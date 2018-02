Ronaldo Ba Yason Real Madrid Ta Siyo Neymar Ko Harry Kane

Dabid De Gea da Courtois suna daya daga cikin masu tsaron ragar da kungiyar take zawarci sannan kuma kungiyar tana son siyan dan wasan baya na AC. Millan, Leonardo Bannuci, dan kasar Italiya.

Real Madrid dai tana cikin tsaka mai wuya a wannan kakar sakamakon bata fara buga wasannin wannan kakar da kafar dama ba inda a halin yanzu take mataki na hudu akan teburin na laliga maki 19 tsakaninta da wadda take mataki na daya wato Barcelona.

An bayyana cewa Ronaldo baya bukatar kungiyar ta siyo yan wasan gaba musamman wanda tauraruwarsu take haskawa domin kada yasa a dena kallon Ronaldo din a matsayin wani gwarzo a kungiyar, matsayin da yadade yana rike dashi a kungiyar tun shekarar daya koma kungiuyar wato 2009.

Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta shirya yin garanbawul a kungiyar a kakar wasa mai zuwa inda kungiyar take saran zata siyo manyan yan wasan da suka hada da Neymar da Harry Kane da kuma Edin Hazard na kungiyar Chelsea.

