan ta za ta fi mayar da hankaliwajen tsaftace rubutun kananun marubuta masu tasuwa.

Na san bayan nasara ba za a rasa kalubale ba, to wanne kalubale ka samu a dalilin rubuce-rubucenka?

A zamana marubuci ban fuskanci wani kalubale ba, kalubale daya da na fuskanta bai wuce a social media ba, mutum ya maka magana kana bussy, ba ka samu damar amsawa ba sai a dauke ka mai girman kai maimakon a maka uzuri. Wannan rashin fahimtar yana damu na sosai.

A karshe wanne kira za ka yi da ‘yan uwanka marubuta?

To a farko zan fara yin kira ne ga iyayenmu a wannan harka cewa, su dinga samun lokaci koda kadan ne suna duba irin rubuce-rubucenmu domin hakan zai kara mana karfin gwiwa sosai. Rashin hakan kuma zai iya sa zuciyoyinmu karaya. Ga kananun marubuta kuwa shawara ce gare mu cewa, idan mun yi rubutu muna badawa ana dubawa, ba wai daga buhu sai tukunya ba, wannan gaggawar sam ba ta da amfani. Kuma mu dinga bincike saboda bincike shi ne babban ginshiki na abin da kake son yin