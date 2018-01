Za A Yi Musanye Tsakanin David Luiz Da Giroud

Tun da farko dai Chelsea tafison daukar Giroud a matsayin aro domin Arsenal tayiwa dan wasan kudi fam miliyan 35 wanda Chelsea take ganin yayi tsada duba da irin shekarunsa sai dai zatayi amfani da David Luiz domin samun sauki wajen daukar giroud din.

Kungiyar Chelsea dai a shirye take data rabu da dan wasa Luiz bayan sun samu matsala tsakaninsa da mai koyar da yan wasan kungiyar, Antonio Conte, sannan kuma yanzu kungiyar tasamu wanda ya maye mata gurbinsa wato Christensen har ila yau kuma tana gab da kammala cinikin dan wasan baya, Palmeri daga kungiyar kwallon kafa ta Roma dake kasar italiya.

Advertisement