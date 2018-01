Hon. Dasuki Ya Tallafawa Dalibai 150 A Kebbe Da Tambuwal

Ya ce “Ilimi a matsayin fannin da wannan Gwamnatin ta fi baiwa fifiko zai samu gagarumar nasara musamman a yayin da a ka hada hannu da karfe a waje daya domin hannu daya ba ya daukar daki. Don haka za mu ci-gaba da bayar da ta mu gudunmuwa domin samun nasarar shiraruwan Gwamnati.” In ji shi.

Ya bayyana cewar wadanda suka amfana ‘yan asalin Kananan Hukumomin biyu ne da ke karatu a manyan makarantu daban-daban. Ya ce kowace Gunduma a kowace Karamar Hukuma an ba su adadin dalibai da dama da za su ci moriyar tallafin.

