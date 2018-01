Rikicin Fulani Da Manoma: Audu Ogbeh Ya Yi Tonon Silili

“Na tabbatar gwamnatin tarayya da na jihohi a shirye suke su ga an kawo karshen wadannan rikice-rikice na Fulani da Manoma, yadda za a samu zaman lafiya da bunkasa rayuwar al’umma.

“Na zo nan Zariya Cibiyoyin Bincike domin in bayyana wannan matsala, a matsayinku na cibiyar bincike na san kuna da masanan da za su samar da hanyoyin da za a bi don kawo karshen wannan matsala, saboda haka, ina fatan za ku bayar da wannan gudummawar kamar yadda kuka saba bayarwa, wajen ceto rayuwar al’umma da bunkasa tattalin arzikin kasa”. Inji ministan.

Ogbe ya kara da cewa, akwai fallen gwamnati uku a kasar nan, amma me ya sa ba ma tambayarsu abin da ke faruwa, kullum sai dai a dinga zargin Buhari?

