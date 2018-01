Mun Wuce Rawar Koroso A Hukumar Tarihi Da Al’adu – Ibrahim Mu’azu

A dade a na surutu a game da ayyukan Hukumar Adana Kayan Tarihi da Al’adu musamman yadda ake ganin su aikinsu ya fi tsayawa ne kawai ga rawr kporoso kamar shi ne kadai kade-kade da raye-raye na Bahaushe. Wanan ne ya sa wakilinmu a Kano ya nemi jin ta bakin Babban Sakatare a Hukumar Alhaji Ibrahim Mu’azu ‘Yandakan Karaye, game da abubuwan da suka zamo hakkinta ne ko mene ne hurumin Hukumar dangane da Garaya, Gangi, ‘Yanboro, da masu ba da magunguna na Gargajiya? Sannan kuma mene ne hurumin Hukumar Tarihi da al’adu a kan finafinan Hausa da kuma wakoki yanzu da ake yi na zamani? Don haka sai ku biyo mu ku ji amsar da ya bayar a cikin tattaunawar da muka yi da shi:

To, ranka ya dade a matsayinka na Babban Sakatare a Hukumar Tarihi da Al’adu ta Jihar Kano za mu so ka yi wa masu karatunmu karin haske a game a tarihi da kuma al’adu da har ya kasance a ka kafa hukuma saboda kula da su.

To, salamu alaikum. Kafin mu kai ga shi arihin al’adun za mu duba shi matsayi ita hukumar ta tarihi domin a fahimci yada take, domin ia hukumar tarihi da al’adu ta JIhar Kano, an kafa ta ne bisa dokar soja ta 1982, wadda ita ce ta maye hukumar fasaha ta Jihar Kano wadda ita kuma doka ce ta 1972 ta kafa ta. To da aka kaa hukumar tarihi da al’adu ta Jihar Kano sai aka fadada aikinta fiye da na Hukumar Fasaha don haka yanzu babban aikinta shi ne bincike tare da adana kayan tarihi na JIhar Kano, sannan yana cikin aikinta shi ne ta hada karfi da karfe tare da dukkan wata hukuma ko wani mutum da suke da abubuwa wadanda suka shafi tarihi na Kano ko kuma na Bahaushe, domin adana shi tare da killace shi. Sannan kuma aikin wannan jukma ne ta samar da gida na adana kayan tarihi wanda ga shi nan gidan Dan Hausa muna da his haka nan aikin wannan Hukuma ne ta shirya tarurruka na kara wa juna ilimi tare da wadanda suke da ruwa da tsaki ta fuskar inganta al’adu, sana’o’I da dukkan wani abu da ya shfi rayuwar Malam Bahaushe. Sannan ita wannan Hukuma hakkinta ne ta sama da abuuwa wadanda suka shafi raye-raye na al’adunmu na gargajiya wadanda ba su saba wa addini ba. Sai kuma shirya taro na nuna abubuwa da suka shfi harkar fasaha da zane-zane na Bahaushe, wadanda ake shiryawa a tsakanin makarantun sakandire da na firamare a kananan Hukumomi. To ina ganin kadan kenan daga cikin aikin wannan Hukuma.

To, kamar yadda ka yi bayanin cewar duk wani kida da waka na tarihi ya fado cikin hurumin wannan hukuma, mene ne huruminta game da irin kade-kade da wakoki na zamani da ake yi a yanzu, musamman ganin cewar su ma da Hausa ake yin su?

Gaskiya zan iya cewa da kai e, ko kuma a’a. abin d aya sa na ce a kai e, hurmin mu a nan wajen shi ne ita wannan hukuma ba aikinta ba ne tursasawa ba, ita aikinta shi ne ta samar da abubuwan a suke na gargajiya don ya zama ‘ya’yanmu a jikokinmu su samu irin kayan da ake amani da su na gargajiya musamman ta fuskar kida da waka da kuma sana’o’i don haka aikin mu shi ne wayar da kan jama’a a kan kula da abin da ya shafi tarihin da adana shi kamar wakr yabo noma, kambama sarakuna da malamai da ‘yan kasuwa, kira, makadan maza, fawa, duk akwai makadansu, don haka aikinmu shi ne mu fito da irin wadannan abin d aya sa n ce dai a’a kuma, mu ba mu da wata doka da ta ce idan masu kade-kaden zamani suna yi mu je mu kama su kuma wannan matala ce ta kafafen yada labarai na zamani da suka shigo don haka sai aka samu bakin al’adu sun yi mana illa a cikin mu kuma ina gani rashin kishi ne na matasanmu ya sa suke daukar su don haka ba za ka iya hanawa ba sai dai kawai ka yi kokari ka ga an rage su.

Akwai kade kade na malam Bahaushe masu yawan gaske, amma Hukumar Tarihi ana ganin kamar ta fi baiwa koroso muhimanci ko me ya sa?

To, wannan ba haka ba ne, ‘yan koroso da kake gani su ne suke karkashin hukumar tarihi amma dukkanin wata kingiya ta masu kida ko busa da rawa in dai a cikin jihar Kano suke to suna da rijista da mu, don haka duk wata kungiya ta wasan gargajiya a karkashin Hukumar Tarihi suke. Mu kuma hakkinmu ne mu saka ido mu ga al’adar nan tamu ta iyaye a kakanni ita suke karewa kuma mu ba koroso kadai muke da shi ba a Hukumar tarihi muna da masu kidan shantu, muna da masu kidan kwarya don haka ai duk wasu masu bukatar irin wannan kade-kade iran sun tashi ai mu suke yi wa magana shi ya sa muke so mu fitar da wannan tunanin daga cikin mutane don mun wuce rawar koroso a Hukumar tarihi ta Jihar Kano.

To, kamar masu maganin gargajiya su ma sun shafi tarihi ko su ma suna cikin huruminku?

Eh, gaskiya ne masu maganin gargajiya suna daga cikin abin da ya shafi tarihi, amma su al’amarin su yana da sarkakiya da yawa, domin farkon lokacin da aka kafa wannan hukuma a karkashinta suke, to zamani da yake tafiya sai ya zama aka samu rahsin jituwa tsakanin masu maganin gargajiya da masu maganin zamani ta fuskar likitoci a asibiti kenan, wannan sai ya jawo mana tangarda, domin akwai lokacin da aka ce ita kungiyar masu maganin gargajiyar ma an rushe ta gabadayanta ba ta aiki a jihar Kano saboda irin rigimar a ake yi takaninsu da da masu magani na zamani. To daga baya dai an zo an samu masalaha, domin kuwa a yanzu ma cikin wannan gwamnatu ta Abdullahi Umar Ganduje har mai ba Gwamna Shawara a kan Maganin Gargajiya ake da shi saboda harkar ta samu gyara. Haka su ma wanzamai da kungiyoyi ‘yan bori duk suna da laka da su.

To, a bangaren finafinan Hausa wadanasu masu yi sa suna kallon cewar suna raya al’adun Hausa ne, ko mene ne alakarsu da wannan Hukuma?

A wannan ka yi min wata tambaya wacce a matsayina wanda ya taba zama Zdarakta a bangaren fim sannan yanzu ga shi na zo ina HUkumar Tarihi a matsayin Shugaba, to shi dai fim daman ba komai ba ne sai Hausa. Ko kuma mu kira shi wansan kwaikwayo kamar yadda ake fada. Shi koyar da darasi ne da kuma nuna irin al’adar mutanen da kake cewa kai nasu ne. misali ka ce kai Bahaushe ne, to ya kamata duk fim din da za ka yi ta nuna tsantsar kai Bahaushen ne, don haka mu alakarmu da su tana da kyau duk da cewar shi dan adam duk inda yake ba ka raba shi da kuskure, amma sun da JHukuma da take kula da harkar fim kuma suna zuwa wajenmu su nemi mu ba su waje su yi aikinsu musamman fim din da yake nuna al’ada.

To, a yanzu idan aka kalli tsawon tarihi wannan hukuma wanne irin nasarori za a ce ta samu a bangaren kula da kuma adana kaya tarihin Bahaushe?

Gaskiya an samu ci gaba sosai, amma da yake bain yana da yawa zan ba da iya abin da na gani ne a tsawon kusan shekaru biyu da rabi da na yi ina shugabantar wannan hukuma. Kaga dai farkon 2015 farkon lokacin da riko nake yi kafin a tabbatar da ni muka je Abuja wata gasa ta Hukumar raya al’adu ta kasa da ake shiryawa ta Afrika inda kowace kasa da kuma jihohi suke zama suna nuna bajintarsu to a wannan karon Allah ya sa Kano ita ce ta zo ta 3, sannan akwai wata gasa da aka yi kasa wadda aka yi a Akwa Ibom. Sai ya zama Kano ta zamo ta 2 a bangaren Dirama. Kuma ita ce Jihar da ta zo ta 1 a bangaren kayan sakawa. Sai kuma wata gasa da Jihar Kano ce ta zo na daya sannan kuma da aka koma a 2017 Kano ce ta sake ciyo na daya har ma muka sami kyauta ta kudi daga Gwamnatin JIhar Ogun. Sannan mun je gasa a Nakas a bara nan ma Kano ce ta zo na daya a matsayin wadda ta fi adana kayan tarihi kuma mun zo na biyu kan harkar kokawa ta gargajiya, kuma muka samu kyauta a kan halartar duk wani yaro da ake shiryawa don haka babu abin da za mu ce sai godiya ga Allah da yake ba mu wannan nasara.

To, mene ne sakonka na karshe?

Sakona na karshe shi ne, baya ga godiya ga Allah da na yi bisa nasarorin da muka samu sai godiya ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda bisa kwarin gwiwar da ya ba mu ne wannan nasara ta samu. Shi kansa gidan nan lokacin da na zo yana bukatar gyara da yawa tun daga kan ofishin Babban Sakatare an fgyara shi wanda a baya za ka so ka gan shi ba. Ita kan ta wutar lantarkinmu an yanke ta saboda suna bin ba shi, amma yanzu mun samu hasken wuta saboda ana biyan su. Kuma duk ofisoshin daraktocin mu an gyara su. Kuma ga motocinmu duk suna yin aiki ba kamar da ba. Don haka muna godiya ga Gwamna da kuma Kwamishinan yada labarai da al’adu wanda duk lopkacin da muka je da bukatarmu yana kokarin ya ga ya biya mana.