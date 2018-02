Waye Ya Fi Iya Sayen ’Yan Wasa Tsakanin Real Madrid Da Barcelona

Tabbas Real Madrid tana fitar da matasan yan wasa a duniya daga cikin karamar kungiya amma basa kokari da kwarewa kamar na Barcelona wanda hakan yasa kungiyar take yawan fitar da yan wasan zuwa wasu kungiyoyin a matsayin aro wasu daga nan kuma sai ta siyar dasu.

Sai dai Barcelona tana kokari wajen fito da matasan yan wasa daga cikin karamar kungiyar ta domin rage kashe kudi a kasuwar siye da siyar da yan wasa wanda hakan yasa kungiyar Real Madrid take yawan siyan yan wasa daga waje saboda rashin kyawun tsari acikin karamar kungiyar.

Idan mu ka duba za mu ga cewa, daga shekara goma zuwa yanzu kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta siyi yan wasa wadanda take bukata domin cike mata gurbi ba kawai sabida manyan yan wasa bane ko kuma suna cikin babbar kungiyar.

Ko a cikin wannan watan na Janairu daya gabata lokacin da Barcelona take tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Liberpool domin siyan Coutinho sai da Real Madrid taje domin ta kwace cinikin sai dai kungiyar ta makara bayan Barcelona ta kammala kulla wata yarjejeniya da dan wasan da kuma Liberpool har ila yau Liberpool ta amince da cinikin.

Kungiyoyin biyu sun shahara wajen dakile kansu musamman a kasuwar siyan yan wasa inda kowacce daga cikinsu take kokarin ganin tafi karfin daya ta hanyar siyan babban dan wasa a duniya wadda za’ace babu kamarsa.

