Dortmund Ta Yi Fatali Da Tayin Arsenal Akan Aubameyang

Dole Nima Sai An Karamin Albashi Irin Na Sanchez, In Ji Pogba

Sai dai watakila ana zargin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal zata iya rage kudin data yi domin inda take shirin yiwa Dortmund din ta yin dan wasanta na gaba Olibier Giroud sannan ta kara mata da kudi duk akan Aubameyang din.

An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Dortmund tana bukatar kudi fam miliyan 53 akan dan wasan dan asalin kasar Gabon da haihuwa wanda kuma shine yafi kowanne dan wasa zura kwallo a raga a kungiyar kawo yanzu.

Advertisement