Hangen Nesa: Ko Sihirin Baba Obasanjo Zai Kama Shugaba Buhari?

Tare da Kwamared Sunusi Mailafiya 0803 606 4695

Duk da cewar lokacin fara buga gangar siyasar zabe me zuwa, amma wasikar Tsohon Shugaba Obasanjo ita ce yanzu ta zamo mukullin bude filin siyasar 2019, ta janyo cece kuce sakamakon sakon daya aikewa Shugaba Buhari, shawarwari tare da gargadin sa akan kar ya sake, kuma kar yayi tunanin kara tsayawa takarar Shugabancin kasar, tare da gargadin sa da cewar a yanzu bai cancanci komawa kan kujerar ba.

Na yi matukar mamaki a ce mai laifi kamar Obasanjo har yana da karfin gwuiwar shawartar wani akan kar ya koma takarar Shugabancin kasa, alhalin shi ne mutum na farko a tarihin dimokradiyya da yayi tunanin take dokokin kasa, yayi tunanin tozarta dokar kasa don kawai yakoma kan kujerar Shugabancin kasa karo na uku, mutumin daya shafe tsahon shekaru takwas a kan kujera batare daya tsinana wani abin kirki ba, shi ne ke da karfin gwuiwar bawa wani shawara, wai shi ala dole sai an yadda shi masoyin kasa ne.Duk da cewa shi ma Shugaban kasar ya dauki Baba Obasanjo matsayin abokin shawara, yanzu gashi ya kwance masa zani a kasuwa, ya tozarta halaccin da gwamnatin ta yi masa wajen ajjiyeshi matsayin babba a kasa, bayan har yanzu shi me zunubi ne kuma me sabo, har yau Obasanjo abin zargi ne, kuma wanda ya kamata gwamnati ta tuhuce shi da tarin laifuffuka, cin hanci, fadace-fadacen kabilanci da kuma siyar da kadarorin kasa, ko ina badakalar Halliburton? Shiru ka ke ji malam ya ci shirwa. Haka ya tozarta yaron sa Tsohon Shugaba Mai Malafa, ya aike masa da wasikar data zamo dalilan gurguncewar alakar sa da sauran

hadiman jam’iyyar PDP, inda sukayi masa tsirara har sai da sukaga an dokashi a kasa a babban zabe, wannan wasikar mai layuka akalla 192, ya soki lamirin yaron nasa, kawai saboda yana da wani buri, ko kuma tsorata da motar da Shugaba Buhari ya hawo me matukar gudun tsiya da ta take kowa.

Dakta Obasanjo bai bada wannan shawara tsakani da Allah ba, domin a duk lokacin daya ambaci wasu kalmomi, to yana nufin abubuwa da yawa, a yanzu ya cimma kudurinsa gwamnatin ta yarda dashi, ayanzu kuma yana son cimma wani kudurinsa wajen kawo wani ‘dan takarar, shi ne ya fara da sukar Shugaba Buhari, saboda ya dankwafar da tunanin magoya bayan sa, tare da nuna wa duniya cewar shi ‘din fa masoyi ne ga talakawan kasar.

Hausawa na cewa ‘sai bango ya tsage, kadangare ke samun gurin shiga gwamnatin ta Shugaba Buhari, ta yi babban kuskure wajen janyo Obasanjo cikin harkokin ta, ta yi kuskure wajen nuna masa cewar shi din wani me daraja ne da kima a idanunta, ta nuna masa cewar shi din yana da abin da zai bayar, abin mamaki Gwamnatin dake yaki da cin hanci da rashawa, kuma ita ce take jan mutane irin su Obasanjo, mutamin daya ruguza kasar nan, yatona mata asiri, ya sanyata cikin halin kakanikayin da take ciki har kawo yau, mutumin daya kara assasa fadace-fadacen kabilanci, ya jagwalgwala arzikin kasar, ya mayar da

lalitar kasar kamar gadon sa, shi ne tsarkaka ke gurin gwamnatin da take yaki da masu irin halin sa, dole ne kuwa ya nuna kulafucin sa tunda a yanzu gwamnatin tagama masa duk abin da ya dace, a yanzu kuma zaiyi kokarin assasa wanda zai koma bayansa.

Ko da a ce ya fadi gaskiya, amma ya tozarta gwamnatin, ba wai zamu duba irin halin da talakawa ke ciki bane, a’ah, mu kalli wanda yayi maganar, koda ke dama hausawa na cewa ‘gwano bayajin warin jikinsa ‘, tunda ya kasa hadiye kwadayin sa afili, ya manta asalin waye shi, da abubuwan da ya aikata.

Mulkin Buhari ya zo da wani yana yi, da zaka kasa gane ina ta dosa, kome nata a cukurkude, a dabaibaye, kowa ya kasa fuskantar ina tasa gaba, kowa yakasa gane ina ta dosa, dole mutane irin su Dr Obasanjo su dinga tsoma bakunan su, wannan ba ita ce kadai budaddiyar wasika da aka rubuta mata ba, uwargidan shugaban ma ta shawarceshi, da idan har a wannan halin za’aci gaba, to za ta juya masa baya don kuwa bata da abin da za ta gayawa talakawa don su kuma dangwalawa mijin nata.

To amma koma dai menene, a yanzu gwamnati za ta gane cewar al’umma sun kosa da wannan wahalar, al’umma sun gaji da wannan tsananin, sun fara neman dauki daga koma ina ne.

Jan hankalina ga shugaba Buhari shi ne yagane, don tuwon gobe ake wanke tukunya, kuma dai gaba tafi baya yawa, alkawarurruka da dadin baki a yanzu al’ummar kasa sun gane, sun kuma fuskanci inda aka dosa, ballantana su bugi kirji suce sunga amfanin ta dari bisa dari, duk da irin dawainiyar da suka dinga mata tsahon shekaru da yawa.

Kukan kurciya dai jawabi ne inji masu iya magana. Allah ya taimaki kasar mu nijeriya. Ameeen.