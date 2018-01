Gwamna Bagudu Ya Gabatar Da Naira Biliyan 151 A Matsayin Kasafin Kudin Jihar Kebbi

Gwamnan jihar kebbi Sanata Abubakar Atiku Bagudu ya gabatar da Naira Biliyan 151 a mtsayin Kasafin kudin bana a jihar kebbi.

Ya gabatar da Kasafin kudin ne a gaban majalisar dokoki ta jihar kebbi da ke a gwadangaji a babban birnin jihar ta kebbi, watau Birnin-Kebbi a jiya.

Yayin gabatar da Kasafin kudin na bana ya bayyana wa mambobin majalisar dokokin ta jihar irin nasarorin da gwamnatin jihar ta kebbi ta samu a cikin shekaru biyu da suka gabata. Inda ya cewa an samu nasara wurin harakar bunkasa aikin noma a jihar da kuma kasa baki daya.

Har ilayau ya ce an samar da wutar lamtarki da kuma biyan albashi kankari, haka kuma an biya garatuti na mutane kinanan dubu hudu (4000) da suka yi ritaya ga aikin gwamnatin kuma an samu nasara gyaran makarantun firamare da kuma sakandarai.

Bugu da Kari ya ci gaba da cewa kowane wata gwamnatin jihar na biyan Naira miliyan 250 kan ciyar da dalibai a makarantun gwamnatin jihar, kana kuma ta biya Naira miliyan dari tara da arba’in ga jarabawar NECO da kuma Jarabawar WAEC ga daliban jihar ta kebbi.

Hakazalika ta biya kudaden karatundalibai masu karatu a jami’o’in kasar da kuma na wajen kasar nan, ta kuma sayo taki na Naira Biliyan daya da miliyan dari shida wanda tuni an rabawa manoman jihar ta kebbi. Haka kuma gwamnatinsa na kan shinfida tituna a cikin birnin da kuma karkara, ga kuma shirin bayar da kiyon lafiya a kyauta ga mutanen jihar da kuma sauran su.

Hakazalika Gwamna Bagudu Ya roki mambobin majalisar da su taimaka wurin cewa Kasafin kudin na bana ya samu karbuwa domin ta hakan ne kawai ne za’ayiwa mutanen jihar aiki mai inganci da kuma samar musu abubuwan more rayuwa a cikin birnin da karkara.

Sanata Bagudu ya bayyana cewa ilimi zai dauki kaso mafi tsoka gada cikin kasafin na bana da ya gabatar a gaban majalisar dokoki ta jihar kebbi domin tabbatar da Kasafin kudin na bana.

Shi ma kakakin majalisar dokoki ta jihar kebbi, Samaila Abdulmumin Kamba ya godewa Gwamnan Abubakar Atiku Bagudu da kuma Majalisar zartawa ta jihar Jan irin kokarinsu na ganin cewa sun gabatar da kasafin kudin wannan shekara da Muke ciki kamar yadda doka tatanada.

Hakazalika ya tabbatarwa Gwamna jihar da kuma mutanen jihar ta kebbi cewa majalisar dokoki zata yi iya kokarinta na ganin cewa wannan Kasafin kudi na shekara ta 2018, ta amince da shi.

Daga karshe ya cewa nan bada dadewaba majalisar zata kammala aikin kan Kasafin kudin domin mai dawa Gwamna Bagudu domin sanya masa hannu.