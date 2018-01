Karshen Tika-tika… DSS Ta Tona Asirin Masu Kai Harin Binuwai

“Wannan kokarin ne ya taimaki Nijeriya ta tsira daga irin munanan hare-haren da a ke gani a wasu kasashen duniya in da harkokin ISIS ya yi kamari” in ji majiyar ta mu.

“Suna da tsari mai girma, amma kokarin hukumar DSS ya sa an kama da yawa daga cikinsu abin da ya kawo cikas ga mugun shirin da suka yi”.

Majiyar ta kuma kara da cewa, an kama ‘yan ta’addan kungiyar ISIS da dama a jihar Binuwai da jihar Edo, musamman a garin Akoko-Eko da Okpella da cikin Binin da kuma Okene a jihar Kogi.

Majiyar ta fallasa cewa daga cikin wadanda aka damke akwai wadanda ba su iya magana da harsunan Nijeriya, sai dai wasu harsunan kasashen ketare, kamar Farisanci. “Wannan shi ne karo na farko da jami’an tsaro ke tabbatar da cewar, kungiyar nan ta ‘yan ta’adda ISIS ta shigo Nijeriya har ma tana gudanar da ayyukan a cikin sassan kasar nan” in ji majiyar ta mu.

Kamar yadda wata majiya mai tushe daga fadar shugaban kasa ta bayyana, an samu wadannan bayanan sirri ne bayan nasarar cafke wasu da ake zargi da kai hare-hare daga bangarrorin Fulani makiyaya, ‘yan sa-kai da gwamnatin jiha ta kirkira, tsagera da sauransu a Jihar Binuwai.

Jami’an tsaron Nijeriya bisa jagorancin rundunar tattara bayanan sirri sun fitar da cewa kungiyar ‘yan ta’adda ta ISWA ‘Islamic State in West Africa’ ne ke kai wasu hare-haren da ake fama da su a Arewaci da kudancin kasar nan.

