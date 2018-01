Atiku Ya Cancanci Zama Shugaban Kasa

Abin da Atiku Abubakar ya yi duk domin gina Arewa ya yi su, kuma za a ci gaba da cin moriyar su har duniya ta tashi. Don haka mutane ke ganin a yanzu ya cancanci yabo da kuma fitowa a goya masa baya don ya samu shugabancin Nijeriya ta yadda zai kwato mutane daga wahalar da suka shiga, musamman a wannan lokaci da ba wanda ya zaci dan Nijeriya zai nemi abin da zai ci ya rasa amma yanzu an wayi gari talauci ya haifar da cututtuka da lalacewar tarbiyya da matsaloli masu yawa.

Ganin yadda mutanen Nijeriya suka shiga mawuyacin halin matsalar tattalin arziki wanda ya haifar musu da fatara da rashin samun ingantaccen abinci da sauran matsalolin rayuwa, a daidai wannan lokaci ne jama’a suka himmatu wajen ganin sun samu sabbin shugabannin da za su ja ragamar kasar nan ta hanyar lura da irin mawuyacin halin da mutane ke ciki domin ganin an ceto su ta hanyar inganta rayuwa da samar da aikin yi da lura da ilmi da kiwon lafiya da samar da shirin gaskiya don inganta noma.

Advertisement