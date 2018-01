Wasikar Obasanjo: Fargar Jaji Ko Siyasa?

Shin Obasanjo fargar jaji ya yi a kan Buhari ko kuwa kissar siyasa ya ke son nunawa? Mene ne ra’ayinku? Za mu wallafa wasu daga cikin ra’ayoyinku a mako mai zuwa in sha Allahu. A tabbata an yi rubutu mai inganci ba tare da cin zarafi ba.

Bugu da kari, Obasanjo na daga cikin wadanda su ka mara wa Buhari baya ya dare karagar mulki a 2015. To, amma ta fuskar mulkin Buharin, da yawa na nuna damuwa kan halin matsin aljihu da a ka shiga a fadin kasar.

