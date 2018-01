Yunkurin Kafa Dokar Hana Bara A Nijeriya Zalunci Ne – Shaikh Dahiru Bauchi

Fitaccen malamin Musulunci, Shaikh Dahiru Usman Bauchi ya yi ‘yar manuniya da cewar batun hana bara a Nijeriya ba abu ne wadda ya dace ba; inda a cewarsa kokarin kafa dokar hanawa da ake ta tattaunawa zalumci ne.

Malamin ya ce bara tana da usuli a tarihin Musulumi, haka nan kuma ya ce Bara wata hanya ce da marasa shi ke bi domin neman taimako.

Shehin wadda ke jawabi ga manema labaru a gidansa da ke Kofar Gombe a cikin garin Bauchi ya ce Nasara ne ke kullo irin wannan batun domin hakan bai yi daidai da muradinsu, sai ya yi bayanin cewar dukkanin wadda ya taimak wa Almajiri yana da sakamako mai tsoka a wajen Allah madaukaki.

A ta bakin malamin addinin Islaman “wannan ai zalumci ne, dalilin yadda hana bara ya zama zalumci ne ai shi ma’anar Bara, in dai fa bara ta gaskiya ne ba wadda ‘yan 419 ke yi ba, domin da akwai mutanen da ba almajiran ba, suka maishe da kawunansu masu bara tare da almajirai. Wannan bara ne na masu shiga rigar bara, ba a son irin wannan barar, hakan na jawo lalata kasa na kuma sanya jama’a su kashe zuciyarsu”. A cewarsa.

Ya ci gaba da cewa “Amma fa irin Bara na Alkur’ani, wadda an gada ne tun zamanin Annabi Muhammad (SAW), duk wadda ka ji yana bude baki yana cewa babu Bara a Musulunci to kai tsaye bai ma san musulunci ba ne. Tun da bakin da suka je wajen Annabi suka koma Madina suna ake kiransu Almuhajirun; tun daga nan ne aka samo sunan Almajiri-Almajiri. Har ma munafukan Madina suka yi taro suka ce ya kamata a hana musu abinci domin su bar mana garinmu. Don haka almajirai baki ne na Allah”.

Shaikh Dahiru Bauchi ya ci gaba da bayani kan Barace-Barace “Mutum ya haifi ‘ya’yansa dole ne ya kaisu su yi karatu Addini, dole ne ya kaisu su yi karatun duniya, dole ne kuma ya bar wasu su taimaka masa. Idan mutum ba zai iya biyan bukatun wadanda ya kai makaranta din nan ba, tun daga abincinsu, wurin kwanansu da komai-da-komai kuma ya kula da sauran ‘ya’yansa mutum ba zai iya wannan ba; shi kuma malamin da aka kai masa almajiran bai da ikon da zai ciyar da iyalansa ya kuma ciyar da almajiransa. Wannan dalilin ne ya sa sai aka bar abun a kan gayya, masu aikata aikin alkairi, su baiwa almajirai abinci da daddare, rana da dukkanin lokacin da suke bukata, su kuma wadanda suka yi wannan hidimar sai su saurari lada a wajen Allah”. Kamar yadda ya shaida wa manema labaru.

Bauchi ya kara da cewa Nasara ne ke kulla ire-iren wannan ababen domin yana bara don hakan bai yi daidai da muradinsu ba, “amma da yake shi Nasara bai san ana lahira ba; domin shi ko abincinsa idan ya ci, ya yi saura ba zai baiwa ma wani ba; sai ya ce sauran abinci na da ‘JAMS’ ba za a bai wa wani ba. shi Nasara idan ya yi bako ba zai saukar da mutum a gidansa ba; sai ya kai shi otel ya biya kudin otel in ma da abinci duk zai samar masa amma dai ba zai saukar da shi a gidansa su ci abinci tare ko kuma ya ci ya rage masa ba. su wadannan haka suke yi”

Ya ce, dukkanin abun da wani ya dauka ya baiwa almajiri tabbas zai ga sakamakonta a wajen Allah madaukaki “mu kuma yadda muke abun da ka baiwa almajiri ya fi wadda kai ka ci a cikinka balle kuma wadda ka mutu ka bari a gada. Saboda haka ne yanzu kuma almajiran Nasarawa su ke da iko a duk duniya, duk duniya yanzu wadda ya san wani abu za ka ga shi almajirin Nasara ne, ko Nasaran Ingilishi ko na Faransa na Jamus ko Nasaran ko’ina su ne ke da mulki sune ke da murya don haka suke amfani da wannan damar tasu wajen sukar wannan batun na almajiranci”. In Ji Shi.

Shaikh ya ce, akwai lokacin da wata gwamnati ta buwayi almajirai sai da suka yi tsayuwar daka suka kwaci ‘yancin kansu a wannan kasar “Akwai wata gwamnatin da aka taba yi a wani lokaci ba ka da ikon ka shiga mota da Allo sai a kama ka, a ce kai dan Tatsine ne, sai da muka tashi tsaye muka ce duk wadda ya sake kiran mu masu karatun Kur’ani da ‘Yan Tatsine to za mu yi kararsa. Shi Tatsine ko-ko wannan abun na tada hankali ra’ayi ne wadda ya zo aka watsa direbobi sun dauka, masu sana’a sun dauka, su ma wasu almajiran sun dauka, sai a zo a ce duk Almajirai ne ke yin wannan abun, wannan zalumci ne”.

Har-ila-yau ya kuma ce, “Hana bara tabbas zalumci ne, har abada ba za ka taba ganin almajiri ya je gidan Gwamna yana bara ba; ko ka gan shi ya je gidan Ministan yana Bara ba; ko ka gan shi a gidan shugaban karamar hukuma ba; to su wadanda ake yin Bara a gidansu tun da ba su yi kara ba, ba su damu ba Malam kai mene ne ya abun da ya dameka? Ka bari mana bawan Allah ya ci abinci a wajen bayin Allah. Don haka hana bara zalumci ne”. A cewar Malamin Addinin Islaman.