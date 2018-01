YAU DA GOBE: Tarihin Siyasa A Nijeriya: Tunawa Da Ranar ’Yan Mazan Jiya

Wannan jam’iyya ta NEPU a na iya cewa manufofinta kacokan adawa ya ke da sarakunan, tunda kullum caccaka su ke yi a kan don me shugabancin jama’a zai zama gadon-gadon maimakon a baje shi mai bukata ya tsaya zabe, kamar yadda kasashen da su ka cigaba su ke yi a duniya.

A wannan lokaci kuwa, zamanin mulkin shugaban kasa Sir. Arthur Richard ne, wanda ya yi sabon kundin tsarin mulki har ya sahalewa majalisar yankuna har da yankin Arewa damar zaben wakilai, to amma gwamnonin turawa na Arewa da sarakuna basu bada damar kafa jam’iyyar siyasa ba. Don haka zaben da a ka yi na shekarar 1946 kusan indifenda a ka yi shi.

Kasancewar yankin Arewa bai tumbatsa da masu ilimin zamani ba, wutar neman ‘yanci da kawar da talakawa daga wannan kunci ba ta soma ruruwa da wurwuri ba a yankin, abinda kurum a ka fi sani shi ne an haramta cinikayyar bayi, to amma biyayyar da talakawa ke yiwa sarakai ba ta canza ba, duk kuma wanda ya yi yunkurin tada kayar baya ko bore yanzun nan zai hadu da fushin ‘yandoka.

A lokacin an rage wa sarakuna karfin iko ta hanyar samar da wani tsari mai suna ‘Natibe Authority’ (NA) wanda ya kunshi Sarki mai kula da talakawa da karbar haraji, sai alkali mai kula da shari’o’I da kuma ma’aji mai kula da baitilmalin; abinda sarakuna su ka tattara. Don kowanne sarki zai fita lokaci zuwa lokaci tattaro haraji da jangali, wanda Turawa su ka kakaba ga ‘yan kasa.

