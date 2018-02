Zumunci Shi Ne Silar Hada Kan Al’umma —Hajiya Bilkisu Waziri

An bayyana zumunci da cewa abu ne da yakamata al’uma, su rike dan inganta zamantakewa da taimakon juna.

Daya daga cikin zuriyar fulani ta tsatson gidan waziri Gidado, kuma babbar Sakatariya a ma’aikatar albarkatun ruwa ta jihar Kano, Hajiya Bilkisu Waziri ta bayyana haka a taron zuriyar Gwani Muktar da aka yi a gidan Mambayya dake Kano.

Ta ce, taron yayi amfani kwarai da gaske, don sun ji bayanai na asalinsu, sun ga yan’uwa na Kano wanda a baya basu san suna da alaka dasu ba. Sun kuma ji cewa suna da yan’uwa a Katsina, Zaria, Bauchi, Misau har Sakkwato har a kasar Kamaru da suka fito daga tsatso daya, ta tsatson Gwani Muktari.

Hajiya Bilkisu Waziri tace sun gano yan’uwa a taron kamar tsohon sakataren Gwamnatin tarayya, Alhaji Yayale Ahmad da bata taba sanin dangantarsu dashi ba, ga sarkin musulmi da sarkin misau, da sakataren Gwamnatin Katsina na yanzu, akwai da yawa suna rike da manyan mukamai a kasar nan, an taru an hadu da ‘ya’ya da jikoki an ga juna, akwai sarakuna a Kamaru dana Taraba duk sun fito daga wannan tsatso sai a taron suka ji.

Ta ce, mutane mazansu da mata da suke mu’amala dasu, ana tare dasu a ayyuka akwai, janar manaja na hukumar bada ruwa, da Hajiya Saudatu Sani tsohuwar yar’majalisar tarayya ta Lere da Saminaka kuma mai baiwa shugaban kasa shawara, wacce itace shugabar kungiyar tsofaffin dalibai ta kasa na kwalejin yam’mata ta Dala”da nake mata mataimakiyar shugaba, amma sai a wanna taro nasan munada dangantaka”

Babbar Sakatariyar tayi kira ga al’umma akan su rika jaddada zumunci, domin sai ka ga dan’uwanka ya wuce, ka wuce baka sanshi ba, amma idan ana irin wannan taro za a san juna a taimakawa juna.

Ta ce a jihar Yobe an sami zuriyarsu sun gina masallaci sunsa masa suna Gwani Muktar. marigayi Malam Aminu Kano na da dangantaka da zuriyar.

Ta ce iyayensu, sun yada ilimi, da addini wanda ya inganta cigaba sosai a kasashen yammacin Afirka, da noma da kiwo.

Hajiya Bilkisu tace zaman lafiya shi ne nason zaman lafiya, da cigaba wanda halayyace dake kawo kauna, haka suka gada wajen iyaye da kakanninsu.