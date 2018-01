Yadda Na Kashe Mahaifina Don Yaki Daina Shan Wiwi – Musa Bulus

DSP ya ce, nan take an hanzarta da marigayinn zuwa asibiti domin ceto rayuwarsa biyo bayan wannan farmakin da dansa ya kai masa amma hakai bai samu ba domin kuwa rai yayi halin sa, inda likita ya tabbatar da mutuwarsa a babban asibiti da ke Toro.

Ya kuma shaida da bakinsa cewar “Shi baban nawa na same sa ne yana shan sigari ‘LOFE’, amma ni babu wani abun da babana ya min”.

