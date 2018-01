Jami’an SARS Sun Harbe Mutum Uku A Jos

“A wanna watan kawai ‘yansanda sun ci mutuncin wani matashi mai suna Simpun Dafup saboda kawai ya mayar da wata Musulma Kirista, sun kuma yi kokarin kama wani Fasto mai suna Isah El-Buba saboda ya soki salon mulkin Buhari” in ji shi.

“An sallami biyu daga cikinsu yayin da daya ke ci gaba da kabar magani, a lokacin samamen mutanenmu sun kama karamar bindiga daya kirar gida da albarusai da kuma sinki-sinkin tabar wiwi” in ji shi.

Da yake tsokaci a kan lamarin, jami’in watsa labaran rundunar ‘yansandan jihar Filato Matthias Terna Tyopeb, ya ce jami’an ‘yansanda sun kai samame ne maboyar bata gari a unguwar Dorowa dake karamar hukumar Jos South a dai dai karfe 8;30 “Domin fatattakar bata gari masu mu’amala da kwayoyi da kuma ganyen wiwi, muna kokarin kamasu ne aka samu musayar wuta in da bata garin uku suka samu ciwo, mutanen mu ne suka kai su asibiti domin yi musu magani”

Mai gidan giya, Japhet Nnadi ya ce sun bube wuta ne kawai lokacin da ya ke tambayansu dalilin zuwansu, “Sun daure hannuwansu da rigunansu suka turasu cikin mota da karfi, da na nemi su gaya mani dalilin wannan aiki nasu sai suka nemi lallai sai na shiga motar nima a na cikin haka ne sai suka fara harbi ta ko ina, na ga an harbi wani a kai wani kuma a kafa wani kuma a hannu” in ji shi.

Mutum uku na cikin mummunan hali sakamakon harbinsu da jami’an rundunar SARS suka yi musu a yankin Zawang da ke garin Jos cikin jihar Filato, majiyarmu ya nuna cewa, ‘yan SARS din sun kai samame ne wani mashaya da nufin kama bata gari in da suka harbi Dung Chollom dan shekara 45 da Dung Chung dan shekara 42 da kuma Henry Anthony Dokotri dan shekar 35 wanda aka fi sani da “16”.

