Trump Dakatar Da Taimakon Da Amurka Ke Ba Falasdinawa

Ba za’a iya sa farashi akan ‘yanci da mutuncin wata al’umma ba. Jiya Alhamis jakadan Falasadinawa a Majalisar Dinkin Duniya Riyad Mansour ya yi wannan furucin a New York. Ya ce ba za su girgiza da barazana ko tsoratarwa ko wata muguwar niyya ba, kuma ya kamata duk wani mai son zaman lafiya da adalci kuma ya amince da dokokin kasa da kasa yayi Allah wadai da wannan abu.

