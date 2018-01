Bai Kamata Liberpool Ta Dinga Siyar Da Manyan ’Yan Wasanta Ba – Gerard

Carraghar yace bai kamata kungiya tazama karamar kungiya ba tana siyar da manyan wasanra inda yace yakamata kungiyar tayi koyi da kungiyar Manchester United a wajen siyar day an wasa.

Tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liberpool, Steben Gerard, ya ja kunnen kungiyar ta Liberpool da kar ta kuskura ta dinga siyar day an wasan ta indai har kungiyar tanason tacigaba da zama babbar kungiya a duniya

