Hatsin Bara: Wane Ne Shugaba A Wurin Dan Fodio?

Dan Fodio ya kara da halayen da basu dace da dukkan shugaba ba, kamar karya, yaudara, rowa, cuta, kwadayi, roko, bakin ciki, mugunta da kyashi. Rashin saurare da kin daukan shawara na cikin manyan dabi’un da suke rushe mulki da raunana iko a gunsa. Dan Fodio ya dabbaka cewa dole me duk mai mulki ya mutunta yancin jama’a na rayuwa, addini da dukiya. Ya dabbaka kare wadannan abubuwa guda uku, shekara wajen dari kafin majalisar dinkin duniya ta rattaba su a matsayin abubuwa uku da kowanne dan Adam ya ke da hakki a kai, ba kuma wani wanda ya isa ya hana shi. Wadannan abubuwa da ma wasunsu da Dan Fodio ya kawo sun yi daidai da zamani, da kuma irin al’ummar da muke ciki. Sai dai abin takaici, akasarin malamai da mazauna yankin da ya barwa wannan wasiya sunyi watsi da wadannan ra’ayoyi nasa. Sai kawai kaga malami ya hau mumbari yana kira da duk lalacewar mabiyinsa yafi mabiyin wani, ko da kuwa mabiyin wanin yafi masa adalci da hangen nesa. Wannan makauniyar akida, da ake lullubewa da sunan kishin addini ko kabila na da tasiri kwarai wajen tabbatar da kowa ya danne wanda ba nasa ba, ya daga wamda yake nasa.

Wannan fatawa ta Dan Fodio ta cewa addinin da mutun ke bi baya daga cikin abubuwan da ke ba shi cancantar mulki, tayi daidai da wadda Nizam al-Mulk (1018-1092) na Daular Abbasawa (661–750) ya bayar, karni fiye da goma kafin Dan Fodio. Wannan fatawa Dan Fodio ya bayar da itane a sigar da zatai daidai da irin mutanen da ya tarar. Domin kamar yadda yace, ita fatawa ana bada ita me daidai da bukata. Kasar Hausa dai kasace da take kunshe da Musulmai da wadanda ba Musulmi ba. Akwai bukatar wani mizani da iyaka da zai tabbatar da ba’a cuci kowa ba saboda addininsa ko harshensa. Tunda su ma wanda ba Musulmi ba, ahalin kasar da aka tarar da su ne, akwai bukatar a basu dama, matukar za su yi adalci ga kowa. Haka zalika, tilas ne su ma Musulmi a basu dama ta mulki, matukar za su yi adalci ga wadanda ba Musulmi ba. Babu hankali ace ga Musulmi adali, amman a zabi wanda ba Musulmi ba, ko ga wanda ba Musulmi ba adali, amman a zabi Musulmi azzalumi.

Wadannan da ma wasu dalilan kamar hana mabiyansa saka hijabi da nada rawani da kuma far musu da akai da yaki, na daga cikin dalilan da suka sa magoya bayansa da ake kira “Jama’a” suka yi masa bay’a tare da zartar da Jihadi akan sarakunan Hausawa. Sai dai akwai bukatar tunda Dan Fodio ya kushe tsarin mulkin Hausawa ya zo wa da mutane wani sabon tsari da zai maye gurbin tsarin da aka rushe. Dan Fodio ya zayyana wasu halaye da dabi’u da dukkan mai mulki ke bukata domin ya zama adali kuma shugaba nagari da ba zai kai al’ummarsa ga halaka ba. Dan Fodio da fari dai ya nuna cewa ba abinda mutane ke bukata daga shugansu irin adalci. Ya nuna cewa mulki na tabbata idan da adalci ko da kuwa da kafirci, amman baya tabbata idan da zalunci, ko da da Musulunci. Abinda Dan fodio ke nufi anan shine, mutane basa bukatar addinin shugaba matukar ba zai sa shi yayi musu adalci ba. Domin yayin da addini tsakanin bawa ne da mahaliccinsa, adalci kuma shi tsakanin mutum da mutum ne. Ina amfanin shugaba ya kwana sallah amman ya wuni zalunci?

A duniyar Musulunci kuma, a duk karni, ana sa ran bayyanar wani mujaddadi da zai wanke Musulunci daga daudar da zamani ya jefa shi. Shehu Uthmanu ya bayyana a sanda kasar Hausa ke bukatar wani mujaddadi da zai tsarkake harkokinta na mulki da zamantakewa. Akwai bukatar a fahimci cewa jihadin Dan Fodio jahadi ne na karatu ba wai kawai na neman mulki ba. Jagorrorinsa malamai ne, kuma daular da suka kafa itama daula ce ta karatu da ilimi. Daga cikin dalilan da suka sa jihadin, kamar yadda Dan Fodio ya fada a Kitab al-Fark din sa, sun hada da zalunci, danniya, kwace, da karbar haraji da ya sabawa shari’a da sarakunan Hausawa ke yi. Dan Fodio ya kara da cewa, Sarkunan Hausawa na gwamutsa bautar Allah da bidi’o’insu wanda hakan ya saba musu. Shehu yace lallai ba dalilin da Sarakunan Hausawa za su dinga boye kansu da sunan mulki ga talakawansu, saboda idan shugana na da wahalar gani, to fa tilas hadimansa su zama azzalumai, tunda sun san ba damar a ganshi akai karar su.

Du ka wadannan mutane sun dauko wata akida ne, wadda suka samo ta hanyar karatu ko nazari domin fitar da al’ummarsu daga kangin danniya da zalunci da suke ciki ko kuma don yayewa al’ummarsu wani dubhun jahilci da take ciki. Karl Mard, yayi yunkuri ne ya sauya fahimtar Friedrich Hegel (1770–1831) domin ta yi daidai da hakikar rayuwa. Mard ya dabbaka cewa tarihi na samuwa ko faruwa ne a duk sanda al’umma ta rabu zuwa masu kudi da talakawa. Rikicin tsakanin wadannan ajujuwa na mutane guda biyu, shine tarihi, karshen sa kuma shine karshen tarihi. Adam Smith a daya hannun na kira ne akan gwamnati ta zare hannuwanta daga cikin al’amuran kasuwa, domin girman kasuwa ga rayuwar yau da kullun ya fi karfin a barwa gwamnati a hannunta. A barwa yan kasuwa dama su gwada kwazonsu wajen samun taro da kwabo, saboda hakan zai fi bunkasa kasuwanci da hanyoyin yinsa. Fafatawa wajen samar da dukiya don inganta rayuwa shine tarihi a gun sa.

Jihadin Dan Fodio wata guguwa ce da ta game kasar Hausa da wani bangare na yankunan Gwari da Yarabawa a karni na 19. Karni na 19, karni ne na sauyi da juyin-juya hali wanda masu ilimi suka jagoranta a duk fadin duniya. A nan gida, idan muka fara, Shehu Usman (1754-1817) da kaninsa Shehu Abdullahin Gwandu (1766–1828), da dan sa, Shehu Muhammadu Bello (1754-1817) ne suka jagorance shi. A bangaren Afirka ta Yamma kuma akwai irinsu Umar al-Mukhtar (1861-1931), Muhammad Sanusi (1787-1859) na Libya, Jamaludden al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abdu (1849-1905) da dai sauransu. A bangaren Turai, akwai masana irinsu Adam Smith (1723-1790) da Karl Mard (1818-1883) da suka jagoranci akidun Jari Hujja da Gurguzu domin sauya halin da al’ummarsu ke ciki. A bangare Turai ta Gabas kuma an samu masana irin su Bladimir Lenin (1870-1924) wanda ya gyara game da dabbaka akidar gurguzu a daular Sobiet a shekarar 1917. Sauran mashahuran masana da akai a wannan lokacin a Turan sun hada da Sigmund Freud (1856-1939), Charles Darwin (1809-1882), da dai sauransu.

