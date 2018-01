An Tsinci Gawar Wani Yaro Mai Shekaru Goma Rataye A Jihar Delta

An Damke Mai Maganin Gargajiyan Dake Sayar Da Jarirai A Abuja

An dai ce wannan shi ne karo na biyu da shi yaron ya so ya kashe kan sa.

Shi dai yaron wanda aka fi sani da Emmanuel Rapheal an ce an ga gawar sa ne a makale ranar Jumma’a bayan ya dawo daga makaranta, shi da kanwar shi.

An samu gawar wani yaro mai shekaru goma an rataye ta a Ujebwu cikin Karamar Hukumar Udu, ta jihar Delta, wannan kuma ya sa mutanen da suke zaune a wurin kasancewa cikin hali na tsoro.

