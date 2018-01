Muryar Talaka… Shekaru 52 Da Kisan Su Sardauna (III)

Tare da Bishir Dauda 08165270879

Ranar 15 ga watan kowane Janairu, da gwamnatin tarayyar Nijeriya ta ware don tunawa da ‘yan mazan jiya, bata dace ba. Kodayake lalle sojoji sun taka rawa wajen hana Nijeriya rabewa, to kuma in za mu tuna, sun taka mummunar rawa wajen haddasa yakin basasar. Kenan, ba laifin ‘yan siyasa bane kadai. Za mui abin nan da bahaushe ke cewa “in bera da sata daddawa ma wari”. Kada mu manta wadanda suka dauki bindiga suka kashe su Sardauna, su Tafawa Balewa, su Yakubu Pam, su Akintola da sauran su, ba ‘yan siyasa bane. Sojoji ne wadanda shugabannin farko suka tura su makarantu, sannan suka dauki dawainiyarsu, wasu ma har Ingila aka je aka horas da su, amma da suka dawo,suka juya bakin bindiga suka ci amana. Ka dauki wanda ya kashe Sardauna, mutum ne wanda ya shaku da Sardauna, wata riwayar ma na cewa, Manjo Chukwumeka Nzeogwu Kaduna na daya daga cikin mutanen da Sardauna ya taimaka, mma saboda rashin mutunci shi ne ya sanya bindiga ya harbe Sardauna da uwargidansa tare da kona gidan.Amma saboda rashin mutuncin na mahunkuntan Nijeriya, har jana’izar ban-girma akai ma Nzeogwu, inda aka binne gawarsa a makabarta da ake rufe sojojin Nijeriya da sukai shahada a filin daga. Kuma wai ma a Kaduna aka bizne shi! Saboda haka, ko mun ki, ko mun so, sojoji sun taka rawa babba wajen haddasa fitinar yakin basasa a Nijeriya.

Dalilin da suka sa aka kashe shugaban mulkin soja wanda ya hau bayan hambarar da su Balewa, wato J.T.U. Aguyi Ironsi shi ne , daga ciki akwai batun kememe da yai na kin hukunta sojojin da suka aiwatar da juyin mulkin 15 ga Janairu, 1966.

Idan kuma dalilin da yasa aka zabi ranar 15 ga watan Janairu a matsayin ranar tunawa da tsaffin sojoji cewa saboda ko ita ce gwamnatin tarayyar Nijeriya ta zaba a hukumance a matsayin ranar da aka kawo karshen yakin basasa, to wannan ba gaskiya ba ne, domin ra’ayi ma ya bambanta akan hakika nin lokacin da za a ce an kawo karshen yakin. Amma in dai ba wata boyayyiyar manufa, to kamata yai a ce sojojin Nijeriya su maida ranar 12 ga watan Janairu, a matsayin ranar tunatarwar, domin madugun tawayen Biyafara, kanal Ojuku ya arce ya bar Nijeriya zuwa kasar Ibory Coast inda aka ba shi mafaka tun ranar goma ga watan janairun 1970. Kana kuma,Kwamandan yaki na bangaren ‘yan tawaye, ya yi sanarwar aje makamai ranar 12 ga watan Janairu ba ranar 15 ba. Ranar da ‘yan tawaye sukai suranda, ita ce ranar da aka kawo karshen yakin basasar Nijeriya , domin ai bangare daya baya yaki.

To amma ci gaba da martaba ranar tunawa da tsaffin sojoji, tare da kauda kai game da mummunar ta’asar da suka tafka ranar 15 ga watan Janairun 1966 inda suka wuntsilar da kundin tsarin mulkin kasar, tare da bi gida-gida suna kashe muhimman mutanen da sune suka jagoranci kasar wajen sama mata ‘yan cin mulkin kai, ba karamin zalinci bane, kuma rashin adalci ne wanda yakamata a duba. Fassarar wannan, bai wuce kokarin da wasu ke yi na mantar damu daga wani muhimmin bangaren tarihin kasar nan ba.

Boye gaskiya da kokarin sauya tarihin kasar nan, da aka fara tun bayan 15 ga watan Janairu, 1966, shi ne yasa har yanzu wasu al’ummar kasarnan kamar kungiyar IPOB ke ci gaba da tada rigima a kasar nan.

Mu dawo batun masu zagin Sardauna. Ko makiya sun ki sai mun ci gaba da tunawa da gamji dankwarai bisa kyakkyawan shugabanci day a kawo a Arewa. Wani marubucin tarihi Sardauna mai suna Buhari Daure a cikin littafinsa mai suna Tsayayyen Namiji, ya zaluko kadan daga cikin dimbin ayyukan da Gamji dan Ibrahim ya yi a lokacin mulkinsu. “ Ya ceto Arewacin Kamaru inda bayan kada kuri’ar mutanen yankin, suka zabi su ci gaba da zama a Nijeriya. Wannan nada nasaba da cewa Sardauna ya fito daga tsatson shugabannin daular Sakkwato, don haka mayaki ne, wanda yasan darajar kasa, bai sakaci Nijeriya tai asarar koda taki daya ne na kasar mu ba. Sabanin yanzu inda sakacin shugabanninmu yasa Bakassi ta koma hannun Kamaru, Nijeriya tai dimbin asarar kasa da albarkar kasa ga kuma uwa uba rashin zaman lafiya a wannan yankin.

Ta bangaren ilimin zamani, har yau ba a samu wani gwamna ya taka matsayin da Sardauna ya taka cikin kankanen lokaci wajen harkar bunkasa ilimi. Sardauna yasan tarihi, ya fahimci cewa saida turawan mishan wadanda sune suka kawo book a Nijeriya, saida suka shekara tamanin a kudu kafin abin ya iso Arewa. Don haka akwai ratar shekaru tamanin tsakaninmu da kudu.Amma kasa da shekaru goma, sai da Arewa ta fara zama barazana ga kudu ta bangaren ilimi.Lokacin da Isa kaita ke ministan Ilimi a gwamnatin Sardauna, an gina sama da makarantu 50 a wurare daban-daban na Arewacin Nijeriya. Wasu daliban an tura su kasashen ketare ba tare da la’akari da bambancin addini ko kabila ba. Da yawan shugabannin yanzu masu korar malamai, sun ci albakarcin tsare-tsaren ilimi ne na gwamnatin Arewa karkashin Sardauna. Kamar yadda marubucin littafin Sardauna, Buhari Daure ya ruwaito cewa a shekarar 1959 ne majalisar Arewa ta amince da gina jami’ar da ta zama Jami’ar Ahmadu Bello Zariya. A jawabinshi lokacin bude jami’ar, Sardauna ya fadi makasudin kafa ABU “Domin ilimantar da matasanmu maza da mata ba tare da nuna wani bambanci ba.Wannan ce hanyar da kawai zata taimake mu wajen shawo kan kalubalenmu”.

Yau ba ma a Nijeriya ba, a duniya ana maganar ABU, it ace ta yaye ‘yan bokon farko na Arewa kuma shi yasa muke ji da ita. Duk wanda baya son A.B.U. to baya son ‘yan Arewa ne kawai.

A cikin dan kankanin lokacin sai ga Arewa ta mallaki hamshakin kamfanonin NNDC, kamfanonin masaku, na matse mai sun fallatsa ko’ina a Arewa. Lokacin muka samu kamfanin dab’I na NNPC, jaridar Gaskiya Tafi Kwabo,jaridar turanci ta New Nigeria.

Lokacin muka samu hukumar samar da gidaje ta NNHC. Wannan hukuma ta samu nasarar gina gidaje masu saukin kudi a garuruwan Gusau, Zariya da Kaduna.

Ta bangaren bunkasa addinin Musulunci, a gina Masallatai, musuluntar da masu sha’awar shiga Musulunci, taimakon mabukata da kyauta ba ai kamar Sardauna ba. Wannan yasa wani mawaki ke cewa “ ka dubi yawan mutanen da sun ka taru Kaduna, gidan Sardauna, kuma kullum sai yaba kowa.

Duk da son addini da rikon addini da kyawawan al’adun Arewa da Sardauna keda shi, bai sa shi ya dinga kuntata ma Kiristoci da wadanda ba Musulmai ba. Kai kamar yadda shugabannin Kiristocin ke fadi, har yanzu ba a sake shugaban da suka ji dadi kamar Sardauna ba.

Gaskiya ba lokaci idan n ace zan rubuta komi game da Sardauna. Kai wani abin ma, idan na rubuta jahilai na iya karyata mutum, to amma gaskiya tun da aka kashe Sardauna, har yanzu Arewa ba mu kara samun kamar sa ba. Ga son addini, ga rike kyawawan al’adu misali taron daba da ake shiryawa, karfafa mawakan gargajiya, kyauta, fara’a, zumunci, tausayi, jarumta kai siffofin Sa Ahmadu Bello Sardauna kyawawa yawa ne gare su. Ga juriya, da iya zama da wadanda basu hada addini daya ko kabila ba. To amma kamar yadda Sardaunan da kansa y ace “ Duk irin kokarinka, sai mutane sun ce bah aka ba; in kai mai arziki ne su ce kai mai arziki ne, in kai talaka ne, sai sun yi Magana, idan kai abin kirki za sui Magana, haka in kai na banza. Maslaha it ace kai iyakar bakin kokarinka.

Allah ya jikan Gamji, dan-kwarai.