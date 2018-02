FBI Da Fadar White House Na Ce-Ce-Ku-Ce Kan Takardar Republican

Dan majalisar dokokin Amurka na jam’iyyar Democrat, Adam Schiff, ya yi zargin cewa takwarorinsa na jam’iyyar Republican sun sauya rubutun cikin takardar bayan an kada kuri’a a kanta.

“Muna matukar damuwa game da abubuwan da ba a saka a cikin wasikar ba da kuma yadda za su yi tasiri kan daidaton wasikar,” in ji hukumar FBI .

