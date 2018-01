Matasan Zamani: Manufofin Gabatar Da Tsare-tsaren Bunkasa Tattalin Arzikin Kasa Da Ayyukan Yi

Karkashin shirin “National Accelerated Food Production Proogramme (NAFPP)” akwai kyakkyawar manufa da kyawawan tsare-tsare wadanda suka hada da; zurfafa bincike wajen ci-gaban harkar gonar; yunkurin bunkasa harkar gona da tunanin samar da duk wasu abubuwa na Zamani da za su taimaka zuwa ga habaka harkar gonar, amma sai ya zamana cewa manoman da suke da sha’awa ko wadanda suka shiga shirin bunkasa noman a zamanance ba su da yawa.

Karkashin shirin “Operation Feed The Nation (OFN)” za a ga cewa gwamnatin lokacin na da wani kudiri ne na kara ninninka adadin abincin da manoma ke samarwa a cikin kasa. Amma rashin wani shiri kyakkyawa takamaimai a kasa, wanda zai nuna cewa an dauki hanyar cimma nasara da gaske, shi ne dalilin da ya yi wa wannan yunkuri kanshin-mutuwa zuwa ga kushewa.

Karkashin shirin “The Rural Basin Debelopment Authorities (RBDA)” gwamnati ta tasamma nusar da manoma ne muhimmancin da noman rani ke da shi. Akwai kyawawan shiri daga gwamnati, wajen dora manoman bisa sirdi game da yadda za su tara ruwa a wuri guda don yin amfani da shi a noman na rani.

Karkashin shiri na dokar, “Land Use Act (1978)”, an gabatar da dokar ne bisa manufar son saukakawa ko sahalewa al’umar kasa damar samar da mamakon kayan amfanin gona, ta hanyar karfafa damar da doka za ta sama musu wajen yin amfani da tarin Filayen Noma da Allah Ya yi mana baiwar su a cikin kasa.

Karkashin shirin “The Green Rebolution”, an yi la’akari da yadda shirin ya sami gagarumar karbuwa da yin nasara a Kasashen Asiya (Asia), saboda haka, yayin da aka gabatar da shirin cikin wannan kasa a Shekara ta 1979, sai aka nemi da ya maye gurbin tsohon shirin bunkasa kayan abinci na kasa da aka kirkira cikin Shekarar 1976 da ake kira da “Operation Feed The Nation”. A sabon shirin na “Green Rebolution” an nemi cikin Shekaru biyar da ya kai wannan kasa ta Nijeriya zuwa ga matakin dogaro da kai ta fuskar cimaka ko abinci. Bugu da kari, karkashin wannan sabon shiri, akwai maganar samar da duk wasu kayayyakin aiki da shawarwari da za su taimaka wajen cicciba shirin; akwai batun kyautata sauran bangarori da za su inganta rayuwar al’umma; akwai tunanin ba da duk wani abu da zai karfafi gwiwar jama’a, don samun nasarar shirin.

Karkashin shirin “Agricultural Debelopment Projects (ADPs)”, an yi tunanin cewa muddin ana da muradin habaka bangaren na gona, la-budda sai an shigo da wasu muhimman abubuwa kamar haka; sahihiyar hanyar fasahar zamani; kyakkyawan shirin habaka harkar ta gona; samun damar habaka amfanin gonar: samar da duk wani abu da zai cicciba harkar; samun kyakkyawan yanayi na kasuwa gami da samar da sauran abubuwan more rayuwa (Facu, 1986).

An fara gabatar da wancan sabon shiri na ADPs a garuruwan Funtuwa da Gwambe da Gusau cikin Shekarar 1975, a matsayin gwaji. Kyakkyawan sakamako da shirin ya haifar a wadannan garuruwa da aka lasafta, sai hakan ya zama sanadiyyar fadada shirin zuwa ga karin wasu jihohi shida a kasar.

Karkashin shirin “Agriculture Transformation Agenda (ATA) (2011-2016)” an tabbatar da shirin zai samar da ayyukan-yi sama da milyan uku da rabi (3.5m). An ce, karkashin shirin za a samar da mamakon kayan abinci: an kara da cewa, shirin zai samar mana da tarin arziki a cikin kasa.

Har’ila yau, a karkashin shirin na ATA 2011-2016 akwai kyakkyawan tunani gami da yunkurin bunkasa samar da jerin wasu kayan amfanin gona irin su; Shinkafa; Dawa; Koko; Masara; Waken-soya; Man-ja; Auduga; Rogo; Kayan marmari da kayan miya. Bugu da kari, a dai karkashin shirin, akwai namijin kokari da za a yi wajen habaka harkar kiwon dabbobi da na kifaye. Sannan wannan shiri na ATA 2011-2016 za a fara aiwatar da shi ne cikin Shekarar 2012.

A karkashin shirin “Agricultural Promotion Policy (APP, 2016-2020), an kudiri dora ginin wannan sabon shiri bisa nasarorin da ake tunanin girba a karkashin shirin ATA. Sannan, akwai gagarumin tsari karkashin shirin na APP 2016-2020 na dakushe safarar kayan abinci zuwa cikin wannan kasa. Bugu da kari, akwai kyakkyawan shiri na ganin mun kara bunkasa bangaren harkar gona ta cikin gida, ta yadda hakan zai taimakawa kasar tamu wajen samun karin kudin shiga daga kasashen ketare (FMARD, 2016).

(In Sha Allahu za a ci-gaba)