Ba Za Mu Zura Ido Ana Kashe Fulani Ba Bisa Hakkinsu Ba, In Ji Sarkin Kano

Sarkin Kano, Malam Muhammadu Sunusi ya nuna mutukar damuwarsa akan nema da ake a yi maida wata al’umma a kasar nan saniyar ware,wato yadda ake ta kisan Fulani ba tare da daukar mataki daga Gwamnati ba, maimakon haka, sai ma kokarin kuntata rayuwarsu da ta dabbobinsu.

Sarkin ya yi wannan bayani ne a wajen taron karfafa dangantar zumunci da gidauniyar Gwani Muktar ta gabatar a zauren taro na Gidan Mambayya a Kano ranar Asabar da ta gabata.

Sarkin ya ce ya kamata mu zama muna tafiya da hankali, tunani da wayewa. “Domin Kungiyar Miyetti Allah ta buga sunan Fulanin Taraba da aka kashe a Mambila watan Yune, inda a kwana hudu an kashe guda Fulani 728” in ji Sarkin.

Ya kara da cewa a nan gaba Miyetti ta Adamawa za ta buga sunayen Fulanin da aka kashe a Numan su 82.Ya kara da cewa, kafin a yi kisan Mambila da Numan an kashe fulani a Kajuru a cikin watan shida.

Sarkin na Kano ya ci gaba da ce a cikin wata shida kawai an kashe Fulani sama da 1000 tsakanin Mambila, Numan da Kajuru.

Ya ce ba su ji dadin ganin akwatunan gawawwaki guda 73 da aka ce na mutanen da aka ce an kashe a Binuwe ba, babu a kyau kisan gilla, bashi da amfani, kuma wanda ya yi ya kamata a hukuntashi.

Ya kara da cewa sun ji Gwamnatin tarayya da jami’an tso sun ce cikin mako biyu a nemo wadanda suka kashe ‘yan Binuwe a hukuntasu, ya ce ba su da matsala da wannan, amma so suke su ji me Gwamnatin Tarayya ta ce akan Fulani 828 da aka kashe a Mambila.

“Muna sauraro a gaya mana abin da za a yi akan Fulani da aka kashe a Mambila, Numan da Kajuru yau wata shida. Ba zai yiwu a ciki a maida wata al’umma saniya ware ba, anyi dokoki ana neman hana kiwo akan hanya, babu wata jiha dake da ‘yancin ta yi dokar da ta zaba wa tsarin mulki, kuma ba wanda zai yi doka ya hana Bafulatani motsi da shanunsa,” in ji Sarkin.

Ya kara da cwa, akwai dokar da idan Bafullatani ya shiga gona ko ya yi sata ko ya yi kisa za a hukuntashi, amma mutum yana da shanu yana bin hanya, bai yi wa kowa komai ba, ya je bakin ruwa, sannan ka yi doka ka hanashi, ba wanda zai yi wannan.

Ya ci gaba da cewa wadanda aka yi wa dokar nan, ba a ba su inda za su yi kiwo ba, bayan hanyoyi da shanu ke bi sama da shekaru 100 an mai da su gidagidaje, sannan a yi doka a ce kada su yi kiwon shanu, sannan ba za a ba su inda za su yi kiwo ba.

Fulanin Mambila ma ba daga wani waje suka zoba ba, yawon kiwo suke, ba zaunannun wajen da iyalansu da shanunsu.

“Ba za mu zalunci kowa ba, ba za mu kashe kowa ba, kuma idan dan’uwammu Bafiiltani ya yi kisa a yi masa hukunci, amma idan akwai wadanda suke zaton za su yi wa Fulani taron dangi, to su zo. Kowane dan kasa na da ‘yanci. ba mu hana mutane zama ba, mu Kano mun fada, duk wanda yake zaune kowace kabila da addininsa, haramun ne, idan ba da hakkin shari’a ba, ba mu yarda a taba su ba”, ij Sarkin.

Ya ci gaba da bayyana cewa, “amma ba za mu zauna muna ganin ‘yan uwanmu ana kashesu da shanunsu a kona gidajensu ba a yi hukunci ba, sannan a ce mu yi shiru. Ba wani abu muka ce ba, mun ce mun ji abin da za a yi akan mutum 73, muna jira mu ji me za a yi akan kisan Fulani 1000 da aka kashe tsakanin Numan da Mambila da Kajuru.”

Ya kara da cewa, wannan shirun da ake, kar a manta, muna nan a kasar nan aka kashe su Sardauna da Tafawa Balewa da sauransu, magabatammu da sun yi shiru da yanzu mun zama bayi.

Daga nan ya yi nuni da cewa dole al’umma ta zama tana da shugabannin da za su nema mata hakkinta, ba mu ce a je a yi tashin hankali ba ko ramuwa ba, amma

wadanda aka kashe, Fulanin nan a yi musu adalci.”

“Mun fada za mu ci gaba da fada, kuma muna kara kira ga duk masu ruwa da tsaki na al’umma, mu ci gaba da fada har sai an yi adalci,” in ji Sarkin.

Sarkin ya kuma bayyana cewa, “ba a taba dora wa wata kabila a kasar nan laifi ba, don dan kabilarta ya yi laifi ba, amma an yi kisa an ce Bafullatani ne suke. Dan fashi da aka soma harbewa, Bayerabe ne a kasar nan, amma ba a ce Yarbawa ‘yan fashi ba ne. Amma an dauke mu dukkan

Fulani an dora mana laifi.”

Ya ce, sai an bata maka suna sannan a kasheka, a karyaka a wulakanta ka, saboda an ce maka dan ta’adda mai kashe mutum mara son zaman lafiya.To shiru idan muka yi haramun ne, idan aka nuna aka yi maka kazafi, wajibi ne ka kare kanka.”

Saboda haka sai Sarkin ya kara jaddads cwa, “ba za a yi shiru a ce an dora wa Fulani cewa su ne masu kisa ba, amma don wani Baflatani ya kashe wani a wani wuri ba, za a ce ba za a zo kan Fulanin da ba su ji ba ba su gani ba a kashesu.”

Daga nan sai Malam Muhammad Sunusi ya yi kira ga shugabanni, idan za a yi hukunci akan masu laifi, to a yi hukunci akan masu laifi, ba zancen kabila ne, mu addininmu bai yarda a dauki rai na musulmi ko wanda ba musulmi ba, ba tare da hakki ba.”

Ya kuma yi kira ga al’umma, “Muna kira ga al’umma a ci gaba da zaman lafiya, kuma a yi adalci, kada mu je mu mu auka wa wani, amma ba ya cikin zaman lafiya ka zauna a zalunceka ka yi shiru. Kuma idan an ci gaba aka nemi kakki, aka yi ta nema akalla, a nan ake samun zaraka. An ce mu yi hakuri, kuma za mu yi, amma a bi mana hakkinmu, wannan ita ce magana.”