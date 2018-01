Idan Muka Lashe Wasanni Goma A Gaba Mun Lashe Kofin Firimiya –Guardiola

Manchester United har yanzu itace ta daya akan teburin gasar firimiya ta kasar ingila kuma maki 12 tsakaninta da Manchester United wadda take mataki na biyu akan teburin kuma zata fafta da kungiyar Basel ta kasar Switzerland a gasar zakarun turai a wata mai kamawa.

Mai koyarwar yace yana jinjina gay an wasan kungiyar bias dagewa da sukeyi wajen samun nasara a dukkanin wasannin da suke bugawa inda yace abune mai wahala lashe wasanni a jere a gasar firimiya ta kasar ingila.

Mai koyar day an wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, Pep Guardiola ya bayyana cewawasanni goma yarage kungiyarsa ta lashe a bana wanda idan har sun lashe to tabbas sun zama zakara a gasar firimiya.

Advertisement