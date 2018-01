SON Za Ta Fara Amfani Da Wata Alamar Tantance Ingantattun Kayayyaki A Nijeriya

Wannan sabon tambarin ta ce dole ne kowani mai sarrafa kaya yake amfani da shi “tilas ne yanzu ne dukkanin wasu kayyakin da za a sarrafa sai suna da wannan tambarin gabanin a saida su a kasuwa. Shi wannan sabon tsarin mai suna ‘PAM’ zai zama wata hanyace ta tabbatar da inganci kayyaki cikin sauki don haka muna kira ga jama’a kowa ya rungumi wannan sabon tsarin domin inganta lafiyar ‘yan kasa”. In ji Injiya Hauwa SON.

Da take jawabin maraba, Ko’odinatan hukumar kula da ingancin kayyaki a Nijeriya, Injiniya Hauwa Muhammad Hussain ta ce, wannan tambari wato LOGO na PAM da hukumarsu za ta fara amfani da shi, kai tsaye zai dakile yaduwar kayyakin da ba su da inganci a Nijeriya a cewarta hakan zai kara inganta lafiyar jama’an kasa da kuma samar musu da abinci masu gina jiki a kowani lokaci “muna da tsaruka daban-daban na tabbatar da cewar kayyakin da ake sarrafawa a Nijeriya kuma a ke saidasu a kasuwanni suna da indanci a kowani lokaci”

Dangane da kayyakin da ake shigowa da su cikin Nijeriya daga kasashen waje kuwa, shigaban ya ce “wannan kam ai tun shekaru goma sha bakwai da suka wuce muka kawo wata tsari mai kama da wannan, shi wannan tsarin dukkanin wani kayan da zai shigo, sai an yi gwajinsa an tabbatar da akwai inganci a cikin kayan nan, kafin a ba da izinin shigo da ita, idan kuma muka tabbatar da kayan ba su da inganci za mu kona ko mu maidasu kasashen da suka fito”. A ta bakin Mr. Osita.

Mr. Osita, tab akin Umar Yakubu ya ci gaba da cewa matsalolin kayyakin marasa inganci a kasuwannin Nijeriya suna da mutukar yawa gaske, a bisa haka ne ma suka bijiro da wannan sabowar alamar domin samar da hanyoyin kawar da munanan kayayyakin da ba su da inganci a Nijeriya “Yanzu muna son kowani dan kasa ya sani, dukkanin lokacin da mutum ya je kasuwa ya daga kayan da zai saya, ya tabbatar ya duba idan ya ga babu wannan sabowar alamar ta PAM to tabbas wannan kayan bai samu sahalewa daga hukumar mu ba, kuma zai iya iyuwa babu inganci a tattare da shi, don haka abu mafi sauki kada ya saya”.

Hakan na cikin shirin hukumar ne na tabbatar da an tsaftace dukkanin kayyakin da jama’an kasa ke amfani da su, domin shawo kan yawaitar gurbatattun kayyakin amfani yau da kullum a cikin Nijeriya. A wani taron kara wa juna sani kan wannan sabon tsarin da za SON za ta fara amfani da shi wadda aka shirya wa masu ruwa da tsaki na shiyyar Arewa Maso Gabas a Jihar Bauchi ya guda na ne a dakin taro na DEC a Jiya Litinin.

Hukumar tabbatar da ingancin kayyaki a Nijeriya wato ‘Standards Organisaton of Nigeria’ ta shirya tsaf domin fitar da wata sabon tsari mai suna ‘PAM’ wacce za ta ke alamarta dukkanin wani kayan da ke da inganci gami da sahalewa daga hukumomin da abun ya shafa a fadin Nijeriya domin kare ‘yan kasa daga amfani da gurbattattun kayyakin amfani.

Advertisement