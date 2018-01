Danyen Man Fetur Din Da Saudiya Da Nijeriya Ke Fitarwa Ya Karu

“An samu karuwar fitar da danyen mai a kasashen Nijeriya da Angola da Aljeriya yayin da aka samu raguwar man da kasar Benezuala ke fitarwa da ganga 80,000 a kowanne rana a wata biyu a jere” in ji rahoton.

Ita kuwa kasar Saudi Arabia, wadda dama ita ta fi kowace kasa fitar da danyen man fetur a cikin manbobin kungiyar OPEC ta fitar da ganga Miliyan 9.98 a watan Disamba yayin da ta fitar da ganga 9.89 a watan Nuwamba na shekarar 2017. Rahoton ya ce, an samu fitar da ganga Miliyan 32.42 a watan Disamba a watan Nuwamba kuma aka samu fitar da ganga Miliyan 42,000.

Rahoton da masana 14 suka tattara ya nuna cewa, an yi amfani da hanyoyi da dama wajen hada wadanan bayanan, hanyar farko ya nuna cewa Nijeriya ta fitar da ganga Miliyan 1.636 a watan Disamba da ganga Miliyan 1.547 a watan Nuwanba na shekarar da ta gabata.

Advertisement